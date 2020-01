Concerti a Roma dal 6 al 12 gennaio: da Neil Zaza ai tributi a David Bowie, Encuetro Latino e tante rockband

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S’intitola “Tra una Ballad e un Sol minore” il progetto della vocalist, che in quartetto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria offre con la sua voce intensa una scelta di ballads che ama raccontare con molta professionalità, molta emozione e la giusta dose di ironia.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21L’8 gennaio 1935 nasceva Elvis Presley, che fra due giorni avrebbe compiuto 84 anni, e a rendere omaggio alla prima vera icona globale della musica moderna pensa lacon “That’s The Way It Is”, lo show col quale Elvis entusiasmò le grandi platee americane nel lontano 1970 e che ora ha come sottotitolo “Return to Elvis”. Il vocalist e armonicista, il tastierista e organista, il bassistae il batteristariproporranno il country blues e il rock di quegli anni con brani famosi, da “Runaway” a “Burning Love”, “Kentucky Rain”, “CC Rider” e così via.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Apertura straordinaria del club romano per ospitare un live per voce e chitarra di, che da sempre ha unito alla sua attività di attore (vi ricordiamo che ha vinto un David di Donatello per il suo ruolo in “Dogman”) quella di cantautore, scrivendo e suonando con la sua band appassionata di «blues e soul in romanesco», il gruppo The S.Peter’s Stones. “I was born in T.B.M” è stato l’album di esordio della formazione, viaggio, ironico e surreale nel mondo e nel quartiere dove Edoardo Pesce è nato e cresciuto, cioè Tor Bella Monaca. La sua performance, stasera in duo con il chitarrista, comprende monologhi, battute, canzoni inedite e brani della tradizione romana riarrangiati: Pesce si racconta attraverso la musica affrontando con ironia temi anche seri, dallo sfruttamento del lavoro nero alla vita di periferia e ovviamente all’amore.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il pianista e vocalist, argentino di Corboba, e il violinista e armonicista, cubano di Cienfuegos, hanno battezzato “Encuentro Latino” la loro partnership in cartellone stasera al jazz club romano. I due musicisti, anagraficamente latini, amici di vecchia data e compagni di tante avventure sonore sempre ricche di passione e sensibilità, offrono insieme al percussionistaun mix di ritmi e melodie che accompagna gli ascoltatori in un viaggio virtuale all’indirizzo di terre lontane, dove il tango si mischia con la salsa e il bolero con la zambra, e il collante di tutto questo è il jazz, da sempre passione dei due musicisti. In scaletta brani originali e cover.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Vocalist, pianista e arrangiatore,propone un repertorio di brani della tradizione jazz americana di autori come Cole Porter, Duke Ellington, George e Ira Gerswin. Li suona, con il contrabbassista, in modo classico ma anche originale, tra le sonorità della sua voce da crooner coinvolgente e le note del basso. Con questa elasticità di suono, il repertorio varierà tra ritmi incalzanti della Swing Era e brani con più interplay, e non mancherà un omaggio a Frank Sinatra.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Ildel contrabbassistacompie dieci anni e li festeggia con una serie di concerti come quello di oggi al club romano, dove è affiancato dal trombettista, dal pianistae dal batterista. Il contrabbassista ha assimilato da un bel pezzo la tradizione dei più grandi contrabbassisti/leader della storia della musica afroamericana, e la maturità musicale lo ha spinto a creare il proprio stile e un approccio personale al jazz, non solo improntato alla rivisitazione dei classici ma anche alla loro reinterpretazione. A ciò si è aggiunto il suo lavoro come compositore dalla forte vena melodica e band leader, autore di progetti intriganti a cui partecipano spesso musicisti del nuovo jazz italiano.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22L’attrice e cantante, romana, 31 anni, è diventata famosa come vocalist pop quando ha deciso di lasciare l’Italia (dove aveva interpretato “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante) per fare le sue esperienze in America. Lì si è fatta strada: è stata la prima e unica italiana ad aver partecipato all’X Factor messicano “La Academia”, una gara canora che ha visto nascere alcuni dei migliori artisti latini, è andata in Cile, dove ha vinto nel 2012 il Festival di Viña del Mar, poi si è spostata a Los Angeles. Stasera la popstar è protagonista di una serata dal vivo, accompagnata da pianoforte e chitarra, con i brani del suo repertorio che l’hanno resa famosa all’estero.