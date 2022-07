Concerti a Roma fino al 31 luglio: da Patti Smith a Steve Hackett, da Riccardo Cocciante, a Carmen Consoli

LUNEDI’ 25 LUGLIO

Recital/Drusilla Foer arriva al Parco con “Eleganzissima”

"Eleganzissima" è il recital in divenire scritto e interpretato da Drusilla Foer: un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, coinvolge il pubblico in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, e Drusilla Foer interpreta nuovi racconti e nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, accompagnata dai suoi musicisti: Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Jazz/Alla Casa gli inglesi Sons of Kemet

“Black to the future” non è solo il titolo del quarto album dei Sons of Kemet, ma rappresenta un sintesi perfetta dell'approccio alla musica di questa band londinese, vincitrice del Mobo Award 2021 come "Best Jazz Act". Il premio al gruppo, che recupera tematiche e simbologie ancestrali afrofuturiste calate nella realtà contemporanea militante di esperienze come Black Lives Matter, dimostra l’energia del gruppo, che guarda al futuro con una musica fresca e ricca di colore, passione e vitalità. A guidare la formazione è il sassofonista Shabaka Hutchings, nero, annata 1984, cresciuto fra Londra e Birghinham e già leader di altri gruppi come Shabaka & The Ancestors e The Comet is Coming. Accanto al sax di King ci sono Theon Cross alla tuba, e i percussionisti Edward Wakili-Hick e Tom Skinner.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Rock/Greg Ogny Luneday, stasera live con gli Ultrarockers

Per gli appuntamenti della serie “Greg Ogni Luneday”, stasera Claudio Gregori, rocker, crooner, chitarrista, presentatore, comico e direttore artistico, è in scena con L’Invasione degli Ultrarockers, band il cui nome ricorda i B-Movies di fantascienza degli anni '50: il desiderio è quello di celebrare la parte meno battuta del rock’n’roll, il lato B. Forse la maggior parte dei brani in scaletta è meno nota al pubblico, ma ciò non significa che siano canzoni di seconda scelta: sono brani di Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Ernie K. Doe, Little Walter, Charlie Rich e Booker T & the MG’s. Formano la band Greg, il sassofonista Olimpio Riccardi, il trombettista Mario Rollo Caporilli, il pianista Francesco D’Agnolo, il bassista Danilo Bigioni e il batterista Stefano Corrias.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MARTEDI’ 26 LUGLIO

Cantautori/Il californiano Louis Cole live alla Casa del Jazz

Louis Cole è un cantautore, produttore e multi strumentista statunitense con base a Los Angeles. Definito come uno dei batteristi più futuristici sulla scena, ha suonato con Snarky Puppy, Thundercat e Brad Mehldau, è famoso per essere parte dei Knower e la sua missione, spiega, “è creare sentimenti profondi attraverso la musica". La sua ricetta è un mix di jazz, groove, pop, funk, elettronica e soul, ha cinque album alle spalle (l’ultimo è “Live” del 2020) e stasera propone con voce, tastiere e batteria le sue canzoni. Con lui ci sono il tastierista Chris Fishman, già al fianco di Joshua Redman, Wynton Marsalis, Flying Lotus, Aaron Parks e Terri Lyne Carrington, e dal bassista e batterista Nate Wood (già membro del quartetto Kneebody e già con George Harrison, Chaka Khan, Sting, Wayne Krantz, Donny McCaslin, Taylor Hawkins, Tigran Hamasyan), special guest la vocalist Geneviene Artadi, anche lei da Los Angeles.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Blues/Al Charity Drew Black & Rip Lonesome Rambler

Drew Black, voce e chitarra, e Rip Lonesome Rambler, chitarra, sono un progetto che rinasce dalle ceneri del post-lockdown nell'estate 2021. Provenienti da realtà completamente diverse, i due musicisti propongono in chiave acustica brani country, western e blues, tra cover di pezzi semisconosciuti al vecchio continente e originali estratti dal disco momentaneamente in produzione, in un percorso che attraversa musicalmente nel tempo l'America delle frontiere, fino alle note della nuova Nashville.

