Concerti a Roma dal 7 al 13 ottobre, Daniele Silvestri a The Leading Guy

“Prima che”, dall’album “La terra sotto i piedi”, è il brano che dà il titolo al nuovo tour di, il primo con il quale il cantautore romano affronta i palasport (a parte il successo in trio con Max Gazzè e Niccolò Fabi nel progetto “Il Padrone della Festa” e l’evento dello scorso anno con Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Diodato) e che il 26 e 26 ottobre sarà al romano Palalottomatica. Ma, sorpresa, stasera all’Officina Pasolini ci sarà una prova generale aperta al pubblico della tournée con la quale Daniele festeggerà i suoi 25 anni di carriera e proporrà dal vivo il nuovo album, il già citato “Le terra sotto i piedi” e i suoi numerosi successi, da “Le Cose in Comune” A “Salirò”, “Occhi da Orientale”, “La Paranza”, “Argentovivo” e così via. E' una serata speciale in cui le prove verranno aperte agli studenti che seguono i corsi di Officina Pasolini e non solo: si potranno ascoltare in anteprima alcuni dei brani che l’artista porterà sui grandi palchi d’Italia, ma anche rendersi conto del metodo unico e sorprendente con cui Silvestri conduce e dirige le prove musicali della sua band.«La musica è il primo gioco che ho conosciuto da bambino. Nell’infanzia era il mio gioco individuale continuo, poi nell’adolescenza mi ha aiutato a socializzare. Ma ancora mi diverto come da bambino. Il fatto è che nella musica c’è qualcosa di istintivo, che va oltre il ragionamento, i contratti, gli impegni. Ho sempre provato a sperimentare, a mettermi in discussione. Già dai tempi del Locale (il club di vicolo del Fico a Roma, oggi chiuso, dove mosse i suoi primi passi), tra tutti quelli che lo frequentavano io ero uno di quelli con meno confini e riferimenti. Questo è sempre stato anche un difetto, un limite, ma anche mi ha dato la possibilità di esplorare», spiega. Con lui c’è una folta band con(chitarre),(fagotto, tromba),(tastiere),(basso) e(batteria). Attenzione: vi ricordiamo che la prenotazione al sito officinapasolini.it è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Sbrigatevi.Officina Pasolini, viale del Ministero degli Affari Esteri 6, accesso da viale Antonino di San Giuliano, ore 21"Mind Restaurant" è un progetto originale e innovativo creato per il club romano dal trombettista e bandleader, che lo presenta stasera con una festa a base di interventi e musica dal vivo. L’idea è di riunire in una sorta di laboratorio alcune brillanti e giovani menti della musica, della letteratura, della filosofia, del teatro, del cinema, e della poesia in un cenacolo nel quale si dibattono alcune delle più coinvolgenti tematiche che riguardano tutte le arti.E’ un incontro fra persone che hanno cose da dirsi, hanno voglia di suonare, di dibattere e parlare, di creare un punto di riferimento per le notti romane, che di solito non offrono niente di simile: una factory che gira attorno allo spirito creativo delle arti e delle lettere, lo spirito della conoscenza, il desiderio di superare le barriere che dividono settori creativi che hanno molto in comune ma che raramente dialogano. Per la serata di presentazione Nunzi si confronterà con un vero guru della musica, il pianistaAlexanderplatz, via Ostia 9, ore 21, newyorkese, 47 anni, già nel trio di Lonnie Smith e partner di Michael Brecker, John Scofield, Lee Konitz, Larry Grenadier, Bill Stewart, Joe Locke, Ari Hoenig, Stefano di Battista, Don Friedman e tanti altri, chitarrista e compositore, è famoso per la sua tecnica e il suo personale modo di combuinare melodia e improvvisazione., brasiliano di Bahia, 42 anni, suona jazz e l’ha fatto in mezzo mondo con la sua chitarra acustica e star come Herbie Hancock a Michel Petrucciani, Jeff Gardner, Rick Margitza, Flavio Boltro, Manhu Roche.Somo due musicisti differenti ma simili, e certe grandi collaborazioni nascono spesso dalla combinazione di diverse personalità che si combinano per creare qualcosa che vada oltre il mondo individuale. Il duo che li vede fianco a fianco ha già dimostrato di essere uno fra i più creativi e interessanti: ha un programma di brani originali che comprende anche rare pagine di musica classica, e sentirli suonare insieme è la scoperta di un nuovo mondo sonoro e di una bella amicizia.