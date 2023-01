Roma, camion dell'Ama sprofonda in via dei Gordiani: semi inghiottito da una voragine

Brusca nottata in via dei Gordiani, al Prenestino: quasi all’una di notte un camion compattatore Ama, di quelli che svuotano i secchioni dell’immondizia, è stato semi inghiottito da una voragine che si è aperta nel manto stradale: un buco di una decina di metri di profondità e altrettanti di larghezza in cui è rimasto incastrato l’asse posteriore del veicolo. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute e hanno lavorato tutta la notte per riuscire ad estrarre il mezzo dell’Ama. Inizieranno ora le indagini per comprendere la dinamica e le cause ma l’intera zona fra Prenestina e Casilina non è nuova al verificarsi di voragini nel sottosuolo.

Solo per ricordare gli ultimi casi, anno 2021, a giugno sprofonda via delle Robinie, chiusura della strada, deviazione dei mezzi pubblici. Il mese prima, a maggio, a via Zenodossio si aprì una voragine che inghiottì una smart e lasciò in bilico un suv. Ad aprile è stato il turno di via Nicolò Piccinino, al Pigneto, sprofondata sotto una betoniera. A gennaio e febbraio si aprono due voragini in via Acqua Bullicante: la prima, ll’incrocio fra via Acqua Bullicante e via Casilina causando un lungo stop al trenino Termini-Giardinetti; la seconda all’altezza di via Sampiero di Bastelica. Nel 2020, a settembre, causa sprofondamento dell’asfalto, viene chiusa via dei Platani che rimarrà interdetta al traffico pesante per mesi.

Tutti in coda per una buca, così si paga la tassa occulta

A maggio 2020, ancora una voragine in via Casilina obbliga il Comune a chiudere una parte di Villa De Sanctis. Tutte strade che distano poche centinaia di metri da via dei Gordiani: un chilometro e 100 sia via delle Robinie che via dei Platani, 800 metri via di Acqua Bullicante, meno di un chilometro e mezzo via Zenodossio, un chilometro e 800 metri via Nicolò Piccinino.