Charity Cafè, charitycafe.it, via Panisperna 68, ore 22

Jazz/Zazzarini & Ascolese al Parco del Celio

Live del Soul Up Quintet del tenorsassofonista Mauro Zazzarini, da Sabaudia, annata 1953. con Francesco Lento alla tromba, Andrea Beneventano al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso e, special guest, Giampaolo Ascolese alla batteria. Zazzarini ha suonato con alcuni dei più importanti jazzisti stranieri come Chet Baker, Dizzy Gillespie, Sal Nistico e Steve Grossman, è stato docente di sassofono al Conservatorio Respighi di Latina, dove attualmente è docente di jazz e dirige la Big Band, e ha pubblicato un libro sull'improvvisazione "Tecnica del Sax moderno".

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Un martedì a tutto swing al Village Celimontana

Torna il jazz al Village con la serata "Swing Swing Swing". Prima del live la scuola di ballo West Coast Swing darà una dimostrazione di ballo primi passi gratuita, poi concerto del Gianluca Galvani Swing 5tet. E’ una band formata da musicisti jazz come Gianluca Galvani alla cornetta, Renato Gattone al contrabbasso, Dario Troisi al pianoforte e Gianluca Perasole alla batteria, che interpretano le melodie dei compositori americani dei primi anni del '900, da George Gershwin a Cole Porter, Duke Ellington, Hoagy Carmichael, Fats Waller e Richard Rodgers. Con il quintetto c’è la vocalist Chiara Vecchio.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO

Rock/Patti Smith, 76 anni, live al Parco della Musica

Alla tenera età di 76 anni Patricia Lee Smith, ovvero la sacerdotessa del rock Patti Smith, è di nuovo on the road e stasera la trovate sul palco dell’Audtorium. Nella sua carriera di oltre quaranta anni la rocker di Chicago ha attraversato il punk diventandone l’icona, ha analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione.

Amata, discussa, potente e idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per diverse generazioni e senza dubbio fra gli artisti più influenti di sempre, come cantautrice e poetessa. E poco importa se quando è andata a Stoccolma per ritirare il Nobel assegnato a Bob Dylan ha cantato "A Hard Rain's a-gonna Fall" dimenticando le parole. Il concerto che oggi la porterà sul palco di Roma Summer Fest vedrà l'artista ripercorrere la sua lunga carriera, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Instancabile e sovversiva, Patti ha recentemente conseguito due nuovi riconoscimenti: il Premio Puccini (assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano, per la prima volta a un'artista rock) e le chiavi della città di New York, ricevute dall'ex sindaco Bill De Blasio a testimonianza del rapporto dell'artista con la città.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Jazz/Alla Casa la sassofonista inglese Nubya Garcia

La musica della sassofonista Nubya Garcia, inglese di Camden, 31 anni, è un bel mix di jazz, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Della giovane musicista è appena uscito il disco di debutto “Source”, che la critica ha accolto con entusiasmo: per Rolling Stone è “l’album del mese” e per il New York Times è “una vita di esperienze in un ascolto di un’ora”. Nel 2018 Garcia è apparsa in cinque dei nove brani di “We Out Here”, la compilation dell’etichetta Brownswood del dj Gilles Peterson che celebra la scena jazz di Londra. Nubya ha vinto il premio Jazz FM “rivelazione dell’anno” nel 2018 e il premio Jazz FM “artista dell’anno” nel 2019.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Jazz/A Jazz & Image Elisabetta Antonini Electric Quartet

Alla vocalist Elisabetta Antonini piace muoversi fra diversi generi: il principale è il jazz, che ha studiato sia in Italia che negli Stati Uniti, ha cantato in mezzo mondo (Finlandia, Danimarca, Giappone, India, Belgio, Hong Kong, Grecia, Spagna, Portogallo, Israele, Brasile...) e ha alle spalle diversi progetti, come “The Beat Goes On”, un album che ripercorre le atmosfere e le strade della Beat Generation e rende omaggio a poeti come Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso: presentato a Tokyo e al Jazz Festival di Mumbai, le ha fatto guadagnare il premio Top Jazz della critica come miglior nuovo talento. Stasera è con il suo Electric Quartet: il pianista Luca Mannutza, il contrabbassista Francesco Puglisi e il batterista Francesco Merenda.