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21,30Il jazz club di via Gregoriana peopone un doppio appuntamento con il pianista, in trio conal contrabbasso ealla batteria. Giapponese di Itabashi, uno dei 23 quartieri di Tokyo, 59 anni, ha cominciato in patria come pop singer (era il leader della band J-Pop negli anni ‘80 e ’90) ma il suo sogno è sempre stato il jazz, e nel 2008 si è trasferito a New York, più precisamente a Brooklin, per studiare alla New School for Jazz. Ha pubblicato diversi dischi, da “Boys Mature Slow” del 2012 a “Spooky Hotel” del 2013, “Answer July” del 2016 e “Boys & Girls” del 2018, e ora arriva con il suo nuovo album “Hmmm”.«Sento che la vita a volte è molto dura, ma quando ci penso in modo più profondo, come dice il titolo dell'album, la risposta è hmmm… - dice Senri. - Sono la persona più fortunata al mondo ad avere l'opportunità di fare l'ultimo brindisi al cd: nelle settimane prima della registrazizone stavo guidando sulle solite montagne russe di cose buone e cattive e mi sentivo come se fossi in un limbo emotivo. Ho imparato molto su me stesso da quando mio padre è morto. La vita è dura, ma devi andare avanti. E la vita può anche essere più bella di quanto ti aspettassi mentre imparavi a guidare. Faccio musica per respirare aria fresca e voglio che le persone pensino a me e ascoltino il mio jazz quando sentono che la vita è troppo dura da affrontare».Gregory, via Gregoriana 54a, oggi ore 19.30, domani ore 22Un concerto di brani originali composti dal chitarristai cui testi sono stati scritti da tutte donne diverse: le autrici sono Loredana Scaramella, Carlotta Proietti, Sara Putignano, Giada Felici, Valentina Noviello, Manuela Cimino, Liliana Zattini, Manuela d’Aguanno, Maria Cristina Travalloni, Carla Tinto, Maria Teresa Chidichimo, Fred Coquillat, Dania Appolloni e Barbara Buccilli. A proporle sono la vocalistal clarinetto e sax soprano, Tinto ealle chitarre,al basso,alla batteria,al violoncello,al violino,al banjo,alle tastiere,al violino,alla viola e, ospite, la vocalistParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il duo formato dal contrabbassistae dal pianistaun repertorio di standard della tradizione afroamericana tutti completamente riadattati, con l’inserimento di alcune composizioni originali.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30, in arte, è bellunese di nascita ma triestino di adozione. Dopo aver girato per qualche anno l'Europa, un po' a piedi e un po' con mezzi di fortuna, ha trovato la sua casa a Trieste, dove nel 2016 ha inciso il suo primo album "Memorandum" (con brani come "While the Dogs Are Barking", "Behind the Yellow Field" e "Jordi Ribas") e ha aperto la strada per il futuro. Ha aperto i concerti di tanti artisti, da Ben Harper ai 2Cellos, Niccolò Fabi, Jack Savoretti, Max Gazzè, Xavier Rudd e a maggio quelli di Elisa, e adesso è alle prese con il suo “Twelve Letters Tour 2019”, che prende il titolo dal suo nuovo album uscito a maggio e lo vedrà esibirsi per la prima volta accompagnato da una band.«Non critico la musica italiana ma la conosco troppo poco per poterla giudicare – dice. - Non ho mai pensato di scrivere in italiano ma spesso me lo chiedono. Beh, è una cosa che non mi dà emozione e non mi fa stare bene, di conseguenza mi riesce molto male. Forse un domani ci proverò, ma per ora niente». E infatti i dodici brani del disco sono tutti in inglese dal primo, “Black”, all’ultimo, “Can You Hear Me Now”. Ma nell’aprile scorso The Leading Guy ha rotto l’incantesimo partecipando a “Faber Nostrum”, il disco tributo a Fabrizio De Andrè con alcuni dei nomi più influenti della nostra scena musicale. Era la prima canzone in italiano di Simone, che ha eseguito una personale versione di “Se ti tagliassero a pezzetti”, risultato tra i brani più insoliti del disco.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 21Jam session all’insegna del blues, stasera, con l’appuntamento di "Blues Jam & Friends": la serata è coordinata dalla formazione del pianista e vocalist, con(chitarra, basso e voce) ealla batteria. Come ripetiamo sempre, gli ospiti e i musicisti appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e intervenire.