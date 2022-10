Festa del Cinema di Roma, Celebrating Party il 14 ottobre a Forte Antenne

All’interno della suggestiva cornice del Forte Antenne, un party gratuito per la magia del cinema e rivedere insieme i migliori corti originali presentati quest’anno in occasione del “Festival del Cinema del Secondo Municipio” organizzato da Il Condominio APS con il contributo dell’Estate Romana ed il Patrocinio del Municipio Roma II. Proietteremo i corti vincitori per le categorie in concorso: Un grande Cuore Verde, Amore Libero, Storie di Donne ed Un Mondo Multietnico. Saranno presenti attori, registi ed ospiti speciali direttamente dal Festival Del Cinema di Roma. Dalle 19 alle 3 musica, proiezioni e tante sorprese. Ingresso gratuito solo con prenotazione info & prenotazioni: +39 3338654933 - +39 3454301000.

Il programma

Ore 20:00 proiezione del cortometraggio vincitore del Festival @Cinema secondo noi - Festival Del Cinema del II Municipio. Ore 21:00 concerto in Jazz assieme a Dario Piccioni, Igor Marino, Sami Nanni, Federico Chiarofonte, con i classici del grande cinema. Ore 22:00 saluto degli organizzatori Ore 23:00 Party con @Simone Sabbatucci - Alma from RDS - Vicky Vas & More nella Piazza D’armi. La sonorizzazione della Corte è affidata a Riccardo Rabacchi ed Ivriano, From Image Hunters Collective (società di produzione cinematografica).