A seguire Roberto Gatto con “X- Overseas”, il nuovo progetto del batterista che si muove senza limiti tra jazz, elettronica, musica brasiliana e rock. Al suo fianco il chitarrista Nir Felder, il pianista Alfonso Santimone e il bassista Frederico Heliodoro.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Musica/I King of Convenience dalla Norvegia a Villa Ada

I Kings of Convenience sono un duo indie folk formato da Erlend Øye (chitarra alettrica e acustica, pianoforte, batteria) e Eirik Glambek Bøe (voce, chitarra elettrica e acustica, batteria, pianoforte), vengono da Bergen, una città della Norvegia, propongono una musica caratterizzata da sonorità delicate, acustiche, da voci morbide e da complesse evoluzioni armoniche con le chitarre. Entrambi i componenti del gruppo compongono e cantano i brani presenti sui loro album. Il loro ultimo disco è “Peace or Love del 2021.

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 21

Blues/Luca Tozzi, jam & friend al Charity Cafè

Per la rassegna "Blues Jam & Friends" serata coordinata dal vocalist e chitarrista Luca Tozzi, con Marco Meucci (pianoforte e voce), Luca Pisanu (basso) e Mimmo Antonini (batteria). Come sempre, tutti i BluesMan e le BluesWoman presenti sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, charitycafe.it, via Panisperna 68, ore 22

Musica/La Conventicola degli Ultramoderni sbarca al Village Celimontana

Arriva il mix di varietà, caffè concerto, swing made in Italy (quello di Natalino Otto e Wanda Osiris), musica di Elvis Presley, Carmen Miranda e Cab Calloway: è la formula della Conventicola degli Ultramoderni, ovvero il vocalist, fisarmonicista e pianista Sior Mirkaccio, cioè Mirko Dettori, la vocalist brasiliana e sciantosa Madame Maria De Freitas, il sassofonista Giuseppe Ricciardo, il vocalist Simone Calomino (l'ultimo canzonettista) e il batterista Alberto Botta. La Conventicola è un laboratorio romano di via Porta Labicana che riunisce artisti di varie tendenze, e la band propone uno show divertente che fruga con humour nel passato.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

GIOVEDI’ 28 LUGLIO

Cantautrici/Carmen Consoli torna in concerto all’Auditorium

La cantantessa Carmen Consoli, come si definisce lei, torna in concerto all'Auditorium con il suo nuovo tour, che arricchisce quello invernale con atmosfere e suoni tra rock, acustico e elettronica. La formazione principale di Carmen sarà quella full band del “Volevo fare la rockstar Tour”, con Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte. Carmen si esibirà in "Acustico" con violino e chitarre, e in "Femme fatale" in uno straordinario duo femminile con Marina Rei. Roba di qualità.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Jazz/Arriva al Celio Bruce Ditmas con il progetto Orchestra X

Il nuovo progetto musicale concepito dal batterista e bandleader Bruce Ditmas, americano di Atlantic City, sarà presentato in anteprima alla rassegna che l’Alexanderplatz organizza davanti al Colosseo. L’Orchestra X si propone con un suono meno aggressivo e potente della precedente Cubist Dream Orchestra; ne fanno parte i sassofonisti Sandro Satta e Vincenzo Vicaro, i chitarristi Antonio Jasevoli e Guido Silipo, il tastierista Lewis Saccocci e il contrabbassista esordiente Davide Di Mascio. In continuità con la Cubist Dream, la struttura armonica e sonora sostenuta dal dialogo tra fiati e chitarre punta su codici espressivi di flusso e pulsazione che rendono unica la firma di Ditmas. A seguire, per il Late Night Show, arrivano "Duke and John", cioè il sassofonista americano Michael Rosen e il pianista Seby Burgio.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, dalle ore 21

