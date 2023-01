I concerti a Roma fino al 22 gennaio: da Nek a Naska, da Achille Lauro ai Drop Circles

LUNEDI 16 GENNAIO

Cantautori/Nek festeggia 30 anni di carriera e 51 anni al Parco della Musica

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, torna stasera all’Auditorium per festeggiare i 51 anni d’età (compiuti il 6 gennaio) e i 30 anni di carriera artistica. Era il 1992 quando il ventenne cantautore pubblicava il suo omonimo album di debutto, il primo tassello di quella che diventerà una carriera costellata da tanti successi. In occasione del tour “50/30–Live” il cantautore porterà di nuovo dal vivo la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista. In scaletta tutti i grandi successi e le intramontabili hit che hanno segnato il suo percorso artistico, da “Laura non c’è” e “Lascia che io sia” a “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore" fino ai brani più recenti.

L’album, raccolta celebrativa di Nek, “5030”, contiene il nuovo singolo “La Teoria del caos” e ottto suoi successi che vedono la partecipazione di amici e colleghi: in “Fatti avanti amore” c’è Jovanotti, in “Dimmi cos’è” Francesco Renga e in “Cuori in tempesta” Giuliano Sangiorgi. La sua band: Emiliano Fantuzzi (tastiere, arrangiamenti), Massimo Varini (chitarre e arrangianenti), Alessandro De Crescenzo (chitarre), Silvia Ottanà (basso) e Luciano Galloni (batteria).

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz The Duo, con Sara Berni e Daniele Bazzani

The Duo vede fianco a fianco la vocalist romana Sara Berni (che molti ricordano come frontwoman della soul orchestra Bianca Blues e i Sette Soul) e il chitarrista Daniele Bazzani: in un mondo di musica elettronica e iperprodotta, The Duo ridefinisce il concetto di ensemble voce e chitarra acustica. La chitarra Fingerstyle, fra improvvisazione e arrangiamenti, assume un ruolo nuovo nell’accompagnamento di una delle voci più espressive e apprezzate del panorama nazionale e internazionale.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Elegance omaggio al pianista Michel Petrucciani

Se n’è andato nel lontano 1999 il pianista francese Michel Petrucciani, uno dei grandi solisti del jazz europeo, un padre chitarrista e un nonno napoletano. Soffriva di osteogenesi imperfetta, malattia genetica anche nota come sindrome delle ossa di cristallo, era alto un metro ma questo problema non gli impedì di diventare un musicista geniale e in grado di emozionare le platee con una grande tecnica e una straordinaria energia, e ebbe una grande carriera, incise splendidi album, una cinquantina, fu amato da un mare di appassionati, registrò il suo primo album quando aveva 15 anni insieme al batterista Kenny Clarke e fu sepolto al cimitero parigino di Père-Lachaise, accanto alla tomba di Fryderyk Chopin. Il pianista Emanuele Rizzo, in trio con Giuseppe Civiletti al contrabasso e Giampaolo Scatozza alla batteria, gli rende omaggio.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

MARTEDI’ 17 GENNAIO

Jazz/All’Alexanderplatz il quintetto del chitarrista Enrico Bracco

Il chitarrista Enrico Bracco presenta “Flying in a box”. Il suo quintetto (Daniele Tittarelli al sax alto, Pietro Lus al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria) presenta il nuovo progetto “Flying In A Box” a base di citazioni, effetti sonori e ricerca musicale. Seguendo le orme di John Scofield e di Jakob Bro, la musica di Enrico Bracco si apre su orizzonti indie jazz ben definiti, in un percorso particolare dove il musicista, già con precedenti album come “Unresolved” e “Quiet Man”, ha dimostrato la sua duttile vena artistica tra jazz moderno e sofisticate evoluzioni bluesy. E’ uno dei più eleganti chitarristi jazz in circolazione.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani sera, ore 21

