Roma, Radio Zeta Future hits live al Foro Italico 10 giugno: da Tananai a Mahmood e Elodie

Tutto pronto per il Radio Zeta Future hits live, che su terrà il 10 giugno al centrale del Foro italico di Roma. Ieri, in diretta su Radio Zeta, sono stati annunciati i conduttori: Paola Di Bendetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini, che incarnano i valori della Generazione Zeta perché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza.

Il cast: da Ariete a Madame fino a Tananai

«Siamo contentissimi ed emozionati di poter risalire sul palco del Radio Zeta Future Hits Live per il secondo anno, dopo averlo inaugurato l’anno scorso.

Quest’anno puntiamo a riconfermare questo evento come simbolo della nostra generazione, la Generazione Zeta! Non vediamo l’ora!», dichiarano i conduttori. Il cast è stellare.



ACHILLE LAURO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNALISA, ARIETE, BLANCO, BORO BORO, BRESH, ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE, EMMA, FRANCESCA MICHIELIN, GAZZELLE, GEOLIER, LAZZA, LDA, MADAME, MAHMOOD, MARA SATTEI, MATTEO PAOLILLO, MR. RAIN, ORIANA SABATINI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, TANANAI, TOMMASO PARADISO.

Tananai e Chef Ruben, ecco il primo episodio di "Così come siamo"

Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia la capienza per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Quest’anno sarà il Centrale del Foro Italico di Roma ad accogliere il pubblico. E poi fra le grandi novità di quest’anno c’è lo speciale palco posto al centro della venue, per uno spettacolo a 360 gradi che garantirà un'esperienza unica per tutti i presenti. Che aspettate? Il conto alla rovescia è iniziato: al 10 giugno manca pochissimo.