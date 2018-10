A Roma “Tutti matti per il riso” con Progetto Itaca onlus. Testimonial lo chef Damiano Carrara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti matti per il riso, l’evento di piazza creato dall’Associazione Progetto Itaca per la Salute Mentale, torna a Roma e in tutta Italia oggi e domani, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Sarà possibile incontrare i volontari di Progetto Itaca e ricevere una confezione da 1kg di pregiato riso Carnaroli (in cambio di una piccola donazione). Per rendere ancora più speciale questo gesto di solidarietà, in regalo l’esclusiva ricetta della Torta Riso e Ricotta di Damiano Carrara, noto chef pasticcere e volto televisivo di Bake Off, il testimonial della quarta edizione dell’evento.Nella Capitale appuntamento previsto oggi, dalle ore 12, presso il Circolo Ministero Affari Esteri, il Circolo del Tennis Parioli e il Circolo Canottieri Aniene, dove sarà anche possibile degustare un prelibato risotto. Domenica 14 ottobre appuntamento in 12 delle più belle piazze di Roma: Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza del Gesù, Piazza Sempione, Piazza Ungheria, Piazza Euclide, Piazza San Saturnino, Piazzale dei Giuochi Delfici, Piazzale di Ponte Milvio – Parrocchia Gran Madre di Dio, Piazza Santa Maria delle Grazie, Piazza Santa Maria Liberatrice, Viale Mazzini - Parrocchia Cristo Re, Via Germania (Villaggio Olimpico) – Parrocchia San Valentino.A Roma l’iniziativa è inoltre collegata con la campagna di sensibilizzazione Oltre il Pregiudizio, che prevede dieci settimane di (in)formazione ed educazione per portare al centro della discussione, nella società, nelle istituzioni e nella politica, la tematica del Pregiudizio in tutte le sue accezioni. In Italia l’evento Tutti matti per il riso sarà in più di 70 piazze in 19 città italiane (Milano, Bari, Bologna, Catanzaro, Como, Firenze, Genova, Lamezia, Lecce, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Rimini, Roma, Torino, Verona, Vicenza), con oltre 300 volontari coinvolti e più di 10.000 kg di riso da distribuire. Per scoprire la piazza più vicina www.progettoitaca.org.Obiettivo dell’evento è lanciare un importante messaggio per la reale integrazione di coloro che soffrono di una malattia psichica, per superare lo stigma e il pregiudizio di chi ancora pensa con vergogna a depressione, ansia, attacchi di panico, psicosi. Superare il pregiudizio e portare una visione di reale integrazione è la mission di Progetto Itaca, da 20 anni al servizio della Salute Mentale.«Sono molto contento – ha dichiarato Damiano Carrara - di dare il mio contributo a questo progetto contro il pregiudizio, che ancora oggi affligge chi soffre di disturbi psichici. Ho trovato in Progetto Itaca un gruppo giovane, dinamico, positivo e soprattutto un ambiente piacevole con cui collaborare. Quindi avanti tutta e aiutiamo insieme coloro che soffrono, affrontiamo insieme questa “battaglia”». Con i fondi raccolti Progetto Itaca potrà continuare a offrire servizi gratuiti di ascolto e supporto a chi soffre di disturbi mentali e aprire nuove sedi sul territorio.