Musica/All’Elegance un omaggio di Pirone a Louis Armstrong

Un quartetto affiatatissimo per un concerto che rende omaggio a Louis Armstrong, il grande trombettista scomparso nel lontano 1971. E’ stato uno dei massimi esponenti del jazz e quando venne in Italia al festival di Sanremo ci nascondemmo in un palco del teatro del Casinò per sentirlo mentre da solo sul palco scaldava la tromba con il leggendario “West End Blues”, che ci fece piangere dall’emozione. A riproporre tutti i suoi maggiori successi, fino a “What a Wonderful World”, pensa il quartetto del trombonista e arrangiatore Massimo Pirone, con Danilo Riccardi al pianoforte, Carlo Capobianchi alla tromba e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Al Fonclea pop e rock con Valentina Barroccu

La voce di Valentina Barroccu, le chitarre di Alessandro Caputo e le percussioni di Valerio Torcasio si fondono creando la giusta atmosfera da diversi anni, ripercorrendo in versione acustica grandi successi della musica italiana e internazionale, dal pop al rock, dal jazz al soul, toccando ritmi swing e bossanova. Ma non mancano omaggi al cantautorato italiano e allo stornello romanesco.

Fonclea, via Crescenzio 82a, ore 21

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO

Musica/Adriano Viterbini e Enzo Pietropaoli live alla Casa del Jazz

La passione, l’inventiva, il sentimento, il fuoco, l’amore per la melodia: sono i punti fermi dell’incontro tra il chitarrista Adriano Viterbini e il contrabbassista Enzo Pietropaoli, che già nel 2013 avevano registrato insieme l’album “Futuro Primitivo” per Parco Della Musica Records, perché, citando le note di copertina, “senza amore, e dunque coscienza della tradizione, non è possibile contemplare l’oltre con uno sguardo innovativo”. Dieci anni dopo eccoli con un nuovo disco, ancora senza titolo, che presentano live. La loro musica proviene da frammenti appuntati nel tempo e provenienti da suggestioni molto diverse tra loro, rese coerenti da un linguaggio, da una coesione e soprattutto da una fiducia reciproca nutrita da passioni comuni. Viterbini e Pietropaoli hanno aspettato che questi brani germogliassero in modo spontaneo, senza forzare i tempi, con la convinzione che non ci sarebbero stati altri modi per realizzarli.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/I Beatles in jazz live all’Elegance

Intitolato “Beatles in Jazz”, è un progetto che rilegge appunto in chiave jazzistica successi dei quattro di Liverpool come “Eleanor Rigby”, “Get Back2, “Yesterdays”, “Come Together”, “Something”, “Penny Lane”, “And I love her”, “Strawberry Fields Forever”, “Blackbird”, “All you Need is Love” e così via. Vi propongono tutto il trombonista Massimo Pirone, che ha curato gli arrangiamenti senza snaturare la bellezza melodica dei brani ma vestendo con cura e raffinatezza un repertorio conosciuto a livello mondiale, Danilo Riccardi all’organo Hammond, Alfredo Bochicchio alla chitarra e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band The Black Cat Bones, che apr la serata. Sono Paolo Re (voce e chitarra), Andrea Di Giuseppe (armonica), Lucio Carletti (contrabbasso) e Lorenzo Francocci (batteria).

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 19 GENNAIO

Jazz/All’Alex il quartetto di Ronnie Burrage con il sax di Chico Freeman

Quello fra il batterista, tastiertsta e vocalist Ronnie Burrage e il tenorsassofonista Chico Freeman è un incontro straordinario tra due giganti del jazz. Burrage, da Saint Louis, Missouri, annata 1959, è da più di 40 anni uno dei più grandi batteristi del panorama jazz internazionale, Freeeman, nato a Chicago nel 1949, è un sassofonista fra i più apprezzati a livello mondiale. Burrage ha suonato con Sonny Rollins, Pat Metheny, Michael Brecker, Jaco Pastorius, Jackie McLean, Woody Shaw, Kenny Kirkland, Branford e Wynton Marsalis, Bobby McFerrin, Michael Urbaniak, Fred Wesley, Kenny Garrett, Freddie Hubbard, Mal Waldron e Dollar Brand, mentre Freeman è stato al fianco di Chaka Khan, Tomasz Stanko, Celia Cruz, Tito Puente, Wynton Marsalis, Jack Dejohnette, Elvin Jones, Joseph Jarman, Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, Mickey Bass, Cecil McBee, Hamiet Bluiett, Elvin Jones, Billy Hart, Don Moye, John Hicks, Donald Smith, Sun Ra, Don Pullen, Sam Rivers, Reggie Workman e via di questo passo.

