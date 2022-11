I concerti a Roma fino al 27 novembre: dall'Orchestraccia a Roma Sinfonietta

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

Musica/A Tor Bella Monaca Marcello Panni tra classica e leggera

“Ai confini della musica leggera”: è il titolo del concerto nel quale Marcello Panni dirige l’orchestra Roma Sinfonietta in un viaggio nei tanghi, i ragtime e i popsong scritti da grandi compositori classici che negli ultimi cent’anni hanno flirtato con la musica leggera, da Igor Stravinskij a George Gershwin (con “Oh Lady be good”, “A foggy Day”, “I got Rhythm” e “They can’t take that away from me”) o al siciliano Francesco Pennisi. L’orchestra vede la partecipazione di due solisti di rango, il sassofonista Marco Guidolotti e il pianista Antonello Maio. Panni farà ascoltare prima i suoi Quattro Popsong, che riprendono canzoni di carattere divers: “Tu scendi dalle stelle”, “Taranta indiavolata”, “Mamma la rondinella” e “Tempo d’estate”, e tre sue danze: “Tangomix”, “Tristezza Slow” e “Desire Ragtime”.

Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino 5, ore 21, ingresso grat uito fino a esaurimento posti, info 06-3236104 prenotazioni 06-2010579

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

Jazz/Francesca Tandoi, doppio live all'Auditorium di Tor Vergata

Doppio concerto della giovane pianista, vocalist e compositrice Francesca Tandoi, le cui performances sono state definite più volte “un’esplosione di swing”, il suo pianismo “incredibilmente energetico e allo stesso tempo elegante”, Ha studiato musica in Olanda, al Conservatorio de L’Aja, ha suonato e cantato in tanti festival, dal North Sea a Umbria Jazz, Cork Jazz, Breda Jazz, Amsterdam Arena Stadium e molti altri in Usa, Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia e in tutta Europa, sia come leader del suo trio che come sideman di alcuni fra i nomi più importanti del panorama jazz internazionale. E adesso offre un doppio appuntamento a Tor Vergata in trio con Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria.

Auditorium Ennio Morricone, Università di Tor Vergata, via Columbia 1, 06-7231941, oggi ore 15, domani ore 17

Jazz-Samba-World/All’Elegance live con i New Latin Breed

La vocalist e percussionista Judy Puccinelli, il sassofonista e flautista Enrico Ghelardi, il pianista e tastierista Alessandro Forlini, il bassista e vocalist Danilo Visco, il batterista Riccardo Spilli: sono i New Latin Breed, formazione che mescola jazz, samba, bossanova e world music e rende omaggio al percorso artistico dei brasiliani Flora Purim e di Airto Moreira, due innovatori della musica del loro paese. I cinque musicisti hanno selezionato alcuni tra i più significativi brani degli anni ’70 e ’80, completando il loro repertorio jazz samba con altri autori, come Eliane Elias e Jair Oliveira. La band è nata nel 2017, in occasione dell’evento “Il Jazz incontra l’Oriente e il Brasile” presso l’Auditorium Parco della Musica.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

Folk/L’Orchestraccia, doppio concerto Teatro Olimpico

L’Orchestraccia è un gruppo di musica folk-rock ispirato alla tradizione e cultura romana, composta da: Marco Conidi (cantautore/attore), Giorgio Caputo (attore), Luca Angeletti (attore), Guglielmo Poggi (attore), Salvatore Romano (chitarra), Angelo Capozzi (chitarra/ukulele), Gianfranco Mauto (pianoforte e /fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Mario Caporilli (tromba), Claudio Mosconi (basso) e Fabrizio Fratepietro (batteria), e per due sere vi aspettano al Teatro Olimpico. La formazione è stata fondata nel 2011 da attori e musicisti con la comune idea di unire le proprie esperienze reciproche alla ricerca di una forma innovativa di spettacolo, che comprendesse musica e teatro ispirato alla grande eredità del folklore romanesco ma con uno sguardo attuale e contemporaneo. L’obiettivo era di riproporre il repertorio degli autori romani tra Ottocento e Novecento e tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana. A questa idea si è aggiunta una produzione di canzoni e testi originali che, affiancati ai primi, ne testimoniano l’attualità e freschezza.

