I concerti a Roma fino al 18 dicembre: da Manuel Agnelli a Emis Killa, dal sax di Bettazzi a Sticky Bones

MARTEDI’ 13 DICEMBRE

Jazz/All’Alexanderplatz il quartetto di sax di Diego Bettazzi

Diego Bettazzi al sax soprano e contralto, Ivan Bernardini al sax contralto, Luciano Ciaramella al sax tenore e Luca Padellaro al sax baritono: è il quartetto di sassofoni guidato da Bettazzi, che propone brani originali e trascrizioni di standard del jazz riarrangiati proprio per il gruppo.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Elegance con Sofia Meola le grandi canzoni di Natale

“Not a Lonely Christmas” è il progetto e l’album della vocalist Sofia Meola che raccoglie le più belle e celebri canzoni natalizie della tradizione jazz e swing, affiancate da brani inediti, con arrangiamenti moderni. La giovane cantante, emergente nel panorama italiano, è accompagnata dal pianoforte di Alessandro Bonanno e dalle tastiere di Flavio Bonanno, per una serata dal grande potere evocativo e di sicuro effetto. Il disco, pubblicato nel 2021, è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE

Rock/Manuel Agnelli & band in concerto all’Orion Club

“Non vedo l’ora di incontrarvi tutti, con la testa sono in tour da questa estate. Sono impaziente di suonare i miei pezzi nuovi ma anche di farvi sentire un sacco di canzoni che conoscete con una nuova energia. Ho molta molta molta voglia”: il rocker Manuel Agnelli, milanese, annata 1966, ha spiegato così nelle scorse settimane il suo desiderio di fare nuovi concerti, e stasera è a Roma per presentare dal vivo le canzoni del suo ultimo e nuovo album da solista “Ama il prossimo tuo come te stesso” (uscito in cd e vinile), oltre ai successi firmati Afterhours.

Manuel sarà affiancato dalla band che già lo aveva accompagnato durante i live estivi: il chitarrista Frankie e il batterista DD dei Little Pieces of Marmalade, Giacomo Rossetti dei Negrita al basso e Beatrice Antolini, cantautrice e polistrumentista al pianoforte, synth pad e basso.

Orion, orionliveclub.com, viale J.F. Kennedy 52, 06-89013645, ore 21

Jazz/The Swing Dogs live all’Elegance Cafè

La musica jazz degli anni ’20 e ’30 riesumata e riprodotta come dal cono di un grammofono da The Swing Dogs, ovvero Guido Giacomini (contrabbasso e voce), Piercarlo Salvia (sassofoni) e Marco Cortese (chitarra). E' una sorta di esperienza “filologica” sulle orme di Fats Waller, Mills Brothers, Slim & Slam: ecco l’offerta della band.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Al Cotton Club torna lo Ialsaxophone Ensemble

Avete mai sentito dal vivo una band con quindici sassofonisti che suonano tutti insieme? E’ un’esperienza affascinante, e lo Ialsaxophone Ensemble diretto da Gianni Oddi (sax alto) offre un repertorio di brani resi celebri da Dizzy Gillespie, Joe Zawinul, Charlie Parker, Jimmy Giuffre, Tito Puente e altri grandi del jazz, ha fatto concerti dovunque ed è un laboratorio musicale di ricerca afroamericana attivo da diversi anni.

Meritano di essere citati tutti, dall’oceano di sax soprani, alti, tenori e baritoni (Marina Acerra, Greta Antelmi, Carla De Virgilio, Daniela Di Scala, Biagio Orlandi, Peppe D'Argenzio, Adriano Piva, Bruno Menconi, Pierluigi Pisano, Lorenzo Mazzufferi, Massimiliano Raffa, Pierluigi d’Agostino, Dario Fagiolo, Mattia Abballe, Gianni Pucci, Marco Tasciotti), più il trombettista Cicci Santucci, il pianista Alessandro Bonanno, il contrabbassista Stefano Napoli e il batterista Massimiliano Di Cristofaro. Roba di classe, lo ripetiamo per l’ennesima volta.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it, 349-0709468, ore 22