Jazz/Alla Casa la black music di Khalab, con Hamid Drake alla batteria

Khalab è Raffaele Costantino, conduttore radiofonico di Rai Radio 2 ("Musicalbox" è tra i programmi più longevi del palinsesto di Radio Rai) che promuove la musica nera di origine afroamericana e le sue influenze, contaminazioni e variazioni. L'evoluzione musicale di Khalab è un viaggio continuo, dalle tribù più ancestrali al cosmo inesplorato, dalla giungla ai grattacieli, dal subconscio più remoto alla proiezione più lontana e reale dell'Africa futura. Ha collaborato e collabora regolarmente con artisti di fama internazionale come il griot maliano Baba Sissoko, il jazz di Moses Boyd e Shabaka Hutchings, il poeta americano Tenesha The Wordsmith, il ballerino e coreografo spagnolo Rocío Molina. E’ live con la sua elettronica, il sassofonista Pietro Santangelo, Ameen Saleem al contrabbasso e i batteristi Hamid Drake e Fabio Sasso.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Musica/Senza tempo ma sempre a tempo, Paiella live al Village

Canzoni senza tempo ma sempre sul tempo: sono le canzoni che hanno scandito il tempo delle nostre attese in macchina, in mezzo al traffico, che hanno dato un tempo rock, pop, funk alle nostre storie d’amore, alle nostre vacanze e alle nostre serate alcoliche, le canzoni che ci sono venute in soccorso nei momenti neri, appena in tempo. Come sono nate le loro storie? Da dove vengono? Ve lo mostrano il vocalist Max Paiella e la band dei Timeless, cioè il trombonista e vocalist Carlo Ficini, il sassofonista Giuseppe Ricciardo, il contrabbassista Francesco Redig De Campos e il batterista Alberto Botta.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Rock/A Villa Ada i 24 Grana, con l'album “A raccolta”

«Tornare sul palco è stata una gioia immensa, così come ritrovare il nostro pubblico, con la passione e l’amore per la nostra musica intatti. Abbiamo quindi deciso di prolungare questa gioia insieme ai nostri fan con altri concerti questa estate»: così la band dei napoletani 24 Grana riassume il suo ritorno in scena per proporre i suoi successi e i brani di “A Raccolta”, l‘album antologico che festeggia i 25 anni dalla prima omonima uscita discografica. L’album è stato stampato solo in formato Vinile Limited Edition (oltre alla presenza sulle principali piattaforme streaming) e contiene undici brani originali rimasterizzati, nei quali si legge la storia di una delle band più importanti della scena partenopea degli ultimi tempi. In concerto la formazione storica con Francesco Di Bella alla voce e chitarra, Renato Minale alla batteria, Armando Cotugno al basso e Peppe Fontanella alla chitarra, più al loro fianco un quinto elemento, Roberto Porzio alle tastiere.

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 21

Blues/Al Charity in contry dell’inglese W. F. Severs

W.F. Severs è un musicista country blues di Sheffield, in Inghilterra, che si è recentemente trasferito a Roma. La sua ispirazione blues viene da grandi come Big Bill Broonzy, Mississippi Fred Mcdowell e R.L. Burnside, ed è un bravissimo solista e blues singer, affiancato stavolta dal solista di armonica Andrea Di Giuseppe. La loro passione e conoscenza del country blues tradizionale offre una serata live di classe.

Charity Cafè, charitycafe.it, via Panisperna 68, ore 22

VENERDI’ 29 LUGLIO

Brasile/Debutto europeo alla Casa di due chitarristi fuoriclasse, Costa e Macedo

L'incontro tra due veri fuoriclasse della musica brasiliana, Yamandu Costa e Armandinho Macedo, il primo con la sua chitarra a sette corde e il secondo con la chitarra bajana e il mandolino elettrico, si è svolto per la prima volta nel 2000 a Rio de Janeiro. Virtuosi dei loro strumenti, i musicisti hanno subito trovato una forte affinità tra loro e intravisto la possibilità di nuovi incontri e nuovi concerti, iniziando così una serie di live insieme, in Brasile e Europa. Nel lontano 2001 registrarono in coppia il brano “Bahia X Grêmio”, scritto in onore delle loro più amate squadre di calcio, poi sono arrivati altri veri duelli tra virtuosi. Amanti di un repertorio di musica brasiliana di alta qualità, Yamandu e Armandinho suonano brani di Caetano Veloso, Radamés Gnatalli, Pixinguinha e tanti altri, per cui l'incontro tra loro diventa un tributo al meglio della musica popolare brasiliana. Il tour di quest’anno porterà alla registrazione di un album in coppia. Entrambi vincitori dell'ultimo Latin Grammy, Yamandu con l'album strumentale “Bachianinha” in duo con Toquinho e Macedo con l'album “Rosa” del suo leggendario gruppo “A Cor do Som”, suonano per la prima volta insieme a Roma, per I Concerti nel Parco, sul palco della Casa del Jazz.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Musica/Italian Groove Collective: 54 musicisti al Village

