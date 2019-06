Sarà ancora una volta la comicità di Max Giusti domenica a dare il via ufficiale al

Live 2019

della galleria commerciale Porta di Roma. Il comico romano darà vita a uno spettacolo ad hoc solo per Porta di Roma, nel quale inserirà straordinariamente le cose più belle e divertenti dei suoi ultimi tre spettacoli. Ci sarà "un meglio di", ma anche pezzi nuovi ed originali. Si tratterà, quindi, di un vero e proprio “evento” speciale che Max Giusti dedica alla sua quarta partecipazione alla rassegna "Live" di Porta di Roma.

Si rinnova anche quest’anno, quindi, l’appuntamento con la rassegna gratuita di concerti e spettacoli di cabaret. Come da tradizione il cartellone spazia dai nuovi talenti della scena musicale, fino ad arrivare ad artisti che hanno fatto la storia della canzone italiana e internazionale.

IL PROGRAMMA

Eccolo nel dettaglio: sabato 6 luglio saliranno sul palco una coppia di cantanti provenienti direttamente dal mondo dei talent show: Soul system & Deborah Iurato. Domenica 7 luglio, spazio al cabaret e alla simpatia travolgente di Paolo Ruffini. Il suo spettacolo Up&Down si preannuncia già ricco di gag e di performance irresistibili, tutte condite in salsa toscana o, meglio ancora, livornese. Appuntamento con la musica d’autore per venerdì 12 luglio. Protagonista un figlio d’arte come Cristiano De André pronto a regalare al pubblico momenti indimenticabili ed emozioni forti. Primo ospite internazionale sabato 13 luglio. Lui è The Brian McKnight, in arrivo direttamente dagli stati Uniti, con i suoi ritmi irresistibilmente coinvolgenti. Ancora comicità domenica 14 luglio. Il poliedrico Dario Cassini porterà in scena tutti la simpatia dei suoi personaggi che lo hanno fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico televisivo.

Doppio appuntamento con i nuovi talenti della musica italiana per venerdì 19 e sabato 20 luglio. Sul palco saliranno, infatti, Enrico Nigiotti e Federica carta, reduci da una fortunata partecipazione al Festival di Sanremo. Musica d’autore, invece, domenica 21 luglio con il cantautore Paolo Vallesi, reduce dalla vittoria su rai uno della seconda edizione di "Ora o mai più", pronto a regalare al pubblico di Porta di Roma tutta la dolcezza e il romanticismo dei suoi grandi successi.

INTERNAZIONALE

Giovedi 25 luglio torna la musica internazionale con The original Blues brothers. Un appuntamento da non perdere per chi ama i ritmi sfrenato a ha nel sangue la voglia irresistibile di ballare. Il desiderio sfrenato di divertimento continua anche venerdì 26 luglio grazie a Roy Paci & Aretuska che già in passato hanno regalato al centro commerciale una serata indimenticabile Per gli amanti del fusion e del jazz la data da segnare sul calendario è quella del 27 luglio. Al Live 2019 di Porta di Roma arriva infatti Antonio Farao’ Eklektik per un concerto che si preannuncia già per veri intenditori. Gran finale domenica 28 luglio con il vincitore 2019 di Italia’s Got Talent, Antonio Sorgentone. Un nome che chiude il Live 2019, nato all’insegno dell’originalità e del talento. L'orario di inizio degli spettacoli è alle 21,30.

Ultimo aggiornamento: 16:20

