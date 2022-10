Concerti a Roma fino al 30 ottobre: da James Taylor agli Afthan Whigs, da Girotto e Drago al festival Fauves!

LUNEDI’ 24 OTTOBRE

Jazz/Alla Casa gli eventi dell’European Cool con Linx e Sipiagin

Per “European Jazz’s Cool” comincia alla Casa del Jazz la fase live della residenza artistica Saint Louis di alto perfezionamento jazz. Sul palco due formazioni, quella guidata dal vocalist belga David Linx (con le vocalist Emanuela Maglione e Naomi Ruth Westlake, il chitarrista Massimiliano Biondi, Luka Dgebuadze al pianoforte, Ruben Verbeek al contrabbasso e Daniele Bucci alla batteria) e il quintetto guidato dal trombettista russo Alex Sipiagin (con il pianista polacco Piotr Wylezol, Andrea Cardone al sax alto, Risto Kauppinen al sax tenore, Aldo Capasso al contrabbasso e Frans Joel Matikainen alla batteria).

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

MARTEDI’ 25 OTTOBRE

Gipsy Jazz/Live all’Elegance il progetto Digital Trio

Il progetto Digital Trio (Andrea Pace al sax acustico e elettrico, Oliver Von Essen al piano e tastiere e Massimiliano De Lucia alla batteria) nasce dall’idea del batterista di affrontare il repertorio dell'American Songbook in maniera originale, attraverso la rilettura ritmico-armonica e l'uso di strumenti acustici e elettrici: una sorta di omaggio al famoso trio "bassless" del batterista americano Paul Motian. L'obiettivo è creare un sound moderno e attuale con cui esporre temi e improvvisazioni senza l'uso del contrabbasso, per fornire una libertà musicale più ampia a tutti i componenti del trio.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458, ore 21,30

Jazz/Alla Casa due band live per European Jazz’s Cool

Per la rassegna "European’s Jazz Cool° due band: quella che ospita il pianista Alessandro Lanzoni (con il chitarrista Rosario Moricca, i sassofonisti Aida Vahheerntals e Antonio Ottaviano, il bassista Aaron Koskelainen e il batterista Sergio Mazzini) e quella che ha come special guest la vocalist Daniela Spalletta (con le voci di Anne Sophie Troll Thomasse e Marco Murrone, il sassofonista David Jans, il bassista Krysztof Maciejco e il batterista Mindaugas Venclovas).

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE

Rock/The Afghan Wighs, da Cincinnati, live al Largo Venue

La band degli Afghan Wighs è nata negli ultimi anni ’80, quando alcuni membri della formazione che frequentavano l'Università di Cincinnati, Ohio, decisero di suonare un rock tosto, hard, alternativo che recentemente si è un po’ ammorbidito. Oggi il vocalist e chitarrista Greg Dulli, il chitarrista Christopher Thorn, il tastierista Rick G. Nelson, il bassista John Curley e il batterista Patrick Keeler presentano il loro nuovo album in studio dopo cinque anni, “How Do You Burn?”, che ripropone il mix di hard rock, soul, punk e grunge con il quale il gruppo si è fatto strada. “Cosa ti eccita? Che fuoco ti brucia dentro? Cosa c’è dentro di te che ti tiene vivo? Questo è il senso di quel titolo”, dice Greg del disco.

Largo Venue, largovenue,com, via Biordo Michelotti 2, ore 21

Musica/All’Elegance ritorna la band The Jazz Russell

Torna la band The Jazz Russell, che passa con disinvoltura dai brani di Horace Silver alla canzone italiana degli anni '30, dai tradizionali di New Orleans ai temi di sapore sudamericano, con un repertorio volutamente eterogeneo, senza soluzione di continuità, privo di velleità filologiche o desiderio di coerenza. Sono Filippo Delogu alla chitarra, Andrea Nuzzo all’organo Hammond e Alfredo Romeo alla batteria, con brani originali, standard celebri, pezzi meno frequentati e ritmi insoliti: un repertorio volutamente eterogeneo, senza soluzione di continuità, privo di velleità filologiche o desiderio di coerenza.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Al Charity jam session con Onorati Coffee Makers

Vi aspetta una jam session coordinata dalla band Onorati Coffee Makers: sono il vocalist Luigi Onorati, il chitarrista Stefano De Angelis, il bassista Lucio Carletti e il batterista Mimmo Antonini. Come sempre, bluesman & blueswoman sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Alla Casa i gruppi di Javier Girotto e di Anais Drago