L’Italian Groove Collective è una band di ben 54 musicisti professionisti per la prima volta riuniti per dare voce al groove, parola che viene dai solchi dei dischi in vinile e in realtà definisce la magica sensazione di ritmo che da qualche anno caratterizza un tipo di musica ben preciso e coinvolgente. E’ un ambizioso progetto italiano che è un vero e proprio marchio rappresentativo di artisti di grande esperienza nei palchi più prestigiosi, che hanno al loro attivo numerose pubblicazioni che vanno dal pop al soul al jazz. Il singolo “Smart Working”, è il titolo del primo brano inedito pubdlicato, ma il collettivo sta lavorando a un album di prossima uscita.

Tra i fondatori dell’IGC ci sono i sassofonisti Costantino Ladisa e Gianno Vancini, considerato da molti “L’Ambasciatore Italiano del Jazz Contemporaneo”: con i suoi album è stato più volte nei primi posti in classifica negli Usa, Canada, Olanda, Svezia e Svizzera. Nel live di stasera saranno sul palco in una formazine ridotta: i sax di Gianni Vancini, Costantino Kosta Ladisa e Donato Sensini, le tastiere di Jacopo Carlini, il contrabbassista Matteo Carlini e Andy Bartolucci alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Barbara Casini e Seby Burgio al Parco del Celio

La vocalist fiorentina Barbara Casini ama il Brasile e la sua musica, dalla bossanova in poi, è stata invitata più volte nel paese sudamericano e per questa passione ha rinunciato alla carriera da psicanalista per la quale si era laureata. Il siciliano Seby Burgio, già fondatore degli Urban Fabula, è uno dei più apprezzati pianisti jazz sulla scena attuale, e con Barbara affronta in duo la musica brasiliana. Li trovate stasera sul palco, e a seguire, per il Late Night Show, c’è il trio di Filippo Bianchini al sax alto e soprano, con Giulio Scianatico al basso e Armando Longo alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Rock/A Villa Ada i Fast Animals and Slow Kids

I perugini Fast Animals and Slow Kids, o se preferite i FASK, sono una rock band on the road dal 2008 con sei album alle spalle, l'ultimo dei quali è “È già domani” del 2021. I quattro musicisti, cioè Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessandro Guercini (chitarra), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessio Mingoli (batteria), ospite nei live il tastierista e chitarrista Daniele Ghiandoni, sono in concerto stasera e ci sanno fare. Apre alle 18 la band dei Mad Rollers.

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 21

Musica/Naska e Panetti live a Rock in Roma

Naska, nome d’arte di Diego Caterbetti, annata 1997, è un artista di origini marchigiane e milanese d’adozione. Cresciuto ascoltando il punk/rock dei Blink 182 e Sum 41, si è poi avvicinato alla scena emo trap americana guidata da Lil Peep: influenze che trovano ampio spazio nella sua musica e che gli consentono di dare al suo progetto un sound al momento unico in Italia. Con diversi dischi già usciti (da “Dormi” a “Tu che ne sai”, “California”, “Mamma non mi parla” e “Spezzami il cuore”) che hanno preceduto l’uscita dell’album “Rebel”, oltre 20 milioni di ascolti, Naska ha aperto da tre anni il suo canale Twitch dando il via al suo percorso da streamer, parallelamente a quello musicale, che ha raggiunto un fedele pubblico che lo segue quotidianamente.

Simone Panetti è un creator romano, tra gli streamer e artisti musicali più creativi, eccentrici e controversi nel panorama italiano. Nel 2019 ha intrapreso la sua attività su Instagram e da streamer su Twitch, assicurandosi da subito una fanbase ampia, solida e molto fedele. I suoi contenuti sono vari, innovativi, tra operazioni da stuntman e creazione di meme. Sul suo canale Twitch tiene diversi appuntamenti giornalieri, che spaziano dal gameplay a interviste con ospiti. Inizia a esplorare il mondo musicale da adolescente; dopo la pubblicazione dei suoi primi singoli, nel 2021 esce “Su di te”, brano da più di 10 milioni di stream su Spotify, prima traccia del disco d’esordio intitolato “Profondo Rosa”.

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 21

SABATO 30 LUGLIO

Rock/Al Parco il tour di Steve Hackett, storico grande chitarrista dei Genesis

S’intitola “Seconds out + more” lo spettacolo che Steve Hackett, il chitarrista dei Genesis, sta portando nel mondo e anche a Roma. “Seconds Out” è stato uno dei più grandi successi dei Genesis, tratto da registrazioni del tour del 1977 e con l’aggiunta del brano “The Cinema Show”, con Steve alla chitarra accanto a Mike Rutherford, Tony Banks e Phil Collins che prese il ruolo di vocalist al posto di Peter Gabriel. Lo spettacolo include brani da ognuno dei sei album in studio di Hackett durante il periodo dei Genesis e segna il suo ultimo lavoro con la band, che lasciò subito dopo per intraprendere la carriera da solista. Oltre a “Seconds Out” Steve eseguirà anche parte del suo repertorio da solista. Con lui suonano il tastierista Roger King (Gary Moore, The Mute Gods), il batterista Craig Blundell, Rob Townsend al sax, flauto e percussioni, Jonas Reingold al basso e chitarra e il vocalist svedese-americano Nad Sylvan, già Agents of Mercy.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Jazz/Alla Casa live gli inglesi GoGo Penguins

La band inglese dei GoGo Penguin è nata a Manchester nel 2012, ha già alle spalle sei album, ha suonato dal vivo in mezzo mondo, ha composto colonne sonore innovative ed è un collettivo che incanala atmosfere elettroniche e di club culture insieme a influenze minimaliste, jazz e rock per creare musica che pulsa e scorre dalla pista da ballo ai mondi interiori meditativi, trasportando le platee in nuove dimensioni. Il pianista Chris Illingworth, il bassista Nick Blacka e il percussionista Rob Turner offrono un interessante mix di elettronica, trip hop, jazz, rock e musica classica.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Musica/Stefania Tallini presenta “Brasita” con Grossi e Morelenbaum

“Brasita” è l’ultimo lavoro discografico della pianista e compositrice Stefania Tallini, inciso con l’armonicista brasiliano Gabriel Grossi, uno dei migliori al mondo, e con uno special guest come il violoncellista Jaques Morelenbaum, altra importantissima figura della musica brasiliana. Il disco è il confluire di esperienze musicali diverse, quelle di Stefania che coniuga formazione classica, jazz e musica brasiliana, e quelle dei suoi compagni di viaggio, ma è allo stesso tempo un colore, un suono, un’atmosfera unica che percorre il disco dalla prima all’ultima traccia. E’ come un viaggio verso un Sud ideale, non geograficamente circoscritto ma poeticamente definito da quei tratti con cui siamo usi a pensarlo, una dimensione sentimentale, lirica, calda. Sono composizioni originali ispirate da autori classici, dalla penna di Stefania e Gabriel Grossi, e brani celebri come “Nuovo Cinema Paradiso”, “Olha Maria” o ancora “O mio babbino caro" dal “Gianni Schicchi” di Puccini.

Per il Late Night Show c’è il trio di Filippo Bianchini.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Rock/Il rapper Rkomi in concerto a Capannelle

Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, rapper e cantautore milanese, 27 anni, cresciuto nel quartere periferico di Calvairate, già barista, muratore e lavapiatti, influenzato da Noyz Narcos, Marracash, Fabri Fibra, Gué Pequeno e a livello internazionale dal tedesco Cro, dal francese Lomepal e dagli statunitensi Tyler, the Creator, Chance the Rapper e Kendrick Lamar, sbarca a Roma con il suo “Insuperabile Summer Tour 2022”, che prende il titolo dal brano proposto al festival. Il rapper ha così definito la sua canzone: “Un ibrido, così come lo è il mio ultimo album, ma dice qualcosa di diverso, a me e a chi la ascolterà”.