Con loro altri due musicisti di alto livello, il pianista Michael Wierba e il contrabbassista Darryl Hall.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Cantautori/Una serata all’Arciliuto per il grande Piero Ciampi

Saranno in tanti, con la direzione artistica di Rossella Seno, a offrire una nuova edizione del Premio Ciampi, l’appuntamento che ricorda da anni il grande cantautore e poeta Piero Ciampi, noto anche come Piero Litaliano, morto nel lontano 1980. Sul palco, con la partecipazione di Pino Marino, ci saranno Ernesto Bassignano, Alessio Bonomo, Peppe Fonte, la violinista Her, Porto Leon, Momo, Pino Pavone, Marco Spiccio, Lino Rufo, Rossella Seno, Erminio Sinni, Federico Sirianni e Paolo Zanardi, con un contributo video di Antonello Venditti.

“Per il 2023 – dicono - in occasione del quarantatreesimo anniversario della scomparsa di Piero abbiamo scelto di essere presenti, oltre che nella sua città natale Livorno, in più località italiane chiedendo a musicisti e associazioni del nostro paese, che consideriamo parte della famiglia "ciampiana", di ricordare l’artista. Stiamo in questi giorni completando il programma del cartellone nazionale dal significativo titolo di "Piero LItaliano" che ha già avuto l'entusiastica adesione di molte città quali Livorno, Roma , Verona, Milano, Genova, Bologna, Napoli, Aversa, Caserta, Firenze, Pisa, Brescia, Torino, Macerata, Camaiore, L'Aquila, Lucca. Ognuna di queste città, a modo suo, omaggerà Ciampi dando vita a un grande concerto in suo onore che vuol essere anche una sorta di manifesto di tutti coloro che non si arrendono al declino artistico e sociale attuale.

Teatro Arciliuto, arciliuto.it, piazza Montevecchio 5, ore 21

Jazz/Un viaggio nell'opera “Porgy and Bess” di Gershwin all’Elegance

Il pianista Riccardo Fassi, la vocalist Mimma Pisto, il contrabbassista Stefano Cantarano e il batterista Pietro Iodice propongono “Porgy and Bess and other stories”, un viaggio nei brani di “Porgy and Bess”, la famosa opera firmata da George Gershwin, da “Summertime” a “You Is My Woman”, “I Love You Porgy”, “There’s A Boat That’s Leaving” e altri bellissimi successi del grande compositore.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Musica/Il Muro del Canto al Monk con “Maestrale”

Il Muro del Canto torna dal vivo a Roma per portare sul palco i brani del nuovo disco “Maestrale”. “Vorrei saper pregare, quando cresce l'ombra o mi sovrasta un male. Con le mani unite calmare il temporale, ma allargo le mie braccia e grido al Maestrale": comincia così l’album della band. A quattro anni di distanza dal precedente lavoro “L’amore mio non more”, che ha consacrato Il Muro del Canto come formazione di culto nel panorama della musica indipendente nazionale, il gruppo è tornato, lo scorso giugno, con il quinto disco in studio. L’uscita dell’album è stata accompagnata dall’importante ritorno alla dimensione live, che negli anni, con oltre 400 concerti, ha portato la band a esibirsi in tutta Italia ampliando costantemente il pubblico che segue le sue performance. Durante il tour estivo, oltre ai concerti da headliner, Il Muro del Canto è stato impegnato anche in una serie di aperture al cantautore e chitarrista americano Ben Harper & The Innocent Criminals. La band: il vocalist Daniele Coccia Paifelman, Alessandro Pieravanti (voce narrante, batteria e percussioni), Alessandro Marinelli (fisarmonica, pianoforte), Ludovico Lamarra (basso), Eric Caldironi (chitarra, pianoforte), Franco Pietropaoli (chitarra elettrica).

