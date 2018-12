Concerto di Dean Bowman a Roma nella notte di San Silvestro: viaggio con il vocalist americano tra gospel, jazz e rock

Dalle 21 del 31 dicembre il vocalist americano Dean Bowman terrà un concerto live nei pressi del Colosseo in via Labicana 144 al Mercure Hotel. L'artista, da trent'anni fra i protagonisti della scena musicale americana e già animatore dell'innovativa band Screaming Headless Torsos, sarà accompagnato al piano dal maestro Francesco Infarinato.

Fra gli innumerevoli omaggi del concerto spicca quello a Ray Charles con ampio spazio per brani gospel.

Dean Bowman è tra i vocalist più noti del panorama musicale afroamericano contemporaneo. E' stato definito

“Tone Poet”, “Vocal Mentalist”, “Jazz Singer con l'anima di un rocker, “Avant-Garde Gospel Singer”. Ha suonato con John Scofield, Don Byron, David Gilmour, Lester Bowie, Uri Cane, Jane Bunnet, Stanley Cowell, Elliott Sharp, M’Shell Ndege Ocello, Charlie Hunter.

