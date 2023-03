​I dubbi, le ansie e le paure del matrimonio in Anna Cappelli di Renato Chiocca e con Giada Prandi

«Recita così tutte le sere?». Sul palco l'attrice Giada Prandi è sola. Ma con lei ci sono il disprezzo dei colleghi, le malignità dei vicini e l’isolamento della società. Tutto questo vive il personaggio che interpreta, Anna Cappelli, per aver deciso di andare a vivere con il ragionier Tonino Scarpa senza sposarsi. Sono gli anni Sessanta. E una scelta del genere dà scandalo. Oggi non è più un’assurdità. Ma rimangono tutte quelle paure, le incertezze e i dubbi del matrimonio. Che Anna subisce e nel tempo cova, fino poi a esplodere.

La scelta del testo

Il volto rigato dal trucco colato, gli abbracci strangolatori con se stessa e quegli occhi celesti che fissano disperati il pubblico. «È la migliore performance che abbia mai visto, meglio della Marchesini e delle Paiato», commenta uno spettatore a fine rappresentazione. Eppure Giada non ha accettato subito di portare in scena Anna Cappelli. «Non era sicura, perché l’avevano interpretata due mostri sacri del teatro», rivela il regista Renato Chiocca. Lui, però, è riuscito a convincerla. «Giada è di Latina e io ci sono cresciuto. Era il testo perfetto per noi». E così i due l'hanno rappresentata. Senza imperfezioni, divagazioni o imprecisioni. Impeccabile. Frutto di un lavoro iniziato prima del Covid. «Quando abbiamo deciso di provare è scoppiata la pandemia - rivela Chiocca -, per questo abbiamo fatto i primi test via Skype».

Giada Prandi e Renato Chiocca

La scena

Poi, via via, si sono aggiunti i diversi elementi, tra cui la scena disegnata da Massimo Palumbo. Una gabbia di barre che si aprono e si chiudono. Come? Giochi di luce. E così, quello che prima è uno spazio interno come una casa, si trasforma in un ambiente esterno, dove Anna attende il partner. Ma ciò che più colpisce sono le ombre. «Sono spaventose, giganti», commentano dal pubblico. Si stagliano dietro sullo sfondo, proiettandosi attraverso i fari dei riflettori. Anna, che ha perso l'affetto dei genitori, non ha mai ricevuto quello della padrona di casa né quello degli amici, perde anche Tonino. Come? Questo è da scoprire. Lei allora, gira (e trema) come una bambola. E insieme a lei il disco di Patty Pravo. Giada cade, mentre il pubblico è in piedi. Standing ovation. E per lo spettacolo è tutto esaurito. Una lettura, quella di Chiocca, che non scade nel macabro né cede al comico. Sceglie il tragico, quella più poetica.