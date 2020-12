Roma, arriva il TeatrOrror sulle rotelle: partenza da piazzale Flaminio

Arriva il TeatrOrror sulle rotelle. Lo spettacolo “Lovecraft Tales” di Mary Ferrara sui pattini, attraverso i luoghi del mistero di Roma: 9 e 16 dicembre partenza con l'Associazione Pattinatori del Pincio alle 19 da Piazzale Flaminio. Da Lovecraft a Dario Argento, un mondo fatto di oscurità leggendarie che prendono vita nelle menti di ognuno sotto diverse forme e che, dall’antichità fino ai nostri giorni, hanno dato vita ad opere letterarie, teatrali, cinematografiche di grande successo.

APPROFONDIMENTI LO SPETTACOLO Opera, Roma sfida il vuoto in platea: stupisce il film live del... ROMA Natale, per i negozi aperture più lunghe per i regali

Asia Argento ricorda Daria Nicolodi: «Chi ha la mamma non trema e io non riesco a smettere di tremare»

La cultura horror e dark fantasy sarà al centro di una iniziativa originale che intende spargere lo spirito della cultura per non renderla “fantasma”, soprattutto in questo periodo con i teatri e i cinema chiusi in ottemperanza alle misure di sicurezza previste per il Covid 19. Arriva così l’esperimento di TeatrOrror sulle rotelle, personaggi in movimento corrono sui pattini attraversando alcuni luoghi del mistero di Roma, realizzato grazie alla collaborazione tra l’autrice e l'associazione dei Pattinatori del Pincio. Il gruppo di pattinatori professionisti partirà con indosso il costume in rappresentanza dei vari personaggi e un carico di libri ovviamente a tema, donati da Armando Curcio Editore, che saranno lasciati in regalo nelle varie tappe. Partenza il 9 e il 16 dicembre alle 19 da piazzale Flaminio per raggiungere Ponte Sant’Angelo dove aleggia lo spettro di Beatrice Cenci, protagonista di una storia di violenza e decapitata l’11 settembre del 1599 a soli 22 anni, per poi fare tappa a piazza del Popolo di fronte alla targa in memoria dei carbonari Angelo Targhini e Leonida Montanari, giustiziati dal boia Mastro Titta, che secondo le leggende si aggirano come spiriti nella notte. Conclusione dell’itinerario nel quartiere Coppedè, mix di architettura liberty e neo gotica, cosparso di elementi esoterici e massonici ed utilizzato spesso come scenario di film horror, tra i quali “L’uccello dalle ali di cristallo” di Dario Argento. Omaggio finale a Daria Nicolodi, regina del thriller italiano recentemente scomparsa. Link spettacolo in streaming: https://www.indiecinema.it/lovecraft-tales

© RIPRODUZIONE RISERVATA