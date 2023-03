Teatro Sistina, successo tra i ragazzi con le matinée dei grandi musical

La magia del teatro non smette di stupire e di unire: le matinée del Teatro Sistina hanno accolto fino ad ora 50 mila ragazzi provenienti da tutta Italia. I prossimi appuntamenti del 15 e del 16 marzo sono pensati per introdurre gli studenti alla bellezza dello spettacolo dal vivo. In queste due giornate andate subito sold out si esibirà il cast ufficiale del “Rugantino”, commedia ambientata nella Roma papalina, insieme ai protagonisti Serena Autieri e Michele La Ginestra.

L'evento

Il Teatro Sistina investe nell’arte e nelle nuove generazioni: da novembre con i suoi spettacoli ha raggiunto moltissimi spettatori provenienti da diverse scuole italiane. Il direttore artistico Massimo Romeo Piparo crede molto in questo progetto: «Fare spettacoli dedicati alle scuole offrendo ai ragazzi il massimo che un teatro importante come il Sistina possa offrire è il segno che bisogna investire sui giovani. Basta considerare il teatro per le scuole solo un’occasione per uscire un giorno dall’aula. I ragazzi sono il vero e unico patrimonio che consentirà al teatro e allo spettacolo dal vivo in generale di sopravvivere».

Al giovane pubblico è stato proposto un cartellone ricco di messe in scena, con produzioni sia interne che esterne al Sistina. Il progetto delle matinée teatrali nasce proprio con l’intento di dare agli studenti un’educazione artistica, stimolandone la fantasia e la creatività. Le proposte sono le più varie: si spazia dai temi di attualità fino ad arrivare ai grandi classici del teatro musicale italiano. I giovani hanno accolto positivamente l’iniziativa rispondendo con un’enorme affluenza e dimostrando interesse e curiosità.

L’agenda di aprile per i giorni 12, 18 e 19 prevede repliche mattutine di "Billy Elliot” con il cast al completo; a seguire ci sarà la produzione de Il Sistina “Capitan Calamaio” e le produzioni esterne di “Io non bullo”, “La storia di tutte le maschere”, “La gabbianella e il gatto”, “Canto di Natale” e "Le avventure di Pinocchio". La rassegna teatrale dedicata al mondo dei più piccoli si è rivelata un vero e proprio successo, confermato dall’altissima partecipazione e dall’entusiasmo dei ragazzi.