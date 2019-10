Gnam, confermata la direttrice Collu per altri quattro anni

Cristiana Collu sarà per altri quattro anni alla guida della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha rinnovato l'incarico.



Si chiude così il primo mandato, cominciato da Collu il 2 novembre 2015. «Ringrazio il ministro per la fiducia e per il riconoscimento del lavoro fatto fino ad oggi e per questa nuova opportunità che consentirà alla Galleria di consolidare i risultati raggiunti e ridefinire nuovi obiettivi», dichiara la direttrice.