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio, ore 21.30L’obiettivo della vocaliste del pianista, cioè il duoè la divulgazione della musica italiana e straniera riferita a un preciso momento storico, gli anni ’30, ’40 e ’50. Il repertorio va dalla nascita del jazz allo swing, dal blues alle melodie. Per lo swing il duo si muove fra Natalino Otto (“Mamma, voglio anch’io la fidanzata”, “Ho un sassolino nella scarpa”), Alberto Rabagliati (“Mattinata fiorentina”, “Ba-ba-baciami piccina”), Luciana Dolliver (“Bambina innamorata”, “Sono tre parole”, “Un’ora sola ti vorrei”) e il Trio Lescano (“Maramao perché sei morto”, “Ma le gambe”, “Pippo non lo sa”). E non solo: si va dagli storici autori Alfredo Bracchi, Giovanni D’Anzi e Vittorio Mascheroni alla produzione musicale caratterizzata dai divieti del tempo di guerra, dalla rinascita degli anni ’50 al jazz e alla musica francese di Yves Montand e Édith Piaf.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la formazione, con il vocalist e chitarristaall’armonica,al contrabbasso ealla batteria. Gli appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e partecipare.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22con il suo quartetto (al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria) propone un omaggio al grande sassofonista nero Lester Young, morto nel lontano 1959 e il cui stile è stato l’anello di congiunzione tra il jazz classico e quello moderno, al culmine della Swing Era. Young era famoso per il suo personalissimo stile e per essere un modello per generazioni di jazzisti, da quelli che avrebbero dato il via al movimento bebop agli eroi del cool. La grande Billie Holiday lo considerava il miglior tenorsassofonista del panorama jazz, e fu lei a dargli il soprannome “Prez”, “il Presidente”. Il quartetto avrà come guest artist la vocalistcon il suo stile, la sua eleganza e la sua ironìa.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Torna sul palcoscenico del Big Mama la band, formazione con la tradizionale struttura organo Hammond, chitarra e batteria, nella quale spicca l’assenza del basso, ruolo svolto dall’organista attraverso una pedaliera di legno. L’Hammond è uno degli strumenti più caratteristici degli anni ’60 e ’70, le sue sonorità sono state sfruttate in ogni genere musicale, dal jazz al rock al soul. L’organista, con il chitarristae il batterista, special guest la vocalist, offrono un repertorio che comprende parecchie composizioni di Jimmy Smith (vero gigante dello strumento, che nel lontano 1988 fu protagonista di due performance proprio ai Big Mama, scomparso nel 2005) con brani come “Back at the Chicken Shack”, “Organ Grinder Swing”, “Thee Cat”, ma non mancheranno pezzi più funky come “The Chicken”, “Cissy Strut”, “The Streetbeater” e brani soul & pop opportunamente riarrangiati per il trio, come “Every Breath You Take” dei Police, “Come Together” dei Beatles, “Isn’t She Lovely” di Stevie Wonder e “Fever” di Peggy Lee.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22S’intitola “150… e Roma se la canta” lo spettacolo che festeggia un secolo e mezzo di musica di Roma Capitale. La voce die il talento del chitarristasi uniscono fra note e racconti in un viaggio fra i grandi successi della canzone romana, al completo di inediti sui protagonisti della musica capitolina.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Il vocalist, pianista e arrangiatorecanta con la sua voce da crooner brani della tradizione jazz americana e delle big band,sulle orme di Tony Bennet, Frank Sinatra, Sarah Vaughan e colleghi, e di autori come Cole Porter, Duke Ellington, George & Ira Gerswin, il tutto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22, che si definisce “cantautore e pianista per caso”, un anno fa ha deciso di debuttare proponendo i suoi brani che rievocano atmosfere che vanno dal jazz al tango, dalla bossanova al folk balcanico. Alle composizioni originali del vocalist e pianista si affiancano hit italiani rivisitati in chiave personale. Lo trovate stasera in concerto al jazzclub romano conal contrabbasso,al trombone,alla batteria ealle percussioni.