Roma, albero di 20 metri crolla nei giardini di un condominio: ferite tre minorenni, due in codice rosso

Paura e feriti per il crollo di un pino a Roma. Tre ragazze, fra gli 11 e i 12 anni colpiti, due in codice rosso, una in codice giallo, portate in tre diversi ospedali, il Pertini, Bambino Gesù e il Gemelli. Una di loro è già stata dimessa, per tutte si parla di 7 giorni di prognosi. È il bilancio dei feriti dopo la caduta di un albero all’interno di uno dei lotti del quartiere San Basilio, avvenuta ieri sera. Il fatto è avventuo all'interno di in un condominio di un palazzo Ater di via Recanati: il pino è alto 20 metri. Poteva essere una strage. Oltre alle tre ragazze, c’è anche un quarto adolescente di 15 anni che è stato sfiorato riportando fortunatamente solo dei graffi.

Roma, crolla un pino davanti all'ingresso dell'Università Roma Tre (chiusa per il 25 aprile): tragedia sfiorata

Erano le 22.30 di ieri sera quando un pino di circa 20 metri è caduto all’interno del cortile del lotto 29.

PIAZZALE CLODIO

Un grosso ramo è cadutoinvece oggi - 18 agosto - sulla circonvallazione Clodia a pochi metri dalla città giudiziaria. Il ramo, che ha invaso completamente la corsia fino al marciapiede opposto, per pochi secondi non ha colpito gli automobilisti di passaggio. Danneggiate invece due auto in sosta e l'insegna di un gommista che è stata abbattuta dal ramo. «Per fortuna non passava nessuno in quel momento - racconta all'Adnkronos un residente - è stato per puro caso se nessuno si è fatto male. Il ramo è venuto giù all'improvviso, poco prima erano passati alcuni automobilisti». Ora sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico.