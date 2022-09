Roma, torna la musica del maestro Ennio Morricone: il 1° ottobre grande concerto nella splendida location del Forte Monte Antenne

La musica di Ennio Morricone torna dal vivo nella splendida location dell Forte Monte Antenne (via del Forte Antenne 12) con un'orchestra sinfonica di 50 elementi dopo il sold out fatto registrare lo scorso luglio. Le colonne sonore che hanno accompagnato la nostra vita verranno eseguite sotto le stelle di Roma in una notte indimenticabile. Da "C'era una volta il west" a "Giù la testa"; da "Il buono, il brutto e il cattivo" al pluricelebrato "C'era una volta in America".

La magia degli archi e la potenza evocativa degli strumenti a fiato evocheranno le intense emozioni che più di tutti il grande Maestro ha saputo suscitare. A corollario del concerto verranno eseguiti anche alcuni brani tratti da notissime colonne sonore americane (per esempio quelli del musical Il Fantasma dell'opera e Psycho di A. Hitchcock e tanti altri). Il concerto sarà diretto dal maestro Pier Giorgio Dionisi. Orchestra sinfonica "Musica e Cinema". Appuntamento alle 21 per info e prenotazioni.