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22sono una band alternative rock nata a Venezia nel 2008, la cui attuale formazione vede sul palco(voce, chitarra, sitar),(chitarra, voce),(basso) e(batteria, percussioni). Definiti “vessilliferi di una psichedelia brumosa, dilatata e shoegaze”, “una delle realtà più internazionali che esistano in Italia”, “un gruppo che offre rumore puro, rumore ottimo, un rock’n’roll che sgorga limpido dalla sorgente dei classici”, sono in concerto con i loro hit e i brani dell’ultimo album “Bleeding Magenta”. Divertenti, spesso con il volume a palla.30 Formiche, via del Mandrione 3, ore 22S’intitola “Heroes” il tributo a David Bowie che se n’è andato il 10 gennaio di quattro anni fa a New York. Riuniti da Radio Rock, alcuni dei migliori artisti e gruppi della scena romana e nazionale si alterneranno per rendere omaggio al leggendario musicista inglese. Saranno in tanti sul palcoscenico:e due special guest,(Tre allegri ragazzi morti) e(I Ministri), più un dj set conclusivo diMonk, via Giuseppe Mirri 35, ore 22“Limesnauta” è un neologismo formato da due parole appartenenti a due tra le più antiche lingue del mondo: richiama il legame con il fascino delle civiltà antiche, del mondo classico e della sua eredità, filtrata da secoli di storie e incontri in quel meraviglioso teatro che è il Mediterraneo, il territorio dal quale questa musica proviene. “Navigatore del confine” è un nuovo attributo per il viaggiatore contemporaneo, lungo itinerari prima di tutto interiori, e l’esplorazione dei limiti è il momento in cui in ognuno di noi si manifesta un potenziale critico che mette in discussione i valori e i dogmi, alla ricerca di un nuova visione delle cose. E’ il progetto che propone il contrabbassista e compositore, in trio con il pianistae il batteristaCasa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21, americano di Northfield Center, Ohio, 55 anni, è uno dei chitarristi rock più affermati a livello internazionale, una sorta di guitar hero statunitense che in questi giorni è di nuovo in tour europeo con la sua band. Zaza suona rock strumentale melodico, offre assoli rapidissimi, combina la potenza del rock con melodie e ballad, si sposta dal blues al funk e al metal, e la sua abilità gli consente di eseguire anche riletture di composizioni classiche di Bach e Mozart.Ha condiviso il palco con tante star, da Steve Vai a Joe Satriani, Dweezil Zappa, Steve e Mike Porcaro, Andy Summers, Yngwie Malmsteen, Vinnie Moore, Larry Coreyll, e due dei suoi tanti album, intitolati “One Silent Night”, sono stati registrati dal vivo al Palace Theater di Cleveland con la Cleveland Rock Orchestra.Con lui da anni suonano, nei concerti europei, due musicisti italiani, il bassistae il batterista, che Neil ha coinvolto anche in studio nella registrazione di “Peach”, il suo undicesimo e ultimo album. Insomma, roba buona.Crossroads Live Club, via Braccianense 771, ore 22propongono la musica degli anni ’20 e ’30 riesumata e riprodotta come dal cono di un vecchio grammofono. Sono(chitarra, banjo e voce),(sax tenore e clarinetto) e(contrabbasso). La loro è un’esperienza filologica sulle orme di Fats Waller, Mills Brothers, Slim & Slam e altri musicisti d’epoca.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè, scomparso vent’anni fa, dai primi album allo splendido "Anime Salve", con gli arrangiamenti fedeli agli originali, compresi i brani dello storico tour che il cantautore fece con la PFM nel 1979: lo offre la band romana, on the road dal 2011. Sono in tanti: il vocalist, la flautista, il violinistaal corno e tromba, i chitarristi, il tastierista e flautista, il bassistae il batterista, e rileggono molto bene, con rispetto e con passione, brani che sono ancora oggi una parte fondamentale della grande canzone d’autore. Gli arrangiamenti sono quasi tutti ispirati ai concerti che De André ha fatto nella sua lunga carriera.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il repertorio deltrio offre una serie di standard della tradizione jazzistica con particolare attenzione ai brani eseguiti dalle storiche formazioni con l'Hammond, e non solo. Il sound del trio (al sax tenore,all’organo Hammond ealla batteria è molto originale e l'interplay dei tre musicisti rende tutto divertente.