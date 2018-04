Roma, un cavallo sfreccia sull'Appia e supera l'autobus

di Lorenzo De Cicco

Dopo i maiali, i cinghiali, gli immancabili topi e la capra a zonzo per piazza Navona, ecco il cavallo che sorpassa un malandato bus dell'Atac che arranca nel traffico urbano, un duello fuori dall'ordinario. È successo a Roma, e dove sennò, lungo la via Appia, non lontano dall'ippodromo di Capannelle. Il puledro, racconta uno scooterista che ha assitito alla scena di oggi pomeriggio, ha messo gli zoccoli sull'asfalto e ha saettato le macchine incolonnate: «Ha superato perfino il bus».