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 21

Jazz/Brunch e concerti al Village sullo swing e sull’oceano

Al Village nel week end torna l’appuntamento con i brunch. Al centro della giornata, alle 12.30, ci sarà il jazz d’annata, e il musicista e bandleader Lino Patruno racconterà aneddoti e curiosità sulla storia del Dixieland alternando la narrazione alla musica.

Alle 22 concerto dei Big Night Players, orchestra che prende il nome dal film “The Big Night” diretto e interpretato da Stanley Tucci nel 1996, che celebra la cultura italo americana. Il vocalist Francesco Sofia, il sassofonista Andrea Pedroni, il trombettista Lorenzo Soriano, Walter Fantozzi al trombone, Paolo Bernardi al pianoforte, Giordano Panizza al contrabbasso e Marco Della Torre alla batteria rendono omaggio ai grandi musicisti degli anni '50 e ai loro intramontabili standard e propongono il repertorio italo americano che emerse negli anni del dopoguerra come “That’s amore”, “Buonasera signorina”, “Just a gigolò”, “Tu vuò fa l’americano”, “Torna a Surriento”, “Carina”, “Sotto il cielo di Roma”, “Mambo Italiano” e così via, più classici dei repertori di artisti come Dean Martin, Frank Sinatra, Sam Butera e Louis Prima che hanno riconquistato la ribalta grazie alla riscoperta di un gusto vintage ormai dominante.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e ore 22

DOMENICA 31 LUGLIO

Cantautori/Riccardo Cocciante live al Parco della Musica dopo dieci anni

A dieci anni di distanza dall’ultima esibizione romana Riccardo Cocciante torna a Roma per un'unica data al Parco della Musica. Il cantautore quando fa le cose le fa in grande, e stavolta, accompagnato dalla folta Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal maestro Leonardo de Amicis, ripropone i suoi grandi succeesi, da “Bella senz’anima” a “Margherita”, “Quando finisce un amore”, “Se stiamo insieme” e molti altri hit, più alcuni brani dell’opera popolare “Notre dame de Paris”, da anni uno dei musical più seguiti nel mondo. Sarà una bella occasione per i suoi fan di riascoltare il meglio della sua produzione.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

World Jazz/Luca Nostro Group al Parco del Celio

Il chitarrista Luca Nostro, che vive fra Roma e New York, ha una formazione della quale fanno parte il batterista, percussionista e vocalist Glen Velez (texano, origini messicane,vincitore di quattro Grammy Award, specialista del cosiddetto frame drum, quel tamburo a cornice il cui diametro è molto superiore all’altezza) e la vocalist israeliana newyorkese Loire Cotler, eccellente interprete del konnakol (modo di usare le sillabe come percussioni) e abilissima nello scat. Con due special guest, il clarinettista Gabriele Coen e il contrabbassista Andrea Avena, la formazione propone un repertorio fatto di brani originali e di interpretazioni in chiave world jazz di alcuni famosi standard del songbook americano. Roba buona. Segue, più tardi, il trio di Filippo Bianchini.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 22

Jazz/Al Village brunch e poi rock con Marco Liotti & Fifty Fifty

In questo brunch, alle 12.30, appuntamento con il regista e compositore Stefano Reali, che racconterà aneddoti e storie sulla amata canzone romana, alternando la narrazione alla musica.

E alle 22, dopo una dimostrazione gratuita della scuola di ballo Rocker School, live del vocalist Marco Liotti, che con la band dei Fifty Fifty ripropone le canzoni più famose degli anni '50 '60: “Diana”, “Put your Head on my Shoulder” di Paul Anka, “Oh Carol” e “Stupid Cupid” di Neil Sedaka, “Smoke Gets in your Eyes” e “The Great Pretender” dei Platters, colonne sonore di film d’epoca, grandi brani rock, standard del jazz e dello swing come “Fly me to the Moon”, “I've got you under my Skin”, “Cheek to Cheek”, con il sound lineare di quegli anni e gli strumenti base: Fabio Mancano al sax tenore, Cristiano Riccardi alla chitarra, Luca Bernardini al pianoforte, Massimiliano Pischedda al contrabbasso e Andrea Nicolè alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e 21