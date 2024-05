Sparatoria a Roma, morta l'anziana colpita per errore in strada sulla Prenestina: caccia a due auto fuggite sul Gra

Due auto che si inseguono, i primi colpi di pistola che vengono esplosi, una terza auto che si trova lì al momento sbagliato e uno dei proiettili che trapassa lo sportello del bagagliaio della Smart, conficcandosi nella schiena di una donna del 1943. La donna è morta oggi, 24 maggio.

Spari al Prenestino, morta un'anziana

Con un certo grado di certezza, in base anche alle prime testimonianze, sarebbe questa la ricostruzione della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio sulla Prenestina, all'altezza di via Riserva Nuova nella quale Caterina C., natali calabresi ma da anni residente nella Capitale, è rimasta gravemente ferita.

La Squadra Mobile, che indaga sul caso, è propensa a escludere un loro diretto coinvolgimento nella sparatoria: le due donne sono incensurate, non hanno precedenti. Naturalmente sono ancora in corso le verifiche su entrambe, rapporti e familiari, ma anche in base alle prime testimonianze raccolte, c'è chi parla di due auto che si stavano inseguendo - la Fiat 500 e la Golf - e da cui sarebbero partiti i colpi. Le vetture hanno continuato la loro corsa. Una pattuglia dei vigili urbani del VI Gruppo Torri, che si trovava in zona per dei controlli di routine, avrebbe provato a inseguire, purtroppo invano, i due veicoli che, percorrendo la Prenestina, hanno poi imboccato il Grande Raccordo Anulare facendo perdere le proprie tracce.