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22è una formazione di blues rock e il suo leader è un musicista e polistrumentista con uno stile blues caldo e sofferto, una voce potente e un suono della sua lap steel guitar che gli ha fruttato la sponsorizzazione della “Asher Guitars”, produttrice degli strumenti di Ben Harper. De Luca ha inciso quattro album, uno dei quali prodotto e registrato a Portland, Oregon, da Jim Bott, lo storico batterista dei Black Crows, ha suonato fra Los Angeles, San Francisco e Sacramento con Angel Rayes, chitarrista dell’afroamericano Sylvester, e con la sua band propone brani tradizionali e originali anni ’70, da “Blow Wind Blow” di Muddy Waters alla tradizionale “Good Morning School Girl” proposta in versione funky, “Shadows In The Rain” di Sting in chiave soul e “I Was Born” con la lap steel in primo piano. E’ conal basso elettrico ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Doppio concerto, stasera, al Parco.è una delle massime icone della musica retro-pop dell’Africa Orientale: nata a Khartoum, fuggita prima dal Sudan e poi dallo Yemen, la vocalist, musicista e bandleader vive dal 2004 a Brooklin, dove insieme alla sorella Nahid ha fondato con il percussionista Rami El Aasser la band dei, ha inciso due album e ha conquistato l’attenzione intermazionale con i suoi testi cantati in arabo e in sudanese suonati con strumenti tradizionali. Ha una voce straordinaria, i temi dei suoi brani sono le migrazioni e il superamento delle barriere generazionali, culturali e linguistiche, definisce la sua musica “east-african retropop” e propone il suo ultimo album “Manara”.La voce di, musicista del Burundi, ricorda molto il soul del primo Otis Redding. Fuggito anche lui dal suo paese durante la guerra civile, quando aveva 15 anni, ha ottenuto lo stato di rifugiato in Gran Bretagna, e a Londra coltiva la sua passione per la musica tra jam sessions e serate open mic, diventando una giovane star dall’anima funk tinteggiata da ballad in stile southern soul. E’ con la sua band,: sono(batteria e percussioni),(chitarra),(tromba) e(sax).Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Dopo "Guitar Story" e “La Deriva dei Continenti” il chitarristapresenta uno spettacolo nel quale le sonorità americane si intrecciano alla musica mediterranea creando una visione nuova che lui stesso definisce “musica trasversale”. Ad accompagnarlo l’, ensemble con il quale crea nuove dimensioni e suggestioni tra jazz, pop e classica orchestrale. Al suo fianco suonanoalla viola,al flauto,al contrabbasso, special guestalle viole, il batteristae il chitarrista e mandolinistaParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21, cioè, è un bel progetto di(voce e percussioni),(voce e tastiere),(voce e chitarra),(basso),(voce e violino),(chitarre),(sax e flauto) e altri musicisti per tradurre in versione non napoletana una serie di brani che vengono da mezzo mondo. La band trasforma in blues “Oje vita, oje vita mia”, fa cantare “A’ Tazza ‘e cafè” da una Brigida che non è partenopea ma jamaicana, prende i "guagliune e’ malavita" di “Guapparia” e li fa sembrare i partner di Fred Buscaglione, e così via. La loro idea di contaminare Napoli con il resto del mondo è affascinante, e dal vivo sono molto divertenti oltre che bravi. Arrangiamenti e contaminazioni sono ideate da Luigi Carbone.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Una sezione di sedici sassofoni come quelli dello, laboratorio di ricerca musicale afroamericana composto da musicisti provenienti da varie aree artistiche della scena musicale romana e diretto da, offre una bella sensazione. Oltre a quello di Oddi gli altri sax (dal soprano all’alto, dal tenore al baritono) sono di, e con loro sono sul palco la vocalist, il contrabbassistae il batteristapiù due special guest, il pianistae il trombettista. E’ una formazione ricca e agguerrita, e il programma del concerto prevede musiche della storia del jazz tra le più importanti, scritte da Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Joe Zawinul, Jimmy Giuffrè, Marco Tiso, Adriano Piva, Gianni Oddi, Pino Iodice, Tito Puente.