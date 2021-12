Roma Music Festival, domani la finale al teatro degli Eroi: tutti i partecipanti

Martedì 21 dicembre al teatro degli Eroi di Roma andrà in scena la finale del Roma Music Festival. Sono trentotto i finalisti che si sfideranno in gara a partire dalle 20.30: sedici cantautori, sedici interpreti e sei band che arrivano da ogni parte d'Italia. Il numero uno del festival Andrea Montemurro si aspetta una serata da ricordare: «Sarà una grande finale, il livello degli artisti selezionati e molto elevato e ascolteremo generi vari e tutti interessantissimi».

Domani sera il teatro degli Eroi tornerà a riempirsi per la finale del Roma Music Festival, querelle organizzata da Andrea Montemurro. «A differenza di altri, noi non promettiamo facile gloria - dice il patron della competizione - ma offriamo delle opportunità concrete a chi partecipa e un'alta visibilità sui media, sui social e anche sui canali radiotelevisivi. E per i prossimi mesi, stiamo lavorando a delle serate/evento e ad altre iniziative per permettere ai più bravi di mettersi sicuramente in luce». Il presentatore sarà Stefano Raucci.

Tutti i partecipanti della finale

Gli artisti qualificati arrivano da ogni parte d’Italia, da Nord a Sud. A determinare la classifica finale, che premierà un vincitore per categoria, sarà una giuria tecnica, formata da musicisti professionisti, giornalisti e addetti ai lavori. Ecco la lista ufficiale: Bidibea, Edoardo Borghini, Caffa, Alessio Caterini, Cornio, Pamela D'Amico, Eloise, Frio, Marco Gray, Io sono Rama, Valerio Lysander, Alessandro Pirolli, Nicole Riso, Riccardo Russo, Titto, Lidia Blumetti, Giada Caneponi, Clesi, Viviana Colaianni, Valerio De Luca, Claudia Formicola, Alessandra Gargano, Debora Manigrasso, Francesca Muja, Carlo Albero Pasin, Daniele Ricciardi, Renato Serafini, Teo, Giacomo Verde, Battaglione Batà, Einfhart, Puzzle, Nothing to do, The Sunrise, Water Proof.