Protagonisti della terza serata di concerti, gli ensemble formati dal sassofonista Javier Girotto (con il finlandese Tommi Rautiainen alla batteria, Matteo Zecchi al sax tenore, Giulio Mari alla tromba, Joanna Tabaczek al flauto, Francesco Negri al pianoforte, Viden Spassov al contrabbasso e Timoteusz Huget alla batteria) e dalla violinista Anais Drago (con il trombettista Thomas Fryland, danese dello Jutland, il pianista polacco Bartek Leśniak, il chitarrista Ville-Veikko Ijäs, il bassista Paolo Evangelisti e Agata Garbin alla batteria,

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/Il trio di Red Pellini live al Fonclea

Una serata di jazz con il sassofonista Fabiano Red Pellini, in trio con Alessio Magliari al pianoforte e Luca Ingletti alla batteria. Vi divertirete, è un musicista che ci sa fare.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE

Jazz/Al Cotton Club Lino Patruno & His Blue Four

Lino Patruno & His Blue Four è il gruppo che Lino Patruno ha dedicato al suo amico Joe Venuti (il primo grande violinista della storia del jazz fin dagli anni ’20) che assieme al chitarrista Eddie Lang (Salvatore Masaro) creò i suoi Blue Four negli anni ’20 e ’30. Con Patruno (voce e chitarra) suonano il violinista Mauro Carpi, il sassofonista Giorgio Cuscito, Giancarlo Colangelo al sax basso e il vocalist Clive Riche.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it, 349-0709468, ore 22

Jazz/All’Elegance il quartetto del batterista Davide Pettirossi

E’ un quartetto jazz “geometrico” e all’insegna della fusion quello guidato dal batterista e compositore Davide Pettirossi, con Filippo Bianchini al sax tenore e soprano, Lewis Saccocci al pianoforte e Mauro Arduini al contrabbasso. Davide è anche attivo nell’insegnamento: ha fatto parte delle più importanti scuole di musica in Italia ed è autore di buona parte dei brani in repertorio.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Brasile/Al teatro Anfitrione “Hermanos” con Barbara Casini

Il Teatro Anfitrione a San Saba ospita i concerti di tutta la rassegna. Oggi il primo appuntamento vede sul palco Barbara Casini, voce considerata fra le migliori in Italia per la musica brasiliana e latinoamericana, che presenta il suo ultimo progetto discografico "Hermanos" in compagnia di altri due grandi musicisti, il sassofonista argentino Javier Girotto e il pianista jazz Seby Burgio.

Teatro Anfitrione, via di S. Saba 24, 06-5750827, ore 21

Jazz/Al Charity jam dedicata a Cannonball Adderley

Vi aspetta una jam session dedicata al sassofonista Cannonball Adderley, musicista di Tampa, Florida, morto nel 1975, Sul palco il sassofonista Gabriel Marciano, il trombettista Giacomo Serino, il pianista Andrea Saffirio, il contrabbassista Federico Campanello e il batterista Matteo Cidale. Tutti i musicisti presenti sono invitati a salire sul palco del club. E domani ancora tributo a Cannonball con la stessa formazione, cioè l’Add Project Quintet.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, stasera e domani, ore 22

Jazz/Alla Casa il trio del belga Matthias Van de Brande

Il sassofonista belga Matthias Van den Brande con il suo trio (Tijs Klaassen al contrabbasso e Wouter Kühne alla batteria) ha vinto il “Grand Prize” sia al B-Jazz International Contest in Belgio che al prestigioso Tremplin Jazz ‘Concours Européen’ a Avignone, è stato formato nel 2021 e si muove fra diverse idee ritmiche, melodiche e armoniche, guidate da materiale recentemente composto dal bandleader. Con la reciproca amicizia e il forte legame musicale il trio ha una visione originale di ciò che oggi significa il jazz moderno, ha pubblicato il primo EP “Approaching The Present” lo scorso aprile e ha già fatto un tour in Belgio, Paesi Bassi e Francia.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

VENERDI’ 28 OTTOBRE

Musica/”Infernal Mosquitoes” apre la rassegna “Fauves!”

