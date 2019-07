“Sogno di una notte di mezza estate”: il fascino di Shakespeare venerdì in via delle Cave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli operai vanno via, si fa silenzio e il “Sogno di una notte di mezza estate” sbarca nella cava di travertino romano tra il tramonto e il bianco dei blocchi della pietra unica al mondo che ha costruito Roma Caput Mundi. Torna venerdì sera a Guidonia, dopo il grande successo delle prime due edizioni, la serata evento che porta in fabbrica il teatro classico, tra mito e suggestione, per una iniziativa proposta dal Cvrt, il Centro per la valorizzazione del travertino romano. E dopo il “Prometeo incatenato” dello scorso anno c’è Shakespeare. In campo l’associazione Teatro Mobile per la regia di Marcello Cava.“Una passeggiata-spettacolo, sperimentale ed itinerante – raccontano gli organizzatori -, ispirata al Midsummer Night’s Dream. Non l’ennesima messinscena, ma un viaggio in cuffia per visitatori-spettatori di questo bosco-labirinto: se il gioco degli specchi del capolavoro shakespeariano produce rifrazioni, queste e solo queste devono essere captate dai visitatori come suoni e voci dei misteri notturni, intuendo e scorgendo fatti e visioni estrapolati dal testo originario nella riscrittura di Pina Catanzariti”.In scena Galliano Mariani, Fabrizio Parenti. Giulio Maroncelli, Chiara Palma, Nicola Pecora e Chiara Pilloni e con Tiziana Lo Conte (colonna sonora originale).Seguirà un approfondimento accademico sul tema “La terra, l’uomo, la natura”: libere riflessioni sulla subsidenza del professor Alberto Prestininzi e del professor Massimo Guarascio (entrambi dell’Università di Roma La Sapienza).“Prosegue un’iniziativa – spiega il presidente del Cvtr, Filippo Lippiello – lanciata due anni fa ottenendo un grande successo. Continuiamo a tenere aperta questa straordinaria collaborazione con l’università, col mondo della cultura e dello spettacolo anche per approfondire una tematica di grandissimo fascino, quella del rapporto tra l’uomo e la natura”.L’appuntamento è per venerdì 5 luglio, alle ore 20, presso la Società del travertino romano Spa (Via delle Cave 13, Guidonia). L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria.