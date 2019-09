Thegiornalisti al Circo Massimo, via allo show: strade chiuse e bus deviati

Il conto alla rovescia è scaduto. Dopo aver affrontato le ultime giornate di prove, i Thegiornalisti si apprestano a salire sul palco del Circo Massimo per il concerto-evento che chiude il tour legato al loro ultimo album Love (uscito lo scorso anno) e celebra i primi dieci anni di carriera del trio. Per la formazione guidata da Tommaso Paradiso lo show di questa sera - si inizia alle 21 - rappresenterà un po' l'ultima partita del campionato: sul piatto, il titolo di primo gruppo italiano ad esibirsi nella prestigiosa location che in passato ha ospitato i concerti di - tra gli altri - Rolling Stones, Bruce Springsteen e Roger Waters.

La squadra che scenderà in campo sarà la stessa già schierata da Paradiso in altre importanti occasioni, come i concerti che nella primavera 2017 - quando il fenomeno Thegiornalisti era nel pieno del suo boom - segnarono l'esordio del gruppo nei palasport, a Roma e Milano. Sul palco, oltre alla band che ha preso parte alle date del Love tour (del trio fanno parte anche il chitarrista Marco Musella e il batterista Marco Primavera), saliranno Elisa, Luca Carboni, Takagi & Ketra, Dardust e due esponenti del nuovo cantautorato romano come Calcutta e Franco126. Tutti artisti con i quali i Thegiornalisti e il loro frontman hanno avuto a che fare negli ultimi anni, tra collaborazioni e duetti.

Vista l'affluenza, via dei Cerchi da piazza di Porta Capena a via di San Teodoro è stata chiusa al traffico già da ieri e le barriere resteranno fino alle 5 di domenica. Transennate anche via del Circo Massimo (da viale Aventino a via dell'Ara Massima di Ercole), via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. Gli ingressi del concerto saranno tre: uno in via del Circo Massimo (angolo viale Aventino), uno in via dei Cerchi (angolo via di San Gregorio) e uno in via della Greca (dove si trova anche la biglietteria, che aprirà alle 12 di oggi). Deviate le linee 81, 118, 160, 628, 715 e C3, mentre la fermata Circo Massimo questa sera chiuderà alle 23.



Al Circo Massimo Tommaso Paradiso e compagni proveranno ad archiviare la lunga estate segnata dai risultati del singolo Maradona y Pelé (tra le più trasmesse dalle radio, la canzone non ha replicato i numeri dei tormentoni Riccione e Felicità puttana), dalle vendite buone ma non entusiasmanti dei biglietti per questo concerto e soprattutto dalle voci su presunte tensioni nella band.Il leader, per ora, ha deciso di non parlare con la stampa: a smentire lo scioglimento sono stati Primavera e Musella, ora seguiti da manager diversi. Nelle intenzioni dei Thegiornalisti e dei loro collaboratori il concerto al Circo Massimo avrebbe dovuto suggellare il gran successo del Love tour e fare da preludio a un tour negli stadi per l'estate 2020. Non è dato sapere, al momento, se le turbolenze degli ultimi mesi abbiano spinto la band ad accantonare gli stadi o se invece tutto procederà secondo i piani. Buona serata.

Mattia Marzi

