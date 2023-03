"Oggi sposo", il monologo di Matteo Cirillo al Teatro della Visitazione

Un ragazzo sull’altare si sta per sposare, ci sono gli invitati, il bouquet, la musica, sembra tutto pronto ma c’è un piccolo dettaglio: manca la sposa. “Oggi sposo” è un monologo brillante in cui attraverso situazioni comiche e drammatiche lo sposo racconta quel giorno, anzi quei pochi secondi in cui si è innamorato per tutta la vita: “ci vogliono solo 8.2 secondi per innamorarsi di una persona, ma potrebbe non bastare una vita per dimenticarla”. Lui soffre, ma per fortuna ci sono i suoi migliori amici ad aiutarlo: Tavernello, Xanax e Dottor Petrella. Si dice che l'amore è eterno finché dura, ma finché dura l'amore o la vita? Lo sposo dichiara amore eterno alla sua amata non solo in questa vita, ma anche per tutte le altre vite che verranno.



Lo spettacolo ha vinto vari premi a livello nazionale tra cui il Festival Inventaria 2020. Matteo Cirillo è un attore, autore e regista di Roma che con uno stile molto personale, porta in giro i suoi monologhi dove cerca di portare lo spettatore in una dimensione sospesa tra il sorriso e il pianto. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Meglio soli” del teatro della visitazione di Roma.

TEATRO DELLA VISITAZIONE

16 - 17 Marzo ore 21.00. Info e prenotazioni: 346 2157 883 -