Da oggi a domenica il Parco della Musica ospita il festival “Fauves!”, che verrà aperto dai soli di Riccardo Marogna con il progetto “Infernal Mosquitoes”, nel quale gli strumenti a fiato (sassofoni e clarinetti) incontrano la manipolazione sonora elettronica d'avanguardia. Il risultato è una materia sonora concreta, densa, astratta ma viscerale, dove le sfumature dello strumento a fiato vengono amplificate e acquistano nuova presenza in uno scenario pulsante e in continua evoluzione. Il disco di debutto di Infernal Mosquitoes, “Antigua”, è uscito a gennaio 2022 e Marogna è un musicista nato a Verona e attualmente residente a L'Aia. Poi tocca a Lamin Fofana, produttore di musica elettronica, DJ e artista cresciuto in Sierra Leone e Guinea poi trasferito negli Stati Uniti, che con un mix di musica strumentale elettronica, ambient e techno esplora i temi dello spostamento, dell'identità e dell'immigrazione, traendo ispirazione dalla propria vita e dall'espeienza igratoria in generale. Quindi arrivano gli inglesi Binker & Moses, che fanno interagire sax e batteria con le macchine elettroniche creando quello che è stato definito jazz tridimensionale.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 19.30

Jazz/Alla Casa omaggio a Nica con Veronica Marini

Un concerto dedicato a Pannonica de Koenigswarter (detta Nica), la “Baronessa del Jazz”, fuggita da un destino di ereditiera del ramo inglese dei Rotschild per vivere una vita da donna libera e inseguire il sogno di essere immersa costantemente nel jazz, già mecenate, amica fidata e musa ispiratrice di molti jazzisti dell’epoca come Thelonious Monk, Barry Harris, Charlie Parker e tanti altri: ecco l’appuntamento di stasera "Nica's Dream" della vocalist Veronica Marini e del trio del contrabbassista romano Dario Piccioni, con Vittorio Solimene al pianoforte e Michele Santoleri alla batteria.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Musica/Greg & The Five Freshmen al Cotton Club

Un tributo ai grandi crooners come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Claudio Gregori, cioè Greg, che ha anche personalizzato dei testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici. Lo show all’Elegance è in stile Las Vegas, ricalcando gli spettacoli del Rat Pack di Sinatra e alternando brani swing a sketches che rendono lo show unico. Accanto a Greg, vocalist, ci sono The Five Freshmen, ovvero Massimo Pirone (arrangiamenti e trombone), il sassofonista Stefano Rossi, il pianista Paolo Iurich, Alessandro Patti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/All’Elegance "So in ..Jazz" con Mauro Zazzarini & Laura Sega 5et

“So in.. Jazz” è un progetto raffinato che propone brani e composizioni originali del sassofonista Mauro Zazzarini con i testi della vocalist Laura Sega. Al loro fianco il pianista Andrea Beneventano, Elio Tatti al contrabbasso e Giampaolo Ascolese alla batteria. “So in… Jazz” spazia con eleganza fra swing e blues, ballads e funk, creando un ambiente musicale sofisticato nella scelta di equilibrio e sonorità intorno alla voce della cantante. Il tutto sarà in un album di prossima uscita,

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Rock/Al Fonclea con Marco Liotti & Fifty Fifty negli anni Cinquanta

Stasera si va negli anni Cinquanta con il vocalist Marco Liotti e la band dei Fifty Fifty, cioè il chitarrista Cristiano Riccardi, il pianista e vocalist Pasquale Renna, il contrabbassista Massimiliano Pischedda e il batterista Andrea Nicolè. In scaletta le canzoni più famose di quel periodo, da “Diana” a “Put Your Head on my Shoulder“, “Oh Carol”, “The Great Pretender”, brani di Elvis Presley e colonne sonore di film come “Happy Days”, “Dirty Dancing”, “Grease” e così via. Un allegro viaggio nel passato.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Brasile/Al teatro Anfitrione il canto estrangeiro Tatiana Valle

Con il concerto “Canto estrangeiro” (Canto straniero) viene presentato il nuovo progetto discografico della cantante brasiliana Tatiana Valle, che interpreta i testi del poeta brasiliano residente in Italia Luís Elói Stein, musicati dal compositore romano Giovanni Guaccero. Un incontro originale fra cultura latinoamericana e Europa ccn Bruno Marcozzi alle percussioni, Barbara Piperno al flauto, Marco Ruviaro alla chitarra e lo stesso Guaccero al pianoforte. Il concerto sarà preceduto dall’incontro con Stein a cura di Fabio Spadavecchia.

