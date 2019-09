Fotografia: vulcani, iceberg e aurore boreali nelle immagini di Barbara Dall’Angelo al Parco dell'Appia Antica

La lava incandescente del vulcano Kilauea alle Hawaii, le aurore boreali nei cieli d’Islanda, il sole di mezzanotte fra gli iceberg della Groenlandia, il risveglio delle gru coronate nell’alba di Hokkaido. Sono alcune delle 33 immagini di grande formato sulla natura scattate in tutto il mondo dalla fotografa romana Barbara Dall’Angelo e protagoniste della mostra “Whispers of Light”. L'esposizione, frutto di una ventina di viaggi dal 2012 ad oggi, è allestita presso la Sala Appia del Parco Regionale dell’Appia Antica (via dell’Appia Antica 42).

La fotografia è il mio modo di vedere il mondo - ha spiegato l’autrice - istanti delicatissimi di armonia della natura che svelano la fragilità del nostro mondo e invitano a una riflessione sulla necessità di un impegno personale di tutti noi nella protezione e salvaguardia della Terra, nostro patrimonio più prezioso

. In mostra gli angoli più remoti del nostro pianeta, ma anche mete italiane, caratterizzate dalla costante attenzione a quei “sussurri di luce” che infondono l’anima al paesaggio. E’ possibile visitare “Whispers of Light” fino al 29 settembre (dalle 10 alle 18, tutti i giorni tranne il lunedì, ingresso gratuito). In occasione di questa mostra, Barbara Dall’Angelo presenta il sito web www.barbaradallangelophotography.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA