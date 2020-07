Ultimo aggiornamento: 08:51

«Prima o poi finirà davvero questo lockdown per la cultura, le arti, il teatro. Torneremo alla normalità, non può che andare così». Un pensiero forte, deciso, che fa un certo effetto, soprattutto quando a dirlo è uno che il Coronavirus l'ha vissuto sulla propria pelle (e quella della propria famiglia).Il grande Ugo Dighero sarà domani sera al Castello di Santa Severa nell'ambito del Caffeina Festival per portare in scena uno dei suoi cavalli di battaglia, “Mistero buffo”, pièce teatrale che l'attore genovese associa a «una Ferrari, difficile da guidare, soprattutto all'inizio, ma poi spassosa ed emozionante come poche altre auto». Un lavoro che Dighero porta in scena da più di 30 anni, una sorta di vecchio amore.«L'ho studiato da ragazzo, da quando iniziai la scuola allo Stabile di Genova. Le prime volte lo portavo in scena con timore e reverenza. Un giorno a Genova, al teatro Modena, durante una festa con presenti Dario Fo e Franca Rame, feci Il primo miracolo di Gesù bambino davanti a loro e fu una grandissima emozione».Un'opera, Mistero buffo, che ha una «capacità assoluta di stimolare e accendere il meccanismo immaginativo dello spettatore, rapendolo e conducendo in mondi fantastici eppure molto attuali».Insomma, quel che si dice un capolavoro. Forse la più famosa fabulazione di Dario Fo, che l'ha reso celebre in tutto il mondo: lo spettacolo del giullare medievale, delle espressioni e del corpo che si fa parola, per atterrare sulla satira politica. Dighero propone la sua versione di due celebri passi della giullarata popolare del '69: Il primo miracolo di Gesù bambino, monologo che affonda le radici nei Vangeli Apocrifi e La parpàja topola, tratto dal Fabulazzo osceno del 1982, storia di un contadino sempliciotto cui va in sorte l'eredità del padrone.«Andare in scena domenica a Santa Severa segna per me - confessa il Giulio Pittaluga di "Un medico in famiglia" un altro piccolo passo verso il ritorno alla normalità dopo mesi difficili». Genovese classe '59 ma è ormai romano d'adozione («Vivo in Centro da vent'anni ormai, Roma è una città complicata, ma meravigliosa»), Dighero riflette anche sul momento che ha vissuto e sta vivendo il sistema produttivo culturale italiano. «La crisi dovuta alla pandemia è stata seria e inedita, ma la gestione della fase successiva, così piena all'inverosimile di regole e protocolli, poteva e può sicuramente attestarsi su un binario di maggiore compromesso».Infine due parole sulla messa in scena di domani a Santa Severa (sipario ore 21). «Sinceramente non ho mai visto il Castello, ma sono sicuro che mi piacerà. Andare in scena in una cornice del genere, piena di fascino, non può che suscitare gioia ed entusiasmo».