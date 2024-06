Domenica 9 Giugno 2024, 05:55

Un colpo netto, inferto al braccio probabilmente con un coltello per ragioni ancora da capire, ha costretto ieri pomeriggio a far tornare all’hotel Cinecittà la polizia e i sanitari del 118. Aggressione nell’albergo occupato alle spalle dei noti studi cinematografici, in via Eudo Giulioli. Un uomo di 47 anni, originario della Repubblica Domenicana, è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso al policlinico Casilino. I medici, soccorrendolo, hanno poi dato all’uomo 40 giorni di prognosi. A occuparsi del caso, l’ennesimo che avviene nell’edificio da tempo occupato, è il commissariato Romanina. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi. A chiamare i soccorsi ieri, poco dopo le 15, sono stati gli stesso occupanti ma quando gli agenti sono arrivati dell’aggressore o degli aggressori non c’era più traccia e il 47enne, come pure era prevedibile, non ha dato fornito elementi utili a chiarire cosa sia accaduto e perché sia stato ferito.

LE INDAGINI

L’ipotesi più probabile, considerato anche le persone che vivono nell’edificio e l’illegalità più volte denunciata anche dai residenti che vivono nelle prossimità dell’hotel, è che la rissa sfociata poi nella pugnalata sia seguente a una discussione per droga. Il Cinecittà era tornato agli onori delle cronache solo lo scorso 24 maggio quando un principio di incendio divampato nella struttura ha creato il panico nel quartiere. Gli stessi vigili del fuoco osteggiati mentre cercavo di entrare nell’hotel si sono dovuti arrampicare fino al tetto per accedere poi all’interno. Nei giorni precedenti c’erano state altre risse e altre aggressioni, testimoniate dalle coperte e lenzuoli intrisi di sangue trovati in strada. Nel verbale di una riunione tra il VII Municipio e la Prefettura, le forze dell’ordine parlano in maniera inequivocabile della «gravità della situazione». Rappresentando come le centinaia di persone che sono ospitate all’interno per la maggior parte siano irregolari. A fine maggio poi, una donna peruviana di sessant’anni precipitò all’interno della vano ascensore. Sulle cause sono ancora in corso le indagini ma sembrerebbe che la caduta sia avvenuta durante un “festino” a base di droga. Il “Cinecittà”, abitato da circa 200 occupanti appartenenti prevalentemente alla comunità sudamericana, sarebbe una sorta di base logistica per le comunità peruviana e cilena in Italia. Da qui ogni mattina partono soprattutto le bande di borseggiatori diretti in centro con la metropolitana per fare razzia di portafogli dei turisti o in provincia a bordo di auto a noleggio.

