Formello, undici appuntamenti teatrali programmati per il 2019

L’associazione Culturale “Bernardo Pasquini” di Formello sabato presenterà il progetto culturale per l’anno 2019.Sono previsti undici appuntamenti di ampio respiro sul piano dei contenuti, con la presenza di qualificati artisti e con una particolare attenzione alla promozione e al sostegno dei giovani musicisti, alcuni residenti nel Comune di Formello, ai quali si vuole offrire una occasione e una vetrina qualificata, e qualificante, per il proprio percorso professionale e artistico. Il cartellone è caratterizzato innanzi tutto da un “filo conduttore”, che conferisce organicità all’intera proposta, rappresentato dagli “incontri ravvicinati con gli strumenti musicali, gli arnesi della musica” (il flauto, la chitarra, il pianoforte – nelle sue declinazioni cameristiche o solistiche -, la voce umana, gli ottoni, gli archi).Il primo appuntamento è fissato per il 13 gennaio alle 18 con il concerto, “Per Flauto e Pianoforte” eseguito da Francesca Canali e Monaldo Braconi; il secondo è stato programmato per il febbraio 17, sempre alle 18 con il “Il pianoforte di Ivan Donchev”, dove saranno eseguite musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, mentre il terzo è stato messo in calendario per il 24 marzo , alle ore 18 dal titolo “Fra nuovi e vecchi mondi"; chitarra e flauto con Paolo De Angelis e Lorenzo D’Antò.Grazie alla disponibilità dell’ Amministrazione Comunale gran parte degli eventi troverà accoglienza a Palazzo Chigi e nel rinnovato Teatro Velly.«Il programma potrà essere arricchito con ulteriori iniziative in relazione alle occasioni ed alle risorse disponibili». ha fatto sapere il presidente dell'associazione Guido Romeo.Per il 2019 si prevede, a conclusione degli ormai tradizionali incontri preparatori di approfondimento analitico, l’esecuzione dal vivo di una importantissima pagina cameristica mozartiana, il Quartetto n 19 K465 “Delle dissonanze”.