Monk, via Giuseppe Mirri 35, ore 21.30

Musica/Max Paiella e i Timeless al Cotton Club

"Canzoni senza tempo ma sempre sul tempo": è un viaggio fra le canzoni che hanno scandito il tempo delle nostre attese in macchina, nel traffico, che hanno dato un ritmo rock, pop, funk alle nostre storie d’amore, alle nostre vacanze e alle nostre serate alcoliche, le canzoni che ci sono venute in soccorso nei momenti neri, appena in tempo, le storie ad esse collegate, come sono nate, da dove vengono e chi ne ha scritto i testi: sono i temi che si pongono e alle quali cercano di rispondere il vocalist e bassista Max Paiella e i suoi Timeless, ovvero i vocalist Gianluca Crisafi e Anna Laviola, il chitarrista Marco Trillo, il pianista Gianni Romani e il batterista Ernesto Perna.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Musica/Al Charity Cafè jam session deicata a Sonny Rollins

Stasera c’è una jam session dedicata a Sonny Rollins, con Paolo Innarella (sax e flauto), Francesco Criscuoli (contrabbasso) e Antonio Del Sordo (batteria). Anche oggi i musicisti presenti sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 20 GENNAIO

Cantautori/La Jumpin’ Jive Orchestra al Parco della Musica

Torna la Jumpin’Jive Orchestra, una big band che si ispira, per numero di elementi e strumenti, alle prime orchestre di Duke Ellington. Il progetto vede sul palco Laura Seragusa (testi e voce), le voci di Simone Calomino, Sara Caratelli e Clive Anthony Riche, gli arrangiamenti e la direzione del pianista Max Ciafrei, i sassofoni di Rossano Centofanti, Alfonzo Pisapia e Vito Ferrazzi, le trombe di Stefano Di Cori e Enzo Collacchi, il trombone di Stefano Coccia, Alfredo Bochicchio alla chitarra, Marco Gallinelli al contrabbasso, Patrizio Palombi alla batteria.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, ore 21

Musica/Elisabetta Pasquale con “Orelle” in concerto alla Casa

“Orelle” è il nome che da vita al nuovo progetto della vocalist e pluristrumentista Elisabetta Pasquale (chitarra elettrica, basso elettrico, contrabbasso), in scena con Giacomo Ancillotto (chitarra), Anton Sconosciuto (voce, batteria, octa-pad, laptop) e Ludovico Franco (tromba, effetti, synth, laptop, voce). Dopo la laurea in radiologia Elisabetta sceglie la carriera artistica e intraprende un percorso che la porta a incidere il suo primo Ep dal titolo “Primulae Radix”. Dopo questo disco decide di accrescere le proprie competenze iscrivendosi al conservatorio e laureandosi in contrabbasso jazz, poi pubblica “Argo” con Black Candy, disco che la vede protagonista accanto a artisti internazionali come Gregory Porter, Di Martino, Bosso, Brunori Sas, Calcutta e altri. È turnista di Tosca nel tour mondiale “Morabeza”, bassista della Happy Band nel programma diretto da Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia e in altri appuntamenti Rai. Al momento sta producendo il suo nuovo lavoro che vedrà presto la luce.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz rivive con Martella il Gaber del signor G

