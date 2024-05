Sabato 25 Maggio 2024, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 08:39

È sopravvissuta, ma quello che ha vissuto giovedì pomeriggio non lo dimenticherà mai. Vedere quel colpo di pistola ferire mortalmente l'amica è stata un'esperienza brutale che l'ha segnata per sempre. L.B., donna di 63 anni, è ancora sotto choc. Dal giorno dell'incidente a Roma (zona Villaggio Prenestino) dopo aver parlato con le forze dell'ordine, si è chiusa in casa, in quella palazzina di tre piani dove vive con il marito e altri familiari.

«Sono una famiglia molto unita», dicono nel quartiere. Così unita che dal giorno della sparatoria i parenti cercano di tutelare L.B. tenendola lontana da chiunque. «Fortunatamente lei è rimasta illesa, ma è distrutta. Non parla e nemmeno noi vogliamo parlare, vogliamo essere lasciati in pace. È una storia drammatica», dice la sorella della sopravvissuta uscendo dal portone della palazzina per chiedere a chi è lì fuori di andare via. Vuole proteggere la sorella e loro madre, una signora di 94 anni «che appena l'ha saputo è rimasta sconvolta. Abbiamo rischiato di fare un secondo funerale», prosegue la donna con tono tra il preoccupato e il nervoso.

Nel quartiere infatti la voce si è sparsa velocemente, lasciando tutti sbalorditi. «Vivono qui da sempre e li conosco da tempo, ma solo di vista. Lei ha una figlia ed è anche nonna, altro non so», racconta un abitante di zona. «Sono una famiglia di gran lavoratori, tutti molto riservati. Cordiali, ma riservati», aggiunge un vicino che con la sopravvissuta ha scambiato spesso «qualche parola di cortesia, nulla più». Nel frattempo arrivano altre persone che velocemente entrano nella palazzina, senza però voler dire nulla. Sono le stesse persone che poco prima erano al Policlinico Tor Vergata, dove c'è la salma di, l'anziana che si trovava sul sedile del passeggero, nella Smart guidata da L.B.. Le due donne erano amiche, come anche le loro famiglie. Unite dalla stessa fede e ora divise da un tragico destino.