Jazz/Il trio dei Butterfly all’Alexanderplatz

il trio Butterfly, formato dal chitarrista Bruno Marinucci, da Pierpaolo Ranieri al contrabbasso e da Marco Rovinelli alla batteria, musicisti di diversa provenienza incontrati artisticamente a Roma, dove attualmente risiedono, è l'evoluzione di un precedente progetto, il Bruno Marinucci Trio, attraverso cui i musicisti hanno cominciato a confrontarsi con un repertorio di brani originali. Ranieri adesso è anche ai live electronics e i brani della band riflettono le tre anime dei musicisti caratterizzate da una curiosità verso forme linguistiche sempre nuove, che soprattutto rifuggano etichette stilistiche, Fra un concerto e l’altro il trio sta lavorando dal 2021 al materiale del suo nuovo disco, Molto intensa l'attività concertistica che li ha portati in vari club e festival, tra cui il Deltablues Festival di Rovigo con Seamus Blake e il “Fano Jazz By the Sea” in apertura del concerto di John Scofield.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band Blues For Rent: sono il vocalist Marco Boz Mazzerioli, Andrea Pellegrini alla chitarra, Patrizio Sacco al basso e Mimmo Antonini alla batteria. Come sempre, tutti i bluesman e le blueswoman sono invitati a salire sul palco e a partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE

Musica/Con Loredana Vita un omaggio a Fabio Concato all’Arciliuto

“M’innamoro davvero”, sottotitolo “musica e canzoni sottovoce”, è il tributo a Fabio Concato della vocalist Loredana Vita, in trio con Paolo Rainaldi alla chitarra e Angelo Capuzzimato alle percussioni. La forza delle canzoni interpretate da Loredana sta nell'esprimere senza paura il silenzio profondo dei sentimenti più intimi dell'anima: semplicità e dolcezza, con una vocalità particolare per un viaggio tra storie e sonorità che raccontano la vita.

Teatro Arciliuto, arciliuto.it, piazza Montevecchio 5, 06-6879419, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz l’Uneven Shorter Quartet di Luca Mannutza

Si chiama “Uneven Shorter” il quartetto guidato dal pianista Luca Mannutza che rilegge le musiche del sassofonista Wayne Shorter (americano di Newark, New Jersey, 89 anni) restando fedele alle melodie e alle armonie delle scritture originali dei brani composti nel periodo tra il 1963 e il 1967. Con Luca suonano il sassofonista Paolo Recchia, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Cantautori/All’Elegance Valeria Rinaldi ricorda Nancy Wilson

Nancy Wilson, scomparsa nel 2018. è stata una delle più eleganti e sensuali interpreti della musica contemporanea. Lei si definiva stilista della canzone e per la rivista Time “era allo stesso tempo dolce e brava, cantante e cantastorie”. La vocalist Valeria Rinaldi rivisita e ricorda i suoi brani migliori, con Danilo Blaiotta al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso e Luca Ingletti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-572

Jazz/Due big band da Roma Nord al Cotton Club

Un incontro tra due scuole musicali di Roma Nord, Officine Musicali e Octopus Music Factory: sono due laboratori big band, uno diretto da Franco Piana e l'altro da Luca Rizzo, in un eccellente intreccio di jazz, bossanova e brani italiani.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Al Charity una jam session dedicata allo swing

Una jam session dedicata allo swing fra il 1920 e il 1940, protagonisti il sassofonista Red Pellini, Giorgio Cuscito al pianoforte, Light Palone al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria. Anche stasera tutti i musicisti di jazz sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 16 DICEMBRE

Jazz/All’Alexanderplatz il quartetto di Luca Velotti

Torna al jazz club romano il quartetto del sassofonista e clarinettista Luca Velotti, musicista fedelissimo di Paolo Conte, con la pianista e vocslist Silvia Manco, il contrabbassista Giuseppe Romagnoli e Matteo Bultrini alla batteria. Swing doc, fedele alle regole e trsscinante al punto giusto.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/Gli Sticky Bones in concerto all’Elegance Cafè

Early jazz, classic blues, american roots, hokum songs, barrelhouse, stomps, stride, boogie woogie, vaudeville: sono tutti gli stili ai quali gli Sticky Bones si ispirano e che ne caratterizzano il sound, un suono sporco, ruvido, lo stesso che si poteva sentire a tarda notte fuori nelle barrelhouse, nei bordelli, nei juke joint o negli show di vaudeville. La band (Mama Ines, voce e kazoo; Francesco Marsigliese, cornetta; Filippo Marino, clarinetto; Emiliano Federici, pianoforte; Floriano Andolfo, chitarra e banjo; Maurizio Capuano, contrabbasso e tuba) offre un viaggio a ritroso nel tempo e torna alla dimensione low-fi, riportando l’orecchio del pubblico alle origini. Look, sound e repertorio fanno degli Sticky Bones una perfetta fotografia, rigorosamente in bianco e nero, di quanto si poteva vedere e sentire in quell’America di inizio secolo, scossa da quel terremoto che negli anni a venire si sarebbe chiamato jazz. Sono dei veri e propri archeologi musicali, sempre alla ricerca di nuovi e inediti brani da proporre.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Al Charity il quartetto della vocalist Luisa Annibali