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21Il vocalist e chitarrista, il chitarristae il batterista, più il bassistaa violino, tastiere, synth: ecco i, band alternative rock nota per la sua sensibilità e per la ricercatezza di sonorità ruvide ma al tempo stesso melodiche. La formazione è una delle migliori a rappresentare nei suoi brani le ansie e le sofferenze della generazione italiana cresciuta negli anni '90, parte della quale ha eletto i Marlene a proprii guru, un po' come successe anni prima ai Cccp. I Marlene arrivano sull’onda del loro “30: 20: 10 MK² Tour”, che celebra i vent’anni del terzo capitolo discografico di Godano e soci, “Ho ucciso paranoia”, uscito nel 1999. I tre numeri, spiega la band, stanno per 30 anni di carriera, 20 anni di “Ho ucciso paranoia” e 10 città toccate dal tour. Ma non è tutto, perché sta per arrivare il primo disco solista di Cristiano Godano. «Ho cominciato a lavorarci due anni fa, con calma. In primavera, in accordo coi tempi e i programmi di MK, ho registrato, nella pausa estiva ci ho rimesso le mani e ora ho definitivamente chiarito a me stesso che ne sono molto fiero», dice.Orion Live Club, viale J.F. Kennedy 52, ore 22Il chitarrista napoletanoe il suo quartetto rievocano un sound e un modo di fare jazz che si usava negli anni ’50 e ’60, quando nacque la storica etichetta Blue Note, e il nuovo album “Blues Travel”, che viene proposto stasera dal vivo, come dice il titolo è un viaggio nel blues, non inteso in senso comune ma nel suo significato strutturale: ogni brano rappresenta un modo particolare di intendere il blues, da pezzi di Harold Mabern, Kenny Dorham, Kurt Weill a quelli di chitarristi come Wes Montgomery, Joe Pass e George Benson, ai quali si affiancano composizioni originali di Mingo ispirate al Blue Note Sound con dediche ad Art Blakey, Freddie Hubbard, Wes Montgomery, Joe Pass e al nostro bluesman Pino Daniele. E’ un disco raffinato e di alto livello, e con Mingo suonano tre musicisti doc: sonoal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Smooth jazz, una fusion tra jazz, funk, soul e rhythm & blues: è la scelta del, cioè il sassofonista, il pianista e tastierista, il bassistae il batteristai. Suonano di tutto, dalle composizioni di Herbie Hancock, Grover Washington, David Sanborn, Dave Grusin, George Duke, Maceo Parker, Yellowjackets agli arrangiamenti di classici della soul music di Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Gloria Gaynor e così via. Roba buona.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Una galleria di personaggi reali e immaginari che hanno lasciato un segno affettivo e musicale nell’ispirare nuova musica: ecco “Characters”, il progetto nonché l’album della vocalist e compositrice, che lo propone in quartetto con il pianistaal contrabbasso ealla batteria, per la rassegna Jazz Voice. Nel disco e nel live si mescolano influenze musicali che attingono al jazz contemporaneo e suggestioni letterarie ottocentesche (Emily Dickinson) e attuali (il premio Nobel Wislawa Szymborska), nella costante ricerca di un suono che tenta di trascendere la tradizionale forma canzone in nome di una assoluta libertà compositiva ed espressiva.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Si chiamano i, sono la vocalist Cristiana Irali, il flautista e percussionistae il chitarrista, e offrono un tributo a Pino Daniele riproponendo in versione acustica e con gli arrangiamenti originali tutti i brani dell’album “Nero a metà” del 1980.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21.30Nato a Londra, cresciuto a Vancouver e ora a New York, Seamus Blake, soprannominato “il sassofonista dei sassofonisti” per la sua bravura e la sua tecnica, è uno dei musicisti più raffinati e completi del momento: si è perfezionato al Berklee College di Boston, John Scofield l’ha chiamato nella sua Quiet Band e la critica l’ha sempre lodato per la sua grinta e le sue capacità di leader. Ha suonato dappertutto, dagli Usa a Hong Kong, dalla Cina al Sud Corea, dal Giappone all'Europa, ha guidato la band The French Connection, ha lavorato con Nate Smith, Matt Garrison, Scott Kinsey, Scofield, Gonzalo Rubalcaba, Wayne Shorter e Herbie Hancock, ha alle spalle 16 album, sei dei quali con la band di Charlie Mingus, e stavolta suona in trio con il contrabbassistae il batterista. Roba buona.