Teatro Anfitrione, via di S. Saba 24, 06-5750827, ore 21

SABATO 29 OTTOBRE

Jazz/Alla Casa il quartetto del pianista Vittorio Esposito

Il quartetto del pianista campano Vittorio Esposito nasce dall’incontro tra il musicista, il sassofonista Gabriel Marciano, il contrabbassista Gabriele Pagliano e il batterista Cesare Mangiocavallo avvenuto nel 2020. I ragazzi, attivi nella scena jazz della capitale, propongono un repertorio di brani originali ispirati alla scena contemporanea del jazz newyorkese.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Musica/Al Parco per “Fauves!” Mitelli, Raya e Fiorito in concerto

Per il festival “Fauves!” stasera è di scena Gabriele Mitelli, uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani. Domani 30 ottobre la serata sarà aperta dal duo composto da Antonio Raia ai sassofoni e Renato Fiorito all'elettronica. Poi tocca al leader del risveglio punk-rap Wu-Lu con la sua innata capacità di fornire il suo punto di vista unico attraverso un suono in continua evoluzione e sempre innovativo. A seguire il collettivo musicale inglese degli Heliocentrics formato dal batterista e produttore Malcolm Catto, dal bassista Jake Ferguson, dal chitarrista Adrian Owusu e dal polistrumentista Jack Yglesias, che combina influenze funk, jazz, psych e library.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, oggi e domani, ore 19.30

Blues/Al Charity concerto di Max Prandi & Friends

Il vocalist e contrabbassista Max Prandi è un bluesman di spessore che incarna il mood di come veniva suonato il blues negli anni 50', uno storico bluesman nato e cresciuto in quell’area della bassa padana che dal dopoguerra ha nutrito e coltivato alcuni tra i migliori talenti del blues, ha collaborato con importanti artisti come Fabio Treves, Arthur Miles, R. L. Burnside, Ronnie Jones, Cooper Terry. Con lui il chitarrista e vocalist Marco Di Folco, il bassista Emiliano Tremarelli e il batterista Lorenzo Francocci.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Al Cotton Club tornano gli Aristogattoni

Gli Aristogattoni, la band diretta dal contrabbassista Renato Gattone, ripropongono gli standard dei grandi compositori che hanno fatto la storia del jazz, da Cole Porter a Irving Berlin, Jerome Kern, Hoagy Carmichael, Johnny Mercer, Duke Ellington e tanti altri, brani resi celebri da Benny Goodman, Louis Armstrong, Count Basie e via di questo passo. Gli arrangiamenti della formazione rivisitano il repertorio di jazz tradizionale con una veste moderna, ritmi funky e soul e tanto swing, tenendo conto delle tendenze attuali della musica afroamericana e dell’evoluzione del linguaggio jazzistico. Sono il vocalist Alessandro Contini, Gianluca Galvani alla cornetta, Walter Fantozzi al trombone, Stefano Scartocci al pianoforte, Gattone al contrabbasso e Francesco Bonofiglio alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/All’Elegance con Laura Sciocchetti un omaggio a Ella Fitzgerald

Una serata per ricordare e celebrare “The first Lady of song”: Ella Fitzgerald, una delle più grandi interpreti della storia del jazz, vincitrice di 13 Grammy, con oltre 40 milioni di dischi venduti. Intitolata “Almost like being in love” vede sul palco la vocalist Laura Sciocchetti, Lewis Saccocci all’organo Hammond, Jordan Corda al vibrafono e Francesco Merenda alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Rock/Riding Sixties, al Fonclea alle radici del beat britannico

Una performance dei Riding Sixties è una via di mezzo fra una divertente festa e una lezione-concerto. Sono due epoche che s'incontrano in una formazione sulla breccia da parecchi anni e che annovera dai “vecchi” testimoni d’epoca come Pietro Tirabassi, voce e chitarra, e Enzo Civitareale, batteria e voce (nel 1970 suonava con i mitici Corvi) ai più giovani Marco Bertogna (basso e voce), Simone Rauso (chitarra e voce) e Alberto Bolli (pianoforte e voce). Stasera propongono un ritorno alle radici del beat: band come Troggs, Them, Kings, Animals e così via.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Brasile/All’Anfitrione Miriam Baumann suona Villa-Lobos

Concerto della pianista milanese Miriam Baumann è un omaggio, introdotto dal musicologo Giorgio Monari, alla musica colta brasiliana di Heitor Villa-Lobos, che la pianista ha inciso anche nel suo ultimo album “Heitor Villa-Lobos Piano Works”.Appassionata di cultura brasiliana, la Baumann ha trascorso anni a Rio dove ha approfondito un repertorio sconosciuto in Europa riscoprendo autori classici brasiliani poi eseguiti in prima europea.