Cantante e cantautrice per metà romana e per metà calabrese, Luisa Annibali dopo la laurea in giurisprudenza ha cominciato a studiare canto e si è trasferita in Spagna e poi in Irlanda dove decise di volersi dedicare pienamente alla musica. È a Dublino, città che l’ha accolta negli ultimi 6 anni, che comincia e conclude i suoi studi al conservatorio, ottenendo un disploma in jazz e musica contemporanea a Dublino, cantando in diversi locali e collaborando con musicisti provenienti da ogni parte del mondo. Le sue principali influenze derivano dal soul, dal neo soul, dal jazz, dal funk e da una delle sue più recenti passioni, la musica brasiliana, ha all’attivo diversi progetti, sia in Italia che in Irlanda, organizza concerti jazz in Irlanda, fa parte di The Dublin Jazz Co-op, una cooperativa di musicisti, e a Dublino dirige ‘Jazz in Whelan’s’. Stasera è in quartetto con il pianista Andrea Candela, il contrabbassista Federico Campanello e Alessandra D’Alessandro alla batteria e propone un repertorio misto di composizioni originali e standard jazz.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Musica/Il Gruppo Arciliuto, quattro voci in concerto

Stefano Costa, il basso e la ritmica, Giovanni Samaritani, il caldo e i cori di colore, Toni Tartarini, il sentimento e la fantasia melodica, e Carlo Vaccari, la passione e la maestria pianistica: ecco il Gruppo Arciliuto, storico ensemble vocale che unisce la passione e il divertimento nel cantare e interpretare un vasto repertorio di canzoni italiane e straniere in un modo del tutto personale e ironico, quattro solisti che si alternano nelle interpretazioni mentre gli altri si attivano in cori, ritmi vocali, balletti e battute al limite del cabaret. Nella serata si alternano spontaneamente anche ospiti scelti dal pubblico per esibirsi con le loro qualità.

Teatro Arciliuto, arciliuto.it, piazza Montevecchio 5, 06-6879419, ore 21

SABATO 17 DICEMBRE

Rock/Con la band dei Prophilax un antinatale in concerto all’Orion

Il vocalist Fabio “Ceppaflex” Pinc, il chitarrista Ludovico “Sbohr” Piccinini, il batterista David “Spermon” Folchitto, i bassisti Giorgio “Zebuleb” Clementazzi e Viola Milano, le coriste Germana “Madame Lonkù” Gallorini e Gloria Hole: ecco i Prophilax, band di rock demenziale on the road dal 1990, famosa per il suo linguaggio tutt’altro che misurato e per i suoi dischi, uno dei quali, tanto per fare un esempio, s’intitolava “Coito Ergo Sum” ed era del 2008, mentre uno degli ultimi è “20 Anni Di Analità” del 2010. Fra gli ultimi dischi “Il Quinto Escremento”, “Nerkiology”, “Il signore delle fogne” dei 2005 e i singoli: “Fatti una famiglia” e “Pompe funebri”. Aprono la serata i San Culamo, band romana che si distingue nel panorama musicale underground grazie a testi ad alto contenuto blasfemo e anticlericale.

Jazz/Alla Casa il trio del pianista Giulio Gentile

Il trio di Giulio Gentile (lui al pianoforte, Pietro Pancella al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria) nasce dall’incontro dei tre ragazzi abruzzesi, provenienti da due conservatori, quelli di Pescara e di L’Aquila. Ciò che li accomuna, oltre una profonda amicizia, è la voglia di sperimentare nuove idee mantenendo intatto il sound acustico del classico piano trio. Il repertorio è composto principalmente da composizioni inedite di Gentile, brani uniti dalla ricerca armonica e ritmica, da un forte senso melodico e da una profonda narrazione. Già in attivo con molti concerti, come l’ultimo recente all’Istituto Italiano di cultura di Istanbul, il trio ha pubblicato il suo primo album in studio, tutte composizioni originali e intitolato “Antine”.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Blues/Breezy Rodio in ooncerto al Charity Cafè