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 22Tra Camerun e Capoverde, per gli appuntamenti di RomaEuropa Festival 2019, un viaggio tropicale tra banjo, afro-beat e violoncelli con un progetto di post world music. Il camerunense, 45 anni, ha un lungo percorso artistico nel quale mescola influenze africane, latine e americane, chitarre e banjo, violoncelli e tromboni. Il suo album “1958”, che presenta in questo tour, è dedicato alla morte per mano delle forze francesi di Ruben Um Nyobé, leader anticoloniale che ha lottato per l’indipendenza del Camerun. Vive a Parigi, e dal suo album “Ako” del 2015 la Apple ha scelto il brano “Kiki” per la promozione dell’iPhone. Blick, che nel suo paese fa parte dell’etnia Bassa, spiega che la sua musica deve molto al blues dell’americano Skip James e alla bossanova.Anche, la vocalist e musicista di Capo Verde considerata l’erede di Cesaria Evora, passata per Parigi e stabilizzata a Lisbona, ha girato il mondo. “Manga”, il suo ultimo album, è in equilibrio fra il romanticismo occidentale e la sensualità del sud, l’afrobeat e i suoni tradizionali capoverdiani, per costruire un autoritratto intimo e poetico della stessa artista.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Inglesi di Southampton, on the road da 38 anni, gli(la sigla sta per quoziente di intelligenza) sono una delle prime band di neoprogressive rock: nati nei primi anni '80, insieme a Marillion, Pendragon, Pallas e altri, fanno parte della storia del progressive britannico. A fondare la band nel 1981 fu il chitarrista, nella formazione originale insieme al vocalists, poi sono arrivati il bassista(era nei primi dischi, è tornato nel 2011) e il batterista(dal 1982 al 2005, rientrato nel 2011 durante il tour di lancio del cd “Frequency”) e infine il tastierista(nel 2010).Gli IQ sono un gruppo tosto, che nonostante una serie di variazioni e andirivieni non si è mai fermato. Ha alle spalle una dozzina di album in studio e altri cd dal vivo (uno dei dischi, “Subterranea”, è diventato anche una rock opera e un film), i componenti hanno raccolto l’eredita di Genesis, Yes, King Crimson, Emerson Lake & Palmer, Gentle Giant, Van Der Graaf Generator, Camel e così via, hanno una bella tecnica e un certo senso dell’humour e dell’ironia, hanno affrontato anche il metal e adesso sono in tour per presentare il loro nuovo album “Resistance”, che segue di cinque anni il precedente “The Road Of Bones”, la strada delle ossa.CrossRoads Live Club, via Braccianense 771, ore 22Chi ascolta Radio2 conosce bene il programma che va in onda da anni, ogni mattina, protagonisti il cantautoree la sua band, e stasera lo studio di “Radio2 Social Club” si trasferisce da via Asiago al Parco della Musica. Barbarossa, l’attoree la, ovvero(tastiere e arrangiamenti),(voce),(batteria),(basso) e(chitarra) andranno in scena per il pubblico del Teatro Studio al completo di ospiti, come avviene tutti i giorni nel programma. Sarà una vera e propria puntata della striscia quotidiana molto amata dagli ascoltatori, e stavolta proprio gli ascoltatori diventeranno parte vera e propria dello show.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21è una della pianiste jazz più amate e rinomate della Germania. Le sue composizioni sono spesso ispirate da testi poetici, suona sia da solista, come oggi, che con il suo trio e quartetto, e in attesa del nuovo album che uscirà a novembre sarà possibile ascoltarla, per la prima volta a Roma, in piano solo con un programma intitolato “Nightpieces”.Julia nel 1991 si trasferì a Berlino nell’Orchestra Giovanile Nazionale del Jazz (Bundesjugendjazzorchester) diretta da Peter Herbolzheime, e dopo la laurea alla Hochschule der Künste di Berlino fondò il suo trio. Lavora con le parole e scova la musicalità nascosta dentro di esse, in collaborazione con cantanti come Rebekka Bakken o Roger Cicero. E' “artist in residence” all’Elbjazz Festival di Amburgo.Casa del Jazz, via di Porta Ardatina 55, ore 21La band romana, chitarre e mandolino;, piano, Hammond, synth;, basso;, batteria) viene dall’unione di quattro musicisti presenti da tempo sulla scena della capitale: facevano parte del gruppo La Fonderia, formazione di eccellente livello, e suonano un saporito mix di post-rock, progressive, musica classica, elettronica, pop, funk, jazz, psichedelia, hip hop, ritmi latini, world music.Preannunciato dal singolo ”Largo”, che conferma la passione del gruppo per la tradizione della musica per immagini (in 3 minuti c’è l’intera colonna sonora di un crime movie all’italiana, dai titoli di testa fino all’inseguimento finale) arriva il nuovo e terzo album “La Batteria II”, 18 brani per 70 minuti di musica all’insegna del buon rock anni ’70, sulle quattro facciate di un doppio vinile. Il disco esce quattro anni dopo il precedente “Tossico Amore - La Batteria suona Detto Mariano”, e la formazione lo propone dal vivo.