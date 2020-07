Concerto al tramonto in terrazza, parte il tour estivo del violinista Andrea Casta

Concerto al tramonto del violinista Andrea Casta. Venerdì 10 luglio alle 19,30 darà il via al suo tour estivo con un concerto al tramonto sulla grande e suggestiva terrazza del The Hive, in Via Torino, nelle vicinanze del Teatro dell’Opera. Il musicista è reduce dalla performance in apertura di Lazio - Milan lo scorso sabato in uno stadio Olimpico a porte chiuse.



Al concerto sulla terrazza i posti saranno assegnati e distanziati per godere in sicurezza di quel mix musicale pieno di energia che ha reso celebre il violinista e cantante: cover e brani originali, dal pop alla dance elettronica, dai “classici” degli ultimi anni fino al suo album The Space Violin Project. Il violinista elettrico è sempre più seguito sui social con oltre 200.000 followers attivi, e si è esibito dal vivo in 7 date di Sotto lo Stesso Cielo Tour, lo show per il pubblico alla finestra nelle periferie di Roma partito a Pasqua, durante il lockdown.