Dopo tanti successi dappetutto, torna a Roma Luca Martella con il suo “Storie dei signor G… vent’anni dopo”, ispirato e dedicato agli splendidi spettacoli di Giorgio Gaber e Sandro Luporini applauditi da tutta l’Italia. Luca, grazie alla somiglianza con Giorgio e alla sua abilità di attore, fa rivivere la parabola gaberiana (a vent’anni dalla scomparsa del cantautore) in un recital che prende atto della nuova realtà per affrontarla, deriderla, soffrirne e allo stesso tempo proporre una riflessione come utile strumento di consapevolezza per le ultime generazioni. Potrete riascoltare brani e monologhi che hanno fatto la storia del teatro-canzone, come “Lo shampoo”, “Torpedo blu”, “Destra-Sinistra”, “Io non mi sento Italiano”, “Qualcuno era comunista” e così via. Nello show si ride, ci si commuove, si riflette e ci si emoziona. Con Luca Martella (voce) ci sono Matteo Martella (sax), Giancarlo Martella (chitarra), Massimiliano Staderini (pianoforte), Mauro Delorenzi (contrabbasso) e Maurizio Brioni (batteria).

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Greg & The Five Freshmen, tributo ai crooners all’Elegance

Un tributo ai grandi crooners come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Greg, cioè Claudio Gregori, che ha anche personalizzato i testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici. Lo show all’Elegance Cafè è in stile Las Vegas, ricalcando i Rat Pack di Sinatra e alternando brani swing a sketches che rendono lo spettacolo unico. I Five Freshmen sono Greg, il trombonista Massimo Pirone, il sassofonista Stefano Rossi, il pianista Paolo Iurich, il contrabbassista Alessandro Patti e il batterista Carlo Battisti.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, stasera e domani sera, ore 21.30

Jazz/Al Charity concerto dell’RPM Trio

Una notte di jazz con l’RPM Trio, ovvero il vibrafonista romano Claudio Piselli, il contrabbassista Pierpaolo Ranieri e il batterista Alessandro Marzi. Obiettivo della formazione: creare una sinergia tra gli strumenti senza che vi sia un elemento prevalente. Grazie a un intenso “interplay” e una costante tendenza a creare situazioni diverse e mutevoli, molti terreni improvvisativi danno la possibilità al musicista di trovare spazio nell'improvvisazione ciò rende la musica più fruibile .

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Musica/Al Cotton Club afrojazz con la Kisitoband

Voce, basso, batteria, chitarre, tastiere e percussioni: ecco il nucleo centrale della Kisitoband, strumenti dai quali escono le idee, i ritmi, i suoni dei musicisti che mescolano afrojazz, soul e world music, unendo testi ricchi di valori e di tradizioni, il tutto accompagnato dal bagaglio professionale di ognuno dei componenti. Venuti molti anni fa dal Senegal, si sono ritrovati in Italia e hanno deciso di unire la loro esperienza e la loro passione per la musica, dando vita al gruppo. Sono Pierre Michel Diatta (voce e chitarra), Papis Diarra (contrabbasso), Jean Charles (tastiere), Issa Diarra (chitarra elettrica), Adi Mbaye (percussioni) e Marcelin Diarra (batteria).

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 21

SABATO 21 GENNAIO

Jazz/All’Alex il quartetto del sassofonista Paolo Recchia

Il sassofonista Paolo Recchia, da Fondi, 42 anni, presenta il suo nuovo album “Imaginary place”, uscito a novembre e realizzato con Luca Mannutza al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Il disco porta l’ascoltatore in un luogo immaginario, uno spazio fantasioso dove le idee musicali dei musicisti si intrecciano e creano un nuovo terreno comune, unendo la tradizione con elementi contemporanei in una sintesi personale. Album generoso, con musicisti legati da una sincera amicizia e uniti da una profonda intesa musicale maturata nel tempo, concerto dopo concerto. Registrato in presa diretta, in teatro sfruttando il riverbero naturale, con microfoni “vintage” per ottenere un suono di insieme il più possibile naturale e rotondo.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Rock/I fiorentini Drop Circles al Largo Venue

La band dei Drop Circles (con Andrea Toscani alla voce, Simone Cariello alla chitarra, Sergio Trotta al basso e Valerio Mastrantonio alla batteria) è nata a Firenze nel 2011, propone un set di brani proprii e cover di matrice alternative grunge con riflessi e influenze che spaziano dal nu-metal al crossover. L’orientamento è di mantenere la coerenza e il magnetismo delle proprie origini musicali, attraverso brani originali e cover. Hanno all’attivo centinaia di concerti in ogni dove e un Ep, ma qualcosa di nuovo bolle in studio.