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22La band deiè nata nel 2011 come una formazione che ama la black music in tutte le sue forme, dal soul al rhythm & blues, dal funk al jazz, e mescola tradizione e sonorità moderne. Nel 2015 i quattro musicisti decidono di produrre brani originali con la collaborazione di Randy Roberts (figlio di Rocky Roberts), poi è arrivato il primo disco “Tea Drops” e pochi giorni fa è uscito un nuovo singolo, “Down and Deep”. La band, formata dalla vocalist, dal chitarrista, dal bassistae dal batterista, ha scelto il suo nome perche i componenti si sentono “caldi, intensi e avvolgenti come gocce di tè nero bollente", appunto Black Tea Drops.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Blues, soul, funk e electric jazz sono gli ingredienti che offre la nuova band del chitarrista, quella dei, che vede in scena il vocalist e tastierista, il contrabbassistae il batterista, stavolta con uno special guest speciale: è il chitarrista compositore e arrangiatore americano, un musicista d’eccellenza già al fianco di artisti come Crosby, Stills & Nash, Ray Charles, James Taylor, Jimmy Webb, Carly Simon, Kenny Loggins, Joe Cocker, Jefferson Starship, Phil Lesh and Friends, Marc Cohn, Jennifer Warnes, Laura Nyro, David Foster, Rickie Lee Jones, Jazz Is Dead. Musicalmente ispirato dal blues e in particolare da Jimi Hendrix, è un chitarrista eclettico e di grande spessore, a suo agio in qualunque contesto. In scaletta hit di band come Blue Noise e Blue Messengers, e riletture di classici del blues (di Robert Johnson e Jimmy Reed), del soul (di Eddie Floyd, Stevie Wonder, Ray Charles) e del funk (composizioni di Allen Toussaint, Sly Stone e Temptations).Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 21Il Cotton Club è tornato alle sue tradizioni; tutti i venerdì è di scena il re dello swing, clarinettista e batterista alla testa della sua band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettistao, il sassofonista, il trombonistaal piano,al contrabbasso ealla batteria.Cotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30Per gli appuntamenti di Jazz Night è sul palco un quartetto che esegue un repertorio di brani scelti tra i più importanti standard della musica afro-americana. La formazione schiera il sassofonista(che a soli 25 anni ha al suo attivo importanti esperienze nazionali e internazionali, nonché un album in uscita per Alfamusic), il batterista(storica figura del jazz, che ha alle spalle innumerevoli collaborazioni con importanti esponenti della musica),(tra i più rilevanti e rappresentativi contrabbassisti del nostro jazz) e un altro giovane talento, il pianistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Il venerdì al club romano è in cartellone il sassofonista, con il suo quartetto e un repertorio che ripropone il dixieland e il New Orleans sound, su arrangiamenti originali di Pellini. Esperto di jazz classico e di swing degli anni 1920-40, lo stile del musicista s’ispira ai fraseggi del sax di Lester Young e della cornetta del leggenario Bix Beiderbecke.Con lui suonano(pianoforte),(contrabbasso) e(batteria).Gregory, via Gregoriana 54a, ore 22è un progetto di ricerca sonora e strumentale che punta alla scoperta di nuove suggestioni compositive, in una sinergia creativa fra spunti mutuati dalla tradizione jazzistica e dalla Third Stream europea. Ma è anche il nome d’arte della contrabbassista, di scena stasera alla Casa del Jazz con il suo nuovo album “Firedance”, tutte composizioni originali firmate dalla bandleader. Il terzo cd di Joy è dedicato all'amore per gli elementi della natura come strumento di equilibrio con l'interiorità e come elemento guida per un viaggio verso la pace. Insieme a lei suonerannoal pianoforte,alla chitarra ealla batteria, special guest per questa occasione il