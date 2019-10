Roma, Talent Prize al Mattatoio: in mostra i migliori giovani artisti

Le opere della

Il premio speciale Emmanuele Emanuele va al duo Genuardi/Ruta. «La motivazione è nella qualità della ricerca dei due giovani artisti, che realizzano delle installazioni ambientali, o – come loro stessi amano definirle – delle ‘pitto-sculture’, attraverso l’assemblaggio di legno, tessuti e colori acrilici

ella XII edizione del, il premio internazionale di arti visive organizzato da Inside Art, sostenuto dalla Fondazione Cultura e Arte e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e Azienda Speciale Palaexpo.L'esposizione degli artisti under 40, protagonisti del premio, al padiglione 9B del Mattatoio. Tra le opere, quella del, insieme ai lavori dei 9 finalisti Arianna Todisco, Simona Andrioletti, Edoardo Aruta, Giulia Berra, Roland Burkart, Letizia Calori, Francesco Ciavaglioli, Agostino Iacurci e Davide Mancini Zanchi. In mostra anche le opere di coloro che si sono aggiudicati i premi speciali del concorso tra cui, per la seconda edizione consecutiva quello intitolato al prof Emmanuele F.M Emanuele, un’iniziativa nata per riconoscere il suo impegno da mecenate.