Sos Villaggi dei Bambini, il gruppo rock dei medici "Twins Father’s Band" sul palco a Roma per solidarietà

La Twins Father’s Band torna sul palco per sostenere SOS Villaggi dei Bambini. Il gruppo rock di medici musicisti, intitolato al fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si esibirà il 18 maggio alle 19.30 a Lungotevere dei Mellini, 7 a Roma.

L'evento



Il tema dell’evento sarà “Music for peace”, dove il rock si unirà alla solidarietà per poter coinvolgere tutti in una serata di riflessione, ma anche di svago.

Per una sera i medici musicisti Emanuele Caroppo, Alessandro Cina, Emiliano Santacroce, Silvio De Santis e Fausto Davoli abbandoneranno camici e stetoscopi per esibirsi con i loro cavalli di battaglia musicali.



Con le loro cover rock sensibilizzeranno gli spettatori su problematiche sociali, mediche e di integrazione, sostenendo così l’operato di SOS Villaggi dei Bambini. L’intero ricavato dello spettacolo, infatti, sarà devoluto all’Organizzazione.

Il prezzo del biglietto è di 20 euro e si può prenotare al numero 388 9549899.

Villaggi dei bambini



SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata da oltre 70 anni nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Lavora con le famiglie d’origine per prevenire le crisi che ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare ai bambini che sono privi di cure adeguate. È presente in 137 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. In Italia promuove i diritti di oltre 33.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 800 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 7 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino e Crotone.