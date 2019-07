​Fondazione Sordi, otto borse lavoro: l’iniziativa di Ormanni per i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto borse di lavoro per il mondo dello spettacolo. La Fondazione “Alberto Sordi per i giovani” indice una selezione per tirocini formativi di tre mesi ciascuno con impegno mensile di 120 ore, con assegnazione delle prime otto borse (su un totale di 16) dell’importo mensile lordo di 1.200 euro. Scopo del tirocinio formativo, che inizierà a gennaio 2020, far acquisire competenze tecniche nel settore dello spettacolo. Le domande vanno presentate entro il 30 settembre. I tirocini saranno svolti in primari stabilimenti di lavoro nel settore audiovisivo, a Roma, in questi ruoli: carpenteria lignea, produzioni televisive e casting, settore produzione, aiuto nel settore regia studio, settore audio, settore luci, aiuto nel reparto scenografia, aiuto nel reparto costumi. «Tutti vogliono fare gli attori o i registi, ma pochi ambiscono al mestiere di elettricista di studio, assistente costumista, fonico, falegname di scena», osserva il presidente Italo Ormanni. Ed ecco l’iniziativa.Per info sul bando: www.fondazionealbertosordiperigiovani.it