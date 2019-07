Monteflavio, musica d'autore fino al 7 luglio con il festival Strange Days

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro giorni di musica d'autore a Monteflavio (Roma) con il festival Strange Days nato inizialmente per promuovere il territorio facendo una festa durante l’estate, un evento che i volontari della Pro Loco hanno via fatto crescere coinvolgendo artisti di livello nazionale.Alla Pro Loco Monteflavio danno il loro tempo libero e la loro passione 68 persone dai 18 ai 65 anni organizzando anche sagre e feste patronali, sempre senza scopo di lucro. Quella di quest'anno è l'ottava edizione: la location è molto suggestiva (vedi www.strangedaysfestival.com). Una distesa enorme immersa nel verde, in un parco naturale (Monti Lucretili) con area free camping, area ristoro, area giochi e un grande palcohe ospiterà gli artisti. Allestiti anche un'area Street art e un'esposizione fotografica all’interno di una chiesa sconsacrata. Ecco il festival Strange Days che non è solo musica: ecco allora il ritorno di Violetta Carpino che dipingerà un muro di 50 metri quadrati.Le novità: grazie alla collaborazione con Honiro Lable ecco Mostro Grein, Comagatte, Morrone e Ciao Sono Vale, Rancore (quest'anno al Festiva di Sanremo). I concerti iniziano alle 20 fino a mezzanotte poi da mezzanotte alle 2.30 c’è il dj set. I biglietti: 10 euro per tutte le serate, 7 euro per una serata.Il cartello: 4 luglio Flog; 5 luglio Morrone, Mox, Scarda, Geller; 6 luglio: Comagatte, Rancore; 7 luglio: Mostro, Ciao Sono Vale, Grein serata Honiro lable.