trombettistaCasa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Per il RomaEuropa Festival due prime nazionali, protagonisti l’egizianoe il libanese. Si comincia con “Le cri du Caire” di Miniawy, poeta, cantante e icona di una gioventù egiziana in lotta per la libertà e la giustizia. La sua voce dai toni ipnotici si confronta con la tromba di, grande figura del jazz europeo, il sax die le corde del violoncello diin un live a metà strada tra il rock, la poesia Sufi, il jazz, l’elettronica, sonorità orientali e slam poetry che affronta la repressione politica, sociale e religiosa trascendendo identità e confini.Poi arriva “Love & Revenge”, progetto nato dall’incontro tra l’hip hop di, da Beirut, le immagini del fotografo, la musica elettronica die il basso di. E’ una serata electro-pop, omaggio a un’epoca d’oro del mondo arabo: quella del cinema e delle commedie musicali con le loro storie melodrammatiche e sentimentali e quella delle dive e dei divi della musica. Il risultato è un divertente remix di canzoni e immagini di film, ponte tra epoche, identità e culture.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21A gennaio 2019 la band romana dei, voce, chitarra, synth, la vocalist, il chitarrista, il bassistae il batterista) è tornata con l’album “Guadalupe”, collage onirico di musiche e parole che attingono in maniera sempre più originale alle fonti dell’indie pop folk di matrice europea, che vede in Bon Iver, Beirut e Mùm i suoi riferimenti più importanti. Aprono la serata i, cioè il polistrumentalista e cantautore, la cantautrice, il musicista elettronicoe il batterista: si muovono tra folk, indie, rock e elettronica.Monk, via Giuseppe Mirri 35, ore 21.30Nel 2009 se n’è andata Mercedes Sosa, l’interprete argentina che per tutta la vita ha cantato la libertà e la pace e contro la dittatura. Aveva 75 anni, amava farsi chiamare "La Negra" perché era sempre dalla parte degli ultimi ed era una donna dalla rara coerenza che ha usato la sua arte sempre come strumento di lotta a favore del popolo. Il suo destino era racchiuso nella sua voce, e questa è la chiave che l'autore e registaha usato per raccontarla e celebrare il decennale della sua scomparsa. Protagonista l'attrice e cantante, accompagnata dal vivo daal pianoforte ealla chitarra. Il titolo del progetto è “Todo cambia”, tutto cambia, brano che Mercedes interpretava nel belissimo album “Todavía cantamos”.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21, cioè, e la banddedicano un tributo ai grandi crooners come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in un live rivisto da Greg, che ha anche personalizzato i testi di pezzi famosi dando una sua versione dei classici. Lo show è in stile Las Vegas, ricalcando quello del Rat Pack di Sinatra e alternando brani swing a sketches. Con Greg c’è la formazione diretta dal trombonista, conal sax tenore,al piano,al contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Napoletani, on the road dal 1983, isono la band guidata dal vocalist e batterista, con(chitarre, mandolino e voce),(contrabbasso),(fisarmonica) e(dobro, voce). Fanno un blues tosto, fedele alle origini e di tutto rispetto, e tornano per proporre live i loro successi e l’ultimo lavoro “Altra Gente, Altro Blues”, nuovo cd che vede tra gli altri la partecipazione del polistrumentista Daniele Sepe. Il disco offre 11 brani originali ed è un’ulteriore testimonianza della capacità dei Blue Stuff di comporre e suonare brani proprii affiancando al blues il dialetto napoletano, ma senza perdere il carattere dominante della musica.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22La band degli, formazione di notevole impatto guidata dalla vocalist del New Jersey, si muove fra acid jazz, nu-soul e rhythm & blues con brani dei repertori di Erykah Badu, Jill Scott, dell’americano D’Angelo (Michael Eugene Archer), di Chaka Khan e di altre star. Accanto a Fatimah suonano(sax e clarinetto),(piano e tastiere),(basso) e(batteria). Vi aspetta un bel sound.