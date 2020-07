Al via con Sabrina Ferilli e Virzì "Il Cinema in Piazza". Carocci: se non avremo i film, vedremo la Corazzata Potemkin

Ultimo aggiornamento: 20:46

«Il Cinema in Piazza» ci sarà e riaprirà per primo le porte d'Italia agli ospiti internazionali, accogliendo a Roma dal 3 luglio al 30 agosto decine di autori, registi, attori e maestranze della settima arte italiana. Appuntamenti con il cinema che torneranno a far sognare il pubblico a San Cosimato, Casale della Cervelletta e Porto Turistico di Roma, dove stanno sorgendo in questi giorni i grandi schermi del Piccolo America. Si parte venerdì 3 luglio le ore 21.15 a Trastevere, con la presentazione del film «La Bella Vita», opera prima di Paolo Virzì, per l'occasione digitalizzato dalla Cineteca Nazionale e introdotto alla presenza di Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli e Massimo Ghini.L'edizione 2020 de «Il Cinema in Piazza» sarà in parte diversa dalle altre: la sicurezza di pubblico, ospiti epersonale è una priorità assoluta per il Piccolo America, che ha seguito attentamente i protocolli stabiliti adempiendo a tutte le misure anti-Covid 19. L'ingresso sarà dunque consentito solo su prenotazione obbligatoria, tramite registrazione su www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza, su cui sarà possibileprenotare la propria «piazzola» dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa.«Il Cinema in Piazza ci sarà - dichiara Valerio Carocci, presidente del Piccolo America - con i suoi schermi eproiettori, con ospiti provenienti da Los Angeles, Varsavia, Amburgo, Berlino, Parigi e da tutta Italia. Roma ad agosto non sarà mai stata così bella.Tuttavia, quelle appena trascorse sono state settimane veramente complesse, purtroppo per noi non solo a causa dell'emergenza coronavirus. Le difficoltà nell'ottenerei film hanno assunto caratteristiche tali da rendere impossibile al Piccolo America, per la prima volta in sei anni, la pubblicazione del programma completo».«Il Cinema in Piazza», spiega ancora, «porterà in piazza ospiti che tuttavia non potranno vedere proiettati i propri film. Nello specifico, quattro di queste "non-proiezioni" saranno alla presenza di autori, attori e registi provenienti dal resto del mondo. Pertanto, qualora le proiezioni continueranno a non essere autorizzate dai distributori, gli incontri con gli ospiti si svolgeranno ugualmente. Ogni volta che mancherà il film, proietteremo La Corazzata Potemkin di Sergej Ejzenstejn, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Il programma, in attesa della risoluzione di questa vicenda, sarà pubblicato settimanalmente».Ottomiladuecento metri quadri di superficie dedicata ad attività culturali. Centoquattro serate a ingresso gratuito in sessanta giorni, di cui ventisei alla presenza di ospiti, tra cui anche sei incontri con ospiti internazionali. Tremila posti a sedere nelle tre piazze coinvolte, in cui saranno impiegati quaranta ragazzi, quaranta collaboratori tra service e consulenti e venti ragazzi volontari. Sono questi i numeri della sesta edizione de «Il Cinema in Piazza», che nell'arco della stagione vedrà l'arrivo da Varsavia, Los Angeles, Parigi, Amburgo e Berlino di ospiti come il Premio Oscar Pawel Pawlikowski che presenterà «Cold War», Tony Kaye regista di«American History X», l'attrice Audrey Tautou con il regista e attore Mathieu Kassovitz per «Il Favoloso Mondo di Amélie» e «L'ordre et la morale» titolo mai distribuito nelle sale italiane, a cui seguono i registi tedeschi Jan-Ole Gerster per «Oh Boy» e Dennis Gansel con «L'onda». Insieme a personalità italiane come Francesca Archibugi, Gianluca Arcopinto, Lello Arena, Claudio Bigagli, Francesco Bruni, Andrea Carpenzano, Daniele Cini, Stefano Cipani, Paola Cortellesi, Leonardo D'agostini, Diodato, Sabrina Ferilli, Agostino Ferrente, Fabrizio Fichera, Massimo Ghini, Matilde Gioli, Chiara Martegiani, Angela Massafra, Valerio Mastandrea, GiacomoMazzariol, Valerio Mieli, Riccardo Milani, Giuliano Montaldo, Susanna Nicchiarelli, Riccardo Noury, Roy Paci, Rocco Papaleo, Francesco Piccolo, Isabella Ragonese, Paola Randi, Desideria Rayner, Michele Riondino, Marco Risi, Andrea Sartoretti, Giorgio Testi, Luca Vendruscolo, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, CarloVirzì, Paolo Virzì, Francesco Zippel, Matteo Zuppi Vescovo di Bologna.