Teatro Anfitrione, via di S. Saba 24, 06-5750827, ore 20.45

DOMENICA 30 OTTOBRE

Cantautori/Al Parco della Musica arriva il grande James Taylor

Il cantautore James Taylor, 74 anni ma più in gamba che mai, americano di Boston, autore di tanti brani celebri e interprete dello splendido “You've Got a Friend” firmato da Carole King, torna finalmente in Italia accompagnato dalla sua All Star Band, ovvero il pianista Larry Goldings, il chitarrista Michael Landau, il bassista Jimmy Johnson, il batterista Steve Gadd e le voci di Kate Markowitz, Arnold McCuller, Dorian Holley e Andrea Zonn (anche violinista). Sarà l’occasione per riascoltare i brani più significativi della sua carriera e quelli del suo ventesimo album “American Standard”, raccolta di cover del Great American Songbook. Nei mesi scorsi Taylor è stato protagonista di un tour estivo negli Usa insieme a Jackson Browne.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Sala Santa Cecilia, ore 21

Jazz/Alla Casa ultima mattinata su Louis Armstrong con Luca Bragalini

Attraverso documenti originali, video rari e ascolti alle 11 avete la possibilità di scoprire un Louis Armstrong inedito. Il musicologo Luca Bragalini indaga sul rapporto di Satchmo con il cinema e la New Orleans del tardo ottocento, sulla sua biografia degli anni giovanili e sugli ultimi anni della sua carriera, quando stanco e malato era ancora impegnato a regalare capolavori al suo pubblico. E’ l’ultima serata dedicata a Louis.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 11

Jazz/All’Elegance stasera tributo a Sarah Vaughan

Il trio formato dalla vocalist di origini ucraine Halyna Gaia Tupys (diplomata e laureata presso il conservatorio di Frosinone), dal chitarrista Edoardo Liberati e dal contrabbassista Federico Campanello rende omaggio a Sarah Vaugham, altra voce celebre della storia del jazz, riproponendo i suoi lavori più famosi, da album come “Sarah Vaughan with Clifford Brown”, “After Hours”, “At Mister Kelly’s” in una versione fedele agli originali, anche se con una formazione molto diversa, con atmosfere intime alternate a momenti di swing. Ognuno dei musicisti porta avanti la sua attività di bandleader e sideman, e per la prima volta i tre si incontrano, creando una nuova alchimia e una nuova sonorità, ben radicata nel jazz.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30

Tango/All’Anfitrione quello yiddish con Gabriele Coen

Una serata dedicata al tango Yiddish, protagonista il clarinettista e sassofonista Gabriele Coen, che ricrea in chiave jazz una musica migrante e meticcia in cui la cultura della diaspora ebraica, l’Argentina e l’Italia si incontrano, alternando composizioni originali a brani di repertorio. Nel concerto Coen è in quartetto con la vocalist Silvia Hernandez Huerta, Marco Loddo al contrabbasso e Natalino Marchetti alla fisarmonica.

Teatro Anfitrione, via di S. Saba 24, 06-5750827, ore 21

Musica/Aperitivo con Prandi e Muoio al Charity Cafè

Un viaggio all’ora dell’aperitivo, tra blues e soul, con Max Prandi e il vocalist e mandolinista Lino Muoio, con un progetto che è un viaggio nella cultura afroamericana, a nudo da pregiudizi inutili.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18

Blues/Al Fonclea il blues dei Bestaff di Alessandro Pitoni

A tutto blues, stasera, con la band dei Bestaff: sono il vocalist Alessandro Pitoni, i chitarristi Daniele Bazzani e Giancarlo Capo, il bassista Saverio e il batterista Andrea Leali.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

Musica/Per il festival “Fauves!” Eric Chenaux e Ben LaMar Gay

Il 30 ottobre si passerà dalla canzone avantgarde di Eric Chenaux, figura di punta della fertile scena musicale canadese, alla formazione del compositore e cornettista Ben LaMar Gay, artista di Chicago che muove suono, colore e spazio attraverso filtri folcloristici per produrre inediti collage elettroacustici. A chiudere ogni sera i concerti saranno i Dj set di La Diferencia, Luca Collepiccolo e Bob C.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 19.30