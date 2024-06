Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:05

Censiti gli occupanti dell’ex Hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli. Non tutti, però. Perché sparsa la voce di un imminente sgombero dell’edificio dopo l’accoltellamento di un 47enne avvenuto durante una zuffa sabato scorso, i «più pericolosi» a detta dei residenti che da tempo denunciano la situazione a dir poco esplosiva, «se ne sono andati. Li abbiamo visti lasciare l’albergo con le valigie al seguito». Fatto sta che ieri mattina c’è voluto un vasto schieramento interforze per entrare all’interno della struttura in mano agli abusivi da otto anni e da circa tre divenuta una sorta di base logistica per le comunità sudamericane in transito per Roma e l’Italia, perlopiù peruviane. Obiettivo? Verificare chi e quante persone vi fossero all’interno per procedere poi con la ricerca di una sistemazione alternativa almeno per i nuclei più fragili e, quindi, programmarne l’effettivo sgombero.

A partire dall’alba, dunque, più di cinquanta agenti della Polizia locale, con i Gruppi Gssu (sicurezza sociale urbana) e VII Tuscolano, hanno eseguito una serie di controlli nello stabile e nei confronti degli occupanti, con il supporto dei carabinieri e della polizia, impegnati a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Dopo alcune ore passate all’interno, gli agenti hanno censito 168 persone, la maggior parte di nazionalità sudamericana: 79 uomini, 62 donne e ben 27 minori. Non ci sarebbero tra di loro irregolari, ma i controlli sono ancora in corso. «I clandestini - chiosano i residenti - se ne saranno andati vista la malparata».

Nessuna traccia, per esempio, delle gang di latinos specialiste in truffe e borseggi già denunciate dai poliziotti della Romanina dopo averle seguite in diversi appostamenti mentre entravano e uscivano dall’hotel occupato. Volatilizzati. Nessuna traccia di droga o refurtiva.

Durante l’ispezione di ieri i carabinieri della Compagnia Casilina e del Nas hanno però rinvenuto un ristorante a uso esclusivo degli occupanti creato laddove c’era la sala dell’hotel. I militari ne hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività (dal momento che una licenza c’era) perché sono state accertate gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, e sono stati trovati cibo non tracciato, prodotti scaduti, insetti infestanti, il tutto manco a dirlo, senza alcuna procedura di autocontrollo.

LE UTENZE

Non basta. Collegato allo stesso locale è stato, inoltre, scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica, per cui i due gestori sono stati denunciati. Ovviamente, non era l’unico allaccio abusivo nell’hotel occupato. Secondo calcoli dell’ex proprietà e di quella attuale (subentrata a febbraio tramite asta giudiziaria), in otto anni, vale a dire 96 mesi, sarebbe stata rubata energia elettrica per circa 960mila euro (10mila al mese) cifra a cui debbono aggiungersi altri 3-4mila euro mensili di acqua, almeno altri 400mila euro. Insomma, quasi 1,4 milioni che vanno a pesare sulle casse comunali e che, di fatto, i romani si ritrovano puntualmente a dovere rifondere con costi accessori spalmati sulle bollette. I calcoli sono basati su quanto consumavano i clienti delle 100 camere finché le utenze erano collegate al contatore, poi staccato dagli abusivi. Staccare il contatore e attaccare direttamente i fili è stato un gioco da ragazzi.

IL MISTERO DI KATA

A quando lo sgombero? Appena lunedì il ceo della nuova proprietà aveva sollecitato l’intervento facendo presente che un ritardo ulteriore «potrebbe dare vita a ben più gravi episodi di illegalità, così come già capitati presso le Cascine a Firenze o nel palazzo occupato di San Lorenzo dove morì la piccola Desirèe Mariottini». Nell’ex Hotel Astor di Firenze, dove la piccola Kata, bimba peruviana di appena 5 anni, sparì nel nulla un anno fa, lo sgombero dopo il fattaccio fu pressoché immediato. Chissà se a Cinecittà nel frattempo siano passati anche personaggi o sospetti legati a quella vicenda ancora insoluta. Ormai, forse, non si saprà più.