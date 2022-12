Tiburtina, stazione sempre più nel degrado, la denuncia di una residente: «Sono stata aggredita in pieno giorno»

Incuria e degrado continuano a scandire le giornate intorno alla stazione Tiburtina di Roma. Nonostante i lavori per migliorare il contesto, quanto meno da un punto di vista urbanistico, la situazione di abbandono intorno alla seconda stazione della Capitale continua a non migliorare, anzi. Spazzatura, violenza e gente costretta a dormire per strada continuano a essere il copione a cui centinaia di residenti e viaggiatori sono costretti ad assistere ogni giorno.

Degrado a Tiburtina: la denuncia dei consiglieri, Montanini e Santori (Lega)

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il consigliere comunale, Fabrizio Montanini (Lega) insieme a un altro consigliere del Municipio IV, Fabrizio Montanini, anche lui eletto tra le fila del Carroccio, denunciano l'abbandono e il degrado intorno alla stazione dei treni, in particolare i due consiglieri hanno immortalato la situazione sul ponte di via Tiburtina. Oltre alle immagini, i due consiglieri hanno raccolto alcune testimonianze dei residenti, tra cui quella di una signora anziana che ha raccontato di aver subito un'aggressione in pieno giorno da parte di un senza tetto:

«L’altro giorno sono stata aggredita da questo individuo», racconta la signora Anna nel video, indicando un senza tetto nascosto sotto un cumulo di panni sporchi, «era completamente ubriaco. Ero uscita da poco da casa, mi sono rifugiata in una banca, ho avuto davvero paura che potesse finire male».

«Vorrei semplicemente andare a fare la spesa senza aver paura di essere rapinata a o buttata per terra» conclude agitata la signora.

«Ci troviamo davanti alla stazione, un biglietto da visita per i turisti che arrivano nella Capitale. E guardate cosa trovano», afferma subito il consiglietre Montanini. «Il degrado più totale, oltre alla mancanza di sicurezza. Oltretutto, che vita vivono queste persone, buttate per terra? Io non ho nulla contro di loro, fino a quando non commettono atti che vanno contro la legge, come quando hanno aggredito la persona. Ma non mi sembra accoglienza, far entrare immigrati e poi lasciare che vivano buttati su un marciapiede, in mezzo ai rifiuti. Non si può continuare a far entrare chiunque, se non si ha poi la possibilità di dare una vera assistenza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Basta guardare».

Gli fa eco il collega Fabrizio Santori: «Faremo una segnalazione al comando della Polizia Locale, perché, appunto, l’accoglienza non è con le cooperative che ci guadagnano. Le persone devono essere assistite davvero. Se questo non avviene non si può continuare a far entrare chiunque arrivi. Perché non è possibile avere questo tipo di situazioni, con degrado, abbandono e aggressioni. Per questo chiediamo ai cittadini di segnalarci le situazioni che ritengono siano per loro pericolose o di estremo degrado».