Rivisitando gli arrangiamenti e lo stile l’Orchestraccia ha dato nuova luce a canzoni come “Alla renella”, “Te possino da’ tante coltellate”, “Ritornelli antichi” che sembrano scritte oggi, così come le poesie di Trilussa (“L’elezzione del Presidente” o “Le cose come stanno”) musicate in chiave rock-folk delineano ancora oggi il ritratto di un paese che nei confronti degli oppressi e delle fasce più deboli si è sempre comportato in maniera prevaricatrice e arrogante. Insomma, l’Orchestraccia vi fa cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere, e non è poco.

Teatro Olimpico, teatroolimpico.it, piazza Gentile da Fabriano 17, stasera e domani, ore 21

Jazz/Mary Horan dal Winsconsin all’Elegance Cafè

La vocalist Mary Horan, americana di Milwaukee, Winsconsin, dopo essersi trasferita in Belgio e aver vissuto anche in Italia, è stata in tournée in tutta Europa come cantante per la Shape International Big Band della Nato, ha cantato negli Stati Uniti, in Europa, in Corea del Sud e nella Repubblica Dominicana, vive a Keywest, in Florida, e in quartetto con il pianista Oliver Von Hessen, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Giampaolo Scatozza propone il suo repertorio di dstardard del jazz e altro materiale, anche di provenienza rock e pop.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/A Tor Vergata le improvvisazioni del pianista Danilo Rea

Danilo Rea, da Vicenza, 65 anni, è uno dei pianisti più apprezzati del nostro jazz: con una trentina di dischi alle spalle e collaborazioni di ogni genere, dai nostri Roberto Gatto e Giovanni Tommaso a Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer, Toots Thielemans e via di questo passo, è in concerto. “Io improvviso sempre durante i live, odio avere una scaletta e nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”, dice.

Auditorium Ennio Morricone, Università di Tor Vergata, via Columbia 1, 06-7231941, oggi ore 15, domani ore 17

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con Luca Tozzi

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la blues band guidata dal vocalist e chitarrista Luca Tozzi, con Luca Pisanu al basso e Mimmo Antonini alla batteria. Come sempre, tutti i bluesman & blueswoman sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Lino Patruno sbarca con il suo show al Fonclea

Torna il Jazz Show del banjoista, chitarrista e bandleader Lino Patruno, che ripercorre la storia del dixieland e del jazz tradizionale con la sua band, fedele al jazz di Chicago e di New York dagli anni '20 agli anni '60 e allo stile degli All Stars di Eddie Condon. Con lui al banjo, che racconta con dettagli e tante informazioni la lunga avventura del jazz degli esordi, suonano Gianluca Galvani alla cornetta, Giorgio Cuscito al pianoforte, Guido Giacomini al contrabbasso, Renato Musillo alla batteria e il vocalist Clive Riche.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

Jazz/All’Alexanderplatz tre omaggi dal trio di Francesco Bearzatti

Il trio del sassofonista Francesco Bearzatti, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria, special guest il sassofonista Daniele Tittarelli, presenta il progetto dedicato al rivoluzionario e formidabile sassofonista americano Ornette Coleman, scomparso nel 2015, uno dei fondatori negli anni Sessanta del free jazz.

Domani sera tocca a “Portrait of Tony”, ospite il chitarrista Fabio Zeppetella: è un omaggio a Tony Scott, leggenda del jazz dalla vita avventurosa: il clarinettista, sassofonista e pianista di origine siciliane ha vissuto a lungo a Roma, e il tributo ricorda che il 17 giugno del 2021 il grande Antony Joseph Sciacca, in arte Tony Scott, avrebbe compiuto 100 anni, vede in repertorio diverse sue composizioni originali, che fanno parte anche di in un album della Parco della Musica Records.