Largo Venue, largovenue.com, via Biordo Michelotti 2, ore 21

Musica/La Scoop Jazz Band ritorna live al Cotton Club

Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues che propone un repertorio di successi del repertorio standard e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico: ecco la Scoop Jazz Band, on the road dal 2010, reduce da live in Italia e all'estero. Sono Dino Pesole (chitarra), Antonio Troise (tastiere), Stefano Sofi (percussioni), Romano Petruzzi (sax contralto), Guido Cascone (batteria), Stefano Abitante (voce e tromba), Sebastiano Forti (sax tenore), i vocalist Donatella Cambuli e Massimo Leoni, Antonello Mango (contrabbasso) e Michelangelo Marinelli (sax baritono).

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Blues/Una notte al Charity con The King Bee Trio

La band The King Bee Trio propone un viaggio verso la Louisiana, verso l’origine della musica moderna, verso la terra madre del blues in compagnia di colleghi che abbracciano il suono tradizionale di un’epoca d’oro. The King Bee Trio è una band che ripropone in chiave semi acustica più grandi classici della storia del blues, mettendo a confronto quello del Delta del Mississipopi e quello cresciuto a Chicago. Il primo con il suo maggior esponente, Robert Johnson, e il secondo con il suo pioniere e innovatore Muddy Waters. Non mancheranno altri grandi esponenti di quel periodo tra cui Willie Dixon, Blind Willy Johnson, Jimmy Reed, Howling Wolf. Sono Stefano Carboni (voce e armonica), Davide Citrolo (chitarra) e Carlo Cammarella (contrabbasso).

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Aìla Casa il quartetto del chitarrista Antonio Floris

Il quartetto del chitarrista Antonio Floris (con Vittorio Solimene al pianoforte, Gabriele Pagliano al contrabbasso e Luca Gallo alla batteria) nasce nel 2018 all’interno di varie session musicali romane, prediligendo un repertorio di composizioni originali del leader e degli altri membri della band. Le sue musiche esplorano e amalgamano sonorità ricorrenti del jazz contemporaneo nazionale e internazionale, senza dimenticare però le influenze che sono alle radici del jazz, dal periodo bebop e hard bop fino a John Coltrane e al secondo quintetto di Miles Davis.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/Masterclass con il chitarrista Nicola Mingo

Una masterclass con il chitarrista napoletano Nicola Mingo, tema gli stili dei grandi chitarristi del jazz, in un appuntamento dedicato all’americano Wes Montgomery.

Scuola di Musica Ladybird Project, ladybirdproject.com, via Tiburtina 364, ore 15.30, 3346613129

DOMENICA 22 GENNAIO

Punk/Doppio live di Naska al Parco della Musica

Dopo i concerti che lo hanno visto protagonista dei principali festival italiani nel suo Rebel Summer Tour, Naska, all’anagrafe Diego Caterbetti, marchigiano di Loreto annata 1997, nuovo volto del pop punk italiano cresciuto a Monte San Giusto, annuncia “Rebel Unplugged” con un doppio appuntamento all’Auditorium. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare il suo album di debutto “Rebel” in versione acustica. Naska inizia il suo percorso musicale da adolescente e nel 2020 pubblica il suo primo EP "ALO/VE" il cui brano "Dormi" racconta la gelosia e la sfiducia nelle relazioni dei ragazzi di oggi. Lo stesso anno apre il canale Twitch per autofinanziare la sua musica, nella quale offre contenuti legati principalmente al format dei talk show. Nel primo album ufficiale “Rebel” Naska strizza l’occhio al punk rock dei Sum41, Blink182, Pixies, Nirvana e Green Day, ma non intende chiudersi alle influenze e alle possibilità del pop pur non dimenticando da dove proviene.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Hip hop/Achille Lauro unplugged, doppio live all’Auditorium

Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis (Verona, 11 luglio 1990) torna al Parco della Musica stasera e giovedì 26 con nuovi show intimi e essenziali (“Non ci sarà nessuna armatura, voi e la musica al centro di tutto”, scrive sui social) che lo vedranno per la prima volta esibirsi nei teatri. I live romani saranno anche l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo “Che sarà”, una ballad intima prodotta da Gow Gow Tribe e Gregorio Calculli in cui Achille Lauro si interroga su un futuro comune a tutti (“Noi che nasciamo quaggiù e non sappiamo cosa la vita sia/Non è questo il posto per noi”). Se vi piace vi aspetta con il nuovo spettacolo unplugged.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Musica/All’Elegance omaggio di Gloria Trapani a Nina Simone

S’intitola “Little Girl Blue” il tributo sentito e appassionato alla grande Nina Simone, che ha saputo dare vita a uno stile espressivo personalissimo, dove il suo grande amore per il pianismo classico si fonde con il jazz, il blues, il folk, lo spiritual, il soul, e che ha celebrato da interprete un repertorio vasto quanto la sua curiosità musicale e desiderio di conoscere. Il gruppo della vocalist Gloria Trapani, con il trombonista Davide Di Pasquale, il pianista Pierpaolo Principato e il contrabbassista Alessandro Del Signore, ripropone alcuni dei tanti classici del jazz, del blues e del folk da lei interpretati e resi unici: sono le tappe più importanti della sua intensa carriera che ha visto Nina legare indissolubilmente la sua musica alla lotta contro il razzismo e per i diritti civili.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Blues/Aperitivo al Charity con Spookyman One Man Band

Spookyman è il nome d’arte di Giulio Allegretti, cantante e chitarrista romano classe 1986. Amante del blues e della sperimentazione, con due album alle spalle, porta avanti da anni il suo progetto musicale in contesti nazionali e internazionali. Le sue esibizioni lo vedono assumere varie forme interpretative dipendentemente dal tipo di sensazione che vuole esprimere, dal suo "One Man Band Show" a spettacoli con formazioni più ampie. I suoi brani rievocano le atmosfere del Mississippi tinte di noir, con un’attitudine moderna e un sound che lega il blues degli anni 50 al soul degli anni 60.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18.30

Musica/Quella del sud al Parco con la Calabria Orchestra

La Calabria Orchestra è un ensemble che esalta la cultura e la musica del sud, un collettivo con tanti big del panorama calabrese in un'unica espressione corale. Diretta da Checco Pallone, schiera professionisti, suonatori identitari e folk, giovani musicisti e ballerini, con strumenti jazz amalgamati a quelli della tradizione popolare, ritmi mediterranei fusi con la tarantella, voci calde e appassionate affiancate a chitarre di ogni genere. Ritmi travolgenti, suoni del mare nostrum, passione della musica calabrese. L'Orchestra nasce nel 2018 ma ha già creato tante collaborazioni e realizzato concerti unici e di grande impatto.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 18

Musica/Alla Casa del Jazz “Canto per Europa”

Il pianista Giovanni Guidi, la violinista Anais Drago e la flautista Mariasole De Pascali hanno scelto di chiamare questo concerto “Canto per Europa” dopo aver letto un bel libro di Paolo Rumiz che ha lo stesso titolo. In questo concerto quindi ci sarà tutto quello che in quelle parole hanno trovato e tutto quello che ha permesso la nascita di ciò che viene chiamata Europa. “Europa - spiegano - era una ragazza che veniva dal mare e dall’oriente, come quelle decine di migliaia di ragazze che ogni anno abbandoniamo. La storia comincia da qui,e tutto il resto lo diremo con la musica.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21