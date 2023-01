Teatro Portaportese, Ciaramella e Cordella tornano in scena "Il tempo supplementare"

Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio va in scena al Teatro Portaportese l’opera teatrale “Il Tempo supplementare” di Roberto Russo, con Irma Ciaramella nel ruolo di Sandra Tanel e Francesco Maria Cordella alias Raul Corduas che cura anche l’ideazione scenica e la regia. Luci: Ilaria Iuozzo. Aiuto alla regia: Ilaria Iuozzo.

LA STORIA

Come spiega Russo, «Raul Corduas è un autore teatrale al quale, una sera, fa visita un’attrice, Sandra Tanel. Sandra ha lo scopo di chiedere al cinico e scorbutico Corduas un suo testo: vuole farne uno studio per un laboratorio teatrale che ha appena inaugurato. Il provocatorio Corduas le propone un suo testo ancora incompleto che si intitola “Il Tempo Supplementare”. Sandra, nonostante le continue provocazioni alla quale è sottoposta dal tignoso Corduas, accetta e propone allo scrittore di completare assieme le parti mancanti del testo. L’autore, nonostante le perplessità, accetta. Da quel momento, fra i due, si instaura un gioco crudele e sorprendente nel quale nulla è per come appare, fino alla conclusione inaspettata. “Il Tempo Supplementare” è la pièce del tempo andato e di quello sprecato. E’ la ricerca ma, nello stesso tempo, la fine della Speranza.

NOTE DEL REGISTA

«Il tempo supplementare di Roberto Russo», spiega Cordella, «racconta dell’eterna contrapposizione tra Bene e Male, raffigurato dall’agone spirituale tra l’Uomo e la Donna. Il simbolo del contendere è rappresentato dalla parola scritta che dal foglio di carta prende vita e si trasforma in materia in movimento, generando azione e relazioni tra gli esseri umani. Il dogma del teatro, dapprima deriso e banalizzato dallo scrittore Corduas, è elevato a Rito Sacro grazie all’integrità dell’attrice capace di credere nella “parola”, facendo fiorire la tensione intellettuale ed emotiva tra i due personaggi fino a generare una fatale attrazione erotica. In questo modo viene svelata la rappresentazione scenica del Doppio, dimensione inconscia proiettata inconsapevolmente nello spazio dallo scrittore Corduas e vissuta dall’attrice in una continua alternanza metaforica tra Verità e Finzione, Morte e Speranza fino alla catarsi finale».

ORARI E BIGLIETTI

Lo spettacolo venerdì 3 e sabato 4 febbraio andrà in scena nella sala Quattrucci del Teatro Portaportese alle 21, domenica 5 febbraio l’orario dello spettacolo è alle 18. Per informazioni e prenotazioni www.teatroportaportese.it. Telefono: 96-5812395. Oppure: teatroportaportese@gmail.com. Indirizzo: via Portuense 102, Roma. Biglietti: interi 15 euro, ridotto 12 euro e studenti 10 euro.