"Era da un po’ di tempo – dice Bearzatti - che fantasticavo su Tony, sulle sue incredibili doti musicali e sulla sua vita irrequieta. Aveva un talento incredibile e una preparazione completa, grazie al diploma presso la Juilliard School di New York, era un ottimo pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra. Avrebbe potuto diventare famosissimo nello show business e fare un sacco di soldi, ma era un puro, amava il jazz, il be bop e i suoi grandi e si batteva per i diritti civili. Mai e poi mai avrebbe tradito Charlie Parker e Billy Holiday, suoi intimi amici per i quali, grazie alle sue origini sicule, si spendeva con i boss newyorkesi, proprietari dei night, per procurarsi e procurare loro degli ingaggi. Ha suonato con i più grandi jazzisti dell’epoca d’oro come Errol Garner, Parker, Art Tatum, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, fu il primo jazzista a esibirsi in Giappone e in molti altri paesi orientali, suonando con i musicisti locali e apprendendo la loro musica e la loro cultura. Dopo una vita travagliata alla fine degli anni ’60, decise di venire in Italia, dove non sarà mai capito e accettato, e dove morirà nel 2007”.

A chiudere questa tre giorni con Bearzatti sarà sabato un omaggio alla musica di Enrico Rava. Sul palco, accanto a Francesco Bearzatti, Enrico Morello, batteria e Francesco Diodati, chitarra, membri della Special Edition di Enrico Rava.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, oggi, domani e sabato, ore 21

Jazz/Con Michela Lombardi e Riccardo Fassi "Madonna in jazz" all’Elegance

Interpretare in chiave jazz la musica di un’icona pop come Madonna può sembrare un paradosso, visto che le sonorità elettroniche e il look popolare e commerciale di tanti pezzi sembrano distanti anni luce dal suono acustico e raffinato di un quartetto jazz, ma è proprio da questo accostamento così insolito che scaturisce una particolare sinergia grazie alla quale il progetto diventa intrigante. Il vastissimo repertorio di Madonna viene affrontato dalla vocalist Michela Lombardi (toscana di Viareggio, 49 anni, laureata in filosofia) e dal pianista e tasterista Riccardo Fassi (da Varese, già leader della Tankio Band) con intelligenza e ironia, riscoprendo i lati inediti e insospettabili di alcune canzoni che, se fatte in versione acustica, rivelano la mano felice di un’equipe di compositori e arrangiatori sempre molto efficaci, il cui talento è stato a volte oscurato dai clamori nati intorno al personaggio di Louise Veronica Ciccone. Vi aspetta un concerto trascinante e divertente con una band che ha alle spalle una solida esperienza e una grande voglia di giocare con la musica e coinvolgere il pubblico. Con Fassi suonano il contrabbassista Luca Pirozzi e il batterista Alessandro Marzi.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Rock/I Savana Funk live al Monk con ”Ghibli”

La band dei Savana Funk (il chitarrista Aldo Betto, Nicola Peruch alle tastiere e al synth, Blake Franchetto al basso e Youssef Ait Bouazza alla batteria) incarna l'essenza della formazione unendo funk, rock, blues e musica africana con jam, groove e presenza scenica e con un pubblico in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa.

Il suo ultimo album, uscito a ottobre, si intitola “Ghibli” ed è stato anticipato dall’omonima title-track e dal singolo “Elephant”, che continuano a collezionare decine di migliaia di ascolti sulle piattaforme streaming.Nel loro tour estivo hanno calcato palchi importanti, come ospiti del Jova Beach Party e suonando accanto ad artisti internazionali del calibro di Red Hot Chili Peppers e Kokoroko.

Monk Club, monkroma, via Giuseppe Mirri 35, ore 21

Soul/Al Fonclea con I Wabi-Sabi di Cristina Buonvino

Wabi e Sabi sono due termini zen spesso usati insieme. Wabi vuol dire imperfetto, ciò che è deteriorato dal passare del tempo; è la nostalgia, la saudade, il blues, Sabi è il passaggio del tempo che rende belle le cose, e insieme esprimono la bellezza delle cose imperfette. Con questo spirito i Wadi-Sabi, cioè la vocalist Cristina Buonvino e i chitarristi Camillo Autore e Lucio Gnessi, giocano con lo scorrere del tempo grazie a un repertorio vario che spazia dal blues al rock americano e britannico, fino alla musica italiana anni ’60 e ’70.

