Davide Sacco, direttore artistico di Lunga Vita Festival: «Il protagonista è lo spettatore. Sempre»

«Un racconto di bellezza, che crea una mappatura cittadina dove il protagonista è lo spettatore. Sempre». Con queste parole Davide Sacco, direttore artistico di “Lunga Vita Festival” ha definito durante la conferenza stampa la linea intrapresa per creare il programma della terza edizione di un Festival pensato per giovani e dedicato alla città. Ilaria Ceci, che ha curato la direzione organizzativa considera il nome del Festival «un augurio, per dare lunga vita all’arte e alla bellezza», tra mostre fotografiche, spettacoli teatrali, performance di danza, cinema e stand-up.

Da non perdere la mostra al teatro Argentina “E poi Roma” dedicata ai trent’anni di Teatri Uniti (fino al 2 giugno) e quella incentrata sul regista "Peter Stein - Nato a Berlino nel '37" (18 - 28 luglio) al Teatro Valle. Per gli spettacoli Vinicio Marchioni e Milena Mancini mettono in scena “La più lunga ora” (19 luglio ore 21 Accademia di Danza), mentre il 22 luglio sempre all’Accademia di Danza c’è Emma Dante con “La scortecata”. Spazio anche ai bambini con “La città dei non adulti” (30 agosto - 1 settembre). «L'entusiasmo che il bambino trasmette a noi come artisti - dichiara l'organizzatore della rassegna Fabio Vasco - è fondamentale. Il bambino è una macchina da guerra!».

Si ride poi con Francesco De Carlo (17 luglio) e con il comico romano Daniele Fabbri (18 luglio) che con "Fakemminista - no Mansplaining Stand-Up” si prende «il rischio più grosso della mia vita: dopo aver parlato di religione e antifascismo, parlerò di femminismo come scelta etica da fare come uomo. E sarebbe anche ora!».

Lunga Vita Festival

21 maggio - 22 settembre



© RIPRODUZIONE RISERVATA