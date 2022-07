Maximo shopping center: grande successo per la rassegna di concerti live

Si è conclusa, con l’ennesimo sold out, la rassegna dei concerti Live, “Estate al Maximo”, svoltasi presso il Maximo Shopping Center di Roma. L’ultimo appuntamento ha visto protagonista il Shade che ha fatto scatenare il giovane pubblico presente sulle note dei suoi più grandi successi a partire dall’ultimo singolo “Tori Seduti”, cantato in coppia con J-Ax, e diventato in pochi giorni uno dei brani più ascoltati della stagione estiva. Il rapper torinese non si è risparmiato e ha regalato ai suoi fan freestyle d’autore e arrangiamenti speciali. Non sono naturalmente mancati i suoi brani più ascoltati come “La Hit dell’estate” “Bene ma non benissimo” “Autostop” e “Allora ciao”, solo per citarne alcuni, che gli hanno permesso di vincere fino a oggi 12 dischi di platino e 3 d’oro.

Al termine dell’esibizione l’artista si è concesso a lungo all’affetto del suo pubblico firmando autografi, scattando selfie e raccogliendo i tanti peluche portategli in regalo. La rassegna dei concerti “Estate al Maximo” chiude con numeri molto positivi sia in termini di partecipazione di pubblico agli eventi Live, sia in termine di frequentazioni del centro commerciale. Solo l’ultima giornata ha fatto registrare un +30% di presenze rispetto allo scorso anno. Chiuso il sipario del palco allestito all’esterno, il divertimento prosegue, fino al 12 agosto, all’interno del Maximo shopping Center.

I nuovi appuntamenti

Dal martedì al venerdì tanti appuntamenti con l’obiettivo di offrire ulteriori occasioni di intrattenimento qualificate, intercettando i gusti di giovani, giovanissimi e famiglie e rafforzando il ruolo del centro sul territorio. Il martedì entreranno in scena gli allievi della scuola di canto Papasidero Dream Factory, che daranno vita a “Game of Clones”, una gara canora sulle orme della fortunata trasmissione televisiva “Tale e quale show”.

Mercoledì 3 agosto sarà protagonista Giacomo Voli fresco trionfatore di AllTogetherNow 2021, mentre l’ultimo mercoledì dedicato ai live sarà quello del 10 agosto e sarà concluso dalle melodie di Nathalie, vincitrice della quarta edizione del talent show XFactor. I giovedì saranno contrassegnati dagli “Smile Show”, con rappresentazioni di magia e abilità alternate a spettacoli di comici e imitatori. In cartellone Zio Potter & Friends e Mr Rainbow show e Samuel Barletti, tutti provenienti direttamente da Italia’s got talent. I venerdì, infine, spazio al Piano Bar con le canzoni di Marcello Morini. Tutti gli spettacoli si svolgeranno dalle ore 19,30 alle 22 nelle aree food presenti all’interno del Maximo Shopping Center.