Fonclea, via Crescenzio 82°, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Jazz/Al Charity jam session sul jazz manouche

Una jam session dedicata al jazz manouche: è il live di stasera, aperto da Viero Menapace al violino, Daniele Corvasce alla chitarra e Fabrizio Montemarano al contrabbasso. Anche stasera tutti i musicisti di jazz sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 25 NOVEMBRE

Jazz/Alla Casa Rabbia & Roccato con “Chantiers Sonores”

“Chantiers Sonores” è un progetto musicale, un laboratorio permanente, un'officina sperimentale, un luogo che si fa crocevia di scambi e incontri, che coinvolge musicisti provenienti dai più disparati generi facendoli dialogare fra loro e espandere i loro confini.

Michele Rabbia (percussioni e elettronica) e il contrabbassista Daniele Roccato hanno sviluppato questi modelli e questa metodologia di lavoro, e con loro ci sono Anais Drago al violino, Mariasole De Pascali ai flauti, Rocco Castellani al contrabbasso, Daniele Gherrino alla chitarra, Giulio Tosti al pianoforte e Rhodes, le voci di Ludovica Manzo e Giuseppe Creazzo, il clarinetto di Federico Calcagno e le percussioni di Lucio Miele.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, stasera ore 21, da domani a domenica alle ore 12 e alle ore 21

Jazz/All’Elegance i Brassense, cinque ottoni dal dixie al funky

Un quintetto di ottoni con una batteria al seguito, un modo nuovo di portare sul palco un ensemble nato per la classica con un nuovo e lungo respiro, dal dixieland agli standard da big band, dal funky ai successi degli anni ’80: ecco i Brassense, sei musicisti uniti dall’idea di poter portare davanti al grande pubblico brani popolari con una formazione classica, ma con respiri e ritmi sincopati. Sono i trombettisti Francesco Marsigliese e Giuseppe Panico, Andrea Bracalente al corno, Palmiro Del Brocco al trombone, Maurizio Capuano alla tuba, più Alberto Botta alla batteria e come special guest la vocalist Irina Arozarena.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Nicola Mingo presenta al Charity l’album “Blues Travel”

Il chitarrista napoletano Nicola Mingo presenta tutti i brani del suo album "Blues Travel”, un viaggio musicale nel Blue Note Sound tipico del jazz anni sessanta, del quale vuol riprodurre l’atmosfera, spesso ottenuta da registrazioni storiche effettuate live. Le tappe del viaggio hanno come denominatore comune, il blues, non inteso in senso comune ma nel suo significato strutturale. Ogni brano rappresenta infatti un modo particolare di intendere il blues e le blue notes. Si passa da autori come Harold Mabern, Kenny Dorham, Kurt Weill e in particolare i chitarristi Wes Montgomery, Joe Pass e George Benson a brani “storici”, composizioni originali di Mingo ispirate al Blue Note Sound con dediche a Art Blakey, Freddie Hubbard, Wes Montgomery, Joe Pass e al nostro bluesman Pino Daniele. Mingo si è oramai caratterizzato, nel variegato panorama jazzistico europeo, come uno dei migliori chitarristi bebop oggi in attività, con un’intensa e ampia produzione discografica. Al suo fianco, nel Blue Note Project, ci sono Leonardo Borghi al pianoforte, Enrico Mianulli al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/I Four Vegas in concerto al Cotton Club

Stasera tornano sul palco i Four Vegas, band che vi farà rivivere le magiche e indimenticabili atmosfere degli anni 50 e 60 con un repertorio che lascerà spazio alle emozioni e ai ricordi e a uno show che è un viaggio nella storia e nel costume di uno dei periodi più belli, spensierati e musicalmente fervidi che ha favorito la nascita del rock. Attiva dal 1999, la formazione offre classici di Elvis Presley, Beatles, Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Beach Boys, Ray Charles, e i nostri Adriano Celentano, Rokes, Mal, Gianni Morandi, Rita Pavone, Caterina Caselli e molti altri. Sono il vocalist Al Bianchi, il chitarrista Fabio “The Fabulous” Taddeo, il pianista Valerio “Bull” Bulzoni, il bassista Manuel Mele e il batterista Gino Ferrara.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Rock/Con i Tree Gees tutti i Bee Gees al Fonclea per due serate