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Tre band in concerto al club, stasera. Cominciamo dait, progetto musicale che nasce nel 2011 da un’idea di(production, basso e voce),(chitarra e voce) e(production, batteria elettronica). Il loro suono è il risultato di molte influenze tra cui il funky, il punk, il rock, l’elettronica e la musica techno. Ogni live è un concentrato di energia e di vibrazioni positive, per una band che ama il contatto con il pubblico e presenta il suo nuovo album “Motherboard”.sono una band alternative rock formata dieci anni fa: il sound di(voce e chitarra),(chitarra),(basso),(batteria) e(violino) richiama il recente post rock con influenze elettroniche ispirate alle sonorità fine anni 80. Il loro ultimo cd è “Atlas”., in arte, è un cantautore quasi contemporaneo: registra con tecniche blasfeme, parla di cose naturali evidenziando il suo disagio o i colori delle cose come li vede lui. E’ un folkman da cantina o da periferia, alterna canzoni tristi e ballate allegre, produce i suoi lavori a casa sua, registra in garage e molto spesso non ha neanche gli strumenti per suonare.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, dalle ore 21L'amore incondizionato per il vero blues è il motore che dà vita a: il trio ripercorre in chiave acustica le strade del blues in tutte le sue diramazioni: Muddy Waters, Robert Johnson, Arthur Crudup, Taj Mahal, Keb' Mo e Elmore James sono solo alcuni degli artisti presenti nel repertorio. L'interpretazione dei classici si ispira alla forma originaria e genuina delle registrazioni di un tempo, le stesse che hanno magicamente incantato l'animo di ogni appassionato. La band vede in scena(voce, chitarra e armonica), il chitarristae il batteristaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Glisono la pianista(pronipote del celebre tenore Beniamino Gigli) e il cantautore e chitarrista, due giovani musicisti che scrivono, suonano e cantano insieme. Già compagni universitari alla Sapienza, nelle serate romane lasciano perdere il sogno dell’ingegneria e fanno vibrare all’unisono il loro AlterEgo musicale. Asia ha studiato al Conservatorio Santa Cecilia, Leonardo, cantautore e one man band, è affascinato dal country americano, e nella loro musica le due diverse passioni si mescolano.Teatro Arciliuto, piaza Montevecchio 5, ore 21.30, una vita per la musica: il trombettista romano ha compiuto 80 anni il 21 aprile scorso e viene festeggiato, sia pure con ritardo, da un gruppo di musicisti e amici. Santucci è un pezzo di storia del nostro jazz, ha suonato dappertutto e con tutti sia in Italia che su scala internazionale, ha partecipato a tanti festival, ha inciso molte colonne diventate famose (tanto per citarne una, quella di "La leggenda del pianista sull'oceano"), insomma ha una carriera più che ricca e un notevole successo alle spalle. Con lui, alla tromba e al flicorno, sono sul palcoal pianoforte,al contrabbasso,alla batteria, la vocaliste altri ospiti a sorpresa.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21.30"Batuque Percussion“ è un progetto unico, on the road da diversi anni, ideato e realizzato dal percussionistache esplora il cosiddetto brasilian jazz con la formazione che lo affianca. Con lui ci sono(voce e percussioni),(sax e flauto),(chitarra),(basso), Ippolito Pingitore (batteria e percussioni) e(percussioni). Il gruppo trasporta il pubblico in un’atmosfera afrosamba piena di ritmo, ha alle spalle due album e nel concerto di stasera verrà anticipato materiale del prossimo disco “Batuque Percussion 3”, in fase di lavorazione.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Stasera si torna negli anni Cinquanta con il vocaliste la band dei, cioè il chitarrista, il pianista e vocalist Cristian Fortucci, il sassofonista Fabio Mancano, il bassista Massimiliano Pischedda e il batterista Tommaso Sansonetti. In scaletta le canzoni più famose di quel periodo, da “Diana” a “Put Your Head on my Shoulder“, “Oh Carol”, “The Great Pretender”, brani di Elvis Presley e colonne sonore di film come “Happy Days”, “Dirty Dancing”, “Grease” e così via.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Il trio formato daal sax alto,all’organo Hammond ealla batteria propone composizioni originali del sassofonista, frutto sia degli studi alla Siena Jazz University che dell’esperienza svolta con il docente statunitense Jim Odgren. La band mantiene l’equilibrio di un trio tradizionale, all’insegna del mainstream e del playing collettivo.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22