Dopo 11 anni al fianco della star del Chicago blues Linsey "The Hoochie Man" Alexander, il vocalist e chitarrista romano Breezy Rodio ha dato il via alla sua avventura da solista. Nominato ai Blues Blast Music Awards del 2018 nella categoria "Rising Star of the Year", combina blues tradizionale e moderno mescolati a soul, rhythm & blues, swing e jazz. E’ in quartetto con Francesco Cerasoli alla chitarra, David Pintaldi al basso e Lorenzo Francocci alla batteria.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Disco/Al Cotton Club si balla con gli Apple Sing & Apple Play

Si balla con i successi dance degli anni vecchi e recenti, da “We are Family” delle Sister Sledge a “Le Freak” degli Chic o agli hit di Barry White e Justin Timberlake: tornano gli Apple Sing & Apple Play, ovvero le voci di Giada Manti, Alessandro Rossi e Tiziana Salzano, il vocalist e chitarrista Daniele De Salvo, Luigi Uccioli alle tastiere, Mimmo Imperiale al contrabbasso e Angelo Capuzzimato alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

DOMENICA 18 DICEMBRE

Hip hop/Il rapper Emis Killa live all’Orion Club

«Tutti gli artisti hanno un periodo al quaale sono particolarmente affezionati. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012, quando l’album “L’erba cattiva” mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in un live dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante. Ci vediamo lì»: così il rapper Emis Killa, alll’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, da Vimercate, annata 1989, annuncia il ritorno live con i suoi successi e i brani contenuti in quell’album, uscito appunto nel 2012, certificato disco di platino e contenente una hit intramontabile come “Parole di ghiaccio”,

Orion, orionliveclub.com, viale J.F. Kennedy 52, 06-89013645, ore 21

Musica/Walter Ricci, all’Alex "Tribute to Nat King Cole”

Un omaggio a Nat King Cole, icona del jazz americano che attraverso le sue interpretazioni ci ha lasciato brani indimenticabili, sempre freschi e attuali. Walter Ricci gli rende omaggio rispettando i canoni dell’epoca e utilizzando la forma del trio jazz. Accompagnato da Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, due musicisti amici da sempre, esplora il repertorio evergreen dei classici dell’artista americano, da “As Time Goes By” in poi. «Ho conosciuto Nat King Cole attraverso le sue interpretazioni ed è stato amore al primo ascolto – racconta - ma vederlo in tv recitare e cantare mi ha totalmente rapito al punto di considerarlo un modello di riferimento per la mia carriera artistica. È stato doveroso quindi, omaggiarlo attraverso la produzione di un disco in vinile registrato dal vivo in studio nel rispetto totale dei canoni del tempo».

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/Il chitarrista Antonio Forcione live all’Elegance

Il chitarrista Antonio Forcione si è esibito in ogni angolo del pianeta con musicisti come Charlie Haden, Diego El Cigala, Trilok Gurtu, Bireli Lagrene, Angelique Kidjo, Sarah Jane Morris, Barney Kessel, Dominic Miller, Rossana Casale e tanti altri, ha alle spalle 21 album, mescola influenze mediterranee, spagnole, brasiliane e nord africane elaborate in un linguaggio personale, frutto di una grande conoscenza del jazz, ha aperto da solista i concerti di John Scofield, Phil Collins, John McLaughlin, Bobby McFerrin, Pino Daniele, Van Morrison e tanti altri e viene considerato uno dei massimi virtuosi della chitarra presenti sulla scena internazionale. Si presenta da solista.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Rock/Al Cotton Club “Bevo solo rock’n’roll” con dj Arpad

L'appuntamento di “Bevo solo rock’n’roll” della domenica ha un nuovo format e propone una serata vintage e divertente oon una lezione di ballo gratuita della scuola romana Dance Boogie Woogie e la musica scelta da dj Arpad, armato dei suoi vinili rigorosamente d’annata.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it 349-0709468, dalle ore 19

Jazz & pop/Al Charity aperitivo con Open Road Different Trail

Aperitivo nel tardo pomeriggio con Open Road Different Trails, ovvero i vocalist e chitarristi Andrea Angelini (anche all’armonica) e Alfonso D'Amora. Si muovono fra rock, soul, blues e folk di matrice anglo americana degli ultimi decenni.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18.30