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formato da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), il gruppo ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendovi la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, via Crescenzio 82°, fonclea.it, 06-6896302 stasera e domani, ore 21

SABATO 26 NOVEMBRE

Jazz/Il trio Borghese in Quintet all’Elegance Cafè

Il Trio Borghese, nato a Roma nel 2015 nel teatro di Villa Borghese, propone un ampio repertorio swing con richiami al gypsy jazz, spaziando da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per una serata di jazz e swing proposto con freschezza e modernità, creando un’atmosfera elegante e insieme coinvolgente. Stavolta il trio è in quintetto: con la vocalist Ilaria Monteleone, il chitarrista Luca Traverso e il bassista Isaia Mammano adesso ci sono il sassofonista Riccardo Nebbiosi e il batterista Federico Orfanò.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458, ore 21,30

Jazz/Lallo & i Fusi Orari live al Cotton Club

Il vocalist Lallo Circosta e la band dei Fusi Orari offrono la loro consueta carica ironica, irriverente e goliardica per una serata all’insegna della comicità e delle risate. Lallo, classe 68, artista dinamico e fantasioso, dal 1994 è front-man della formazione con la quale ha dato centinaia di spettacoli. Musica vintage e coinvolgimento del pubblico sono gli ingredienti fondamentali della metafisica lalliana, che spazia dal cantautorato ai cartoni animati. Circosta ha collaborato per anni come cantante comico con Nino Frassica e nella trasmissione “Domenica in”, e mescola musicale e teatro. Con lui suonano Alex Massari alla chitarra, Andrea Rongioletti alle tastiere, Fabio De Silvestre al contrabbasso e Massimiliano Rocca alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Musica/Blues Night al Charity Cafè con il trio di Erika Scherlin

Blues, folk americano e psichedelia in un viaggio sonoro ispirato dalla California degli anni '60 e dallo spirito di ricerca e di fusione tipico della Summer of Love, con il trio della vocalist Erika Scherlin, del chitarrista e vocalist Mario Galiano e del chitarrista Alfonso D'Amora.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Jazz/All’Elegance c'è Basie’s Bag, omaggio a Count Basie di Massimo Pirone

Un tributo a uno dei più grandi pianisti jazz e swing, che con la sua orchestra, la Count Basie Orchestra, una delle big band più quotate della swing era americana che sul finire degli anni ‘30 era diventata celebre a livello mondiale, verrà celebrato in "Basie's Bag" dal quartetto di Massimo Pirone, trombonista e arrangiatore, live con il pianista Ludovico Fulci, Francesco Pierotti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30

Jazz/All’Alex il quartetto della vocalist Lucia Filaci

Romana di origini napoletane, la giovane vocalist Lucia Filaci, già soprano nella lirica, è passata al jazz. “Questo album rappresenta per me un passaggio di vita fondamentale, ossia la scelta di trasformare il mio percorso e la mia vocalità da cantante lirica a cantante jazz. Ma soprattutto accettare che queste componenti possano convivere in equilibrio dentro di me”, dice. Lo propone con un trio di qualità: sono il batterista Gegè Munari, Andrea Beneventano al pianoforte e Dario Rosciglione al contrabbasso.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Rock/Al Charity aperitivo con i Blues for Rent

Aperitivo blues, oggi pomeriggio, con i Blues For Rent, una formazione estemporanea che esiste parallelamente ai percorsi artistici dei suoi componenti e può essere considerata il loro “parco giochi”, il posto in cui si divertono e danno libero sfogo alla loro passione comune per il blues. Vi aspettano, con brani celebri rivisitati e adattati ad una dimensione acustica, il vocalist Marco Boz e il chitarrista Andrea Pellegrini.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18