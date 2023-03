Questa sera i Left to Die al Traffic Live Club: a Roma rivive il mito di Chuck Schuldiner

Questa sera al Traffic Live Club di Roma andrà in scena un’imperdibile quanto micidiale serata che farà felici tutti gli amanti del death metal old school. Sul palco del locale romano, infatti, si esibiranno i Left to Die, una superband capitanata da due vere e proprie leggende del death metal, quali il chitarrista Rick Rozz e il bassista Terry Butler. Assieme a loro, Matt Harvey e Gus Rios, provenienti dai Gruesome.

Come intuibile sin dal logo della band, I Left to Die proporranno dal vivo un set di brani interamente dedicato ai Death del compianto Chuck Schuldiner. Verrà eseguito per intero “Leprosy”, uno dei dischi death metal più importanti di sempre, pubblicato originariamente nel 1988 e sul quale Rick Rozz suonò. In scaletta ci sarà spazio anche ad ulteriori brani, provenienti dal leggendario “Scream Bloody Gore”.

Un vero colpaccio quello messo a segno dall’etichetta No Sun Music, per un evento che farà rivivere nella capitale il mito di Chuck Schuldiner.

In apertura ci saranno tre gruppi: gli italiani Abscendent, gli italo-americani Instigate e gli Helslave, complesso romano in attività dal 2009.