Paola & Chiara, show a sorpresa all'Apple Store

Lo store Apple di via del Corso oggi pomeriggio si trasformerà in una gigantesca macchina del tempo che porterà i fan di Paola & Chiara indietro di vent'anni: le due sorelle Iezzi, tornate sulle scene quest'anno riunendosi sul palco del Festival di Sanremo, in gara con Furore (certificata Disco di platino dalla Fimi), a partire dalle 18.30 saranno protagoniste di un appuntamento della serie Today at Apple (organizzato da Apple Music) che le vedrà cantare le hit più iconiche del loro repertorio.

Da Vamos a Bailar a Festival, passando per Viva el amor e Fino alla fine, durante l'incontro Paola & Chiara - madrine quest'anno del Roma Pride - ripercorreranno le tappe salienti di una carriera che in una manciata di anni, tra l'uscita nel 1997 di Amici come prima e l'ultimo album Giungla nel 2013, le ha viste vendere oltre 1,5 milioni di copie tra album e singoli. Intanto l'album Per sempre, uscito il 12 maggio (sette giorni dopo la pubblicazione ha debuttato al terzo posto della classifica Fimi/Gfk dei più venduti della settimana), è stabile nella top 30 dei più venduti in Italia: nel disco Paola (49 anni) e Chiara (50) rivisitano i loro successi insieme a «sorelline» come Elodie (con la quale hanno reinciso Festival), Emma (con loro in una nuova versione di Fino alla fine) e Noemi (che le ha affiancate nella nuova versione di A modo mio).

All'evento di domani pomeriggio presso l'Apple Store di via del Corso è possibile partecipare gratuitamente registrandosi sul sito apple.co/paola-e-chiara, fino ad esaurimento posti.



Apple Store, via del Corso 181-188.

Oggi, ore 18.30