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Tornano a Roma i, band pop rock di Pordenone, militante da oltre 15 anni sulla scena con la sua musica ironica e scanzonata. Al duo formato dasi sono unitialla batteria eal basso, e portano in tour il loro ultimo album “Discoteca Rock”.Le Mura, via di Porta Labicana 24, ore 22Si chiama “David Bowie Glam Night” l’omaggio a David Bowie, scomparso il 10 gennaio del 2006. A mezzo secolo dall’esplosione del Glam Rock si ricorda il Duca Bianco con concerti, special guest internazionali, la proiezione di spezzoni inediti del film di Rita Rocca “Bowienext”, un talk show con giornalisti e musicisti e l’esposizione di opere ispirate alla vita artistica e musicale di Bowie realizzate da AIR, Aerografisti Italiani Riuniti. Saranno esposte una trentina di opere realizzate ad aerografo e tecnica mista, e durante la serata alcuni artisti di AIR si esibiranno live nella realizzazione di ritratti di David Bowie e body painting. Special guest della serata i danzatori dellache si esibiranno sul palco accanto ae la sua band. In chiusura “Glam Rock Party”, dj set ispirato ai primi anni 70, l’epoca di Marc Bolan, David Bowie, Gary Glitter, Suzi Quatro, Slade e Roxy Music, dei lustrini e delle paillettes.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, dalle ore 20Stasera per Recording Studio (la rassegna che permette al pubblico di assistere alla registrazione live dei dischi della Parco della Musica Records) il sassofonistaregistra dal vivo il suo nuovo album con la formazione, ovvero il trio Syncotribe allargato a quintetto. In scaletta solo nuove composizioni di Giammarco scritte appositamente per l'occasione. E’ un appuntamento ideale per vivere in diretta la nascita di un disco doc. Con Maurizio sono sul palco la chitarra elettrica diu, il pianoforte e le tastiere di, il contrabbasso die la batteria diParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Al Cotton Club oggi è di scena lo swing di, clarinettista e batterista alla testa della sua big band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettista, il trombonista, il sassofonistaal pianoforte,alla chitarra,al contrabbasso,alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30L’anima soul del vocalist e chitarristaincrocia le corde vibranti del mandolino blues di: questo progetto nasce dal rispetto e dal sincero amore per le radici delle sonorità più ancorate al soul e al blues, e offre jam session genuine, crude, essenziali che puntano al cuore delle emozioni. La voce calda di Max Prandi si unisce alle note del mandolino per un viaggio esperienziale nella cultura afro americana. Con i due protagonisti stasera sono sul palco il pianistae il solista di armonica, mentre domani con Prandi e Muoio c’è solo Scifoni.Charity Cafè, via Panisperna 68, stasera e domani, ore 22“Taccuino di Jazz Popolare” è l’album che raccoglie le composizioni più recenti composizioni del chitarrista, eseguite in concerto con il suo quartetto. I musicisti (Palombo,ai sassofoni e ai clarinetti,al violoncello ealle percussioni) fondono le loro esperienze e le loro personalità in un crocevia di suoni acustici, musica mediterranea, tessiture jazz e improvvisazione in un amalgama originale e unico nel panorama italiano.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21I brani di artisti come Curtis Mayfield, Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Reddig, Sam Cooke, Al Green, Marvin Gaye, James Brown e compagni, trasmessi in radio per decenni, hanno fatto ballare intere generazioni nei quartieri poveri di New York, Chicago, Detroit, New Orleans, e la bandrilegge quello splendido repertorio, tra soul, funk e rhythm & blues. Il vocalist, il chitarrista, il bassistae il batteristasono insieme a una ricca sezione di fiati:alla tromba,al trombone e i tre sassofoni diBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il quartettoè una formazione romana nata dalla comune passione di musicisti di lunga data per i brani americani della Swing Era, anni ’30 e ’40, a volte riproposti in stile classico e altre con arrangiamenti originali. Tra i pezzi in programma non manca qualche incursione nello stile latin. Sono la vocalistal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Emanuele Bartolini (chitarra e voce), Alessandro Straccia (chitarra e synth), Alice (voce e basso) e Simone Bartolini (batteria) sono i, band rock alternativa il cui nome significa "etica del cosmo". Appassionati dei Nirvana, si muovono fra shoegaze, musica psichedelica e noise. Il 2019 è il decimo anniversario dall’uscita del loro album "Non siamo di qui", che finalmente verrà pubblicato anche in vinile, e nel live ne verranno proposti tutti i brani, opportunamente riarrangiati, insieme a una selezione dai loro sei dischi, l’ultimo dei quali è “Plastergaze” del 2019. Definiscono la loro musica “rumore, fatto di canzoni”.30 Formiche, via del Mandrione 3, ore 22, rockband della scena alternativa romana, sono on the road da tre anni ma i componenti già avevano suonato in tante altre formazioni (Patchwork, Tsunami, Chickenfeathertangas, Moana Brass, Thinred Line, The Bananas…) e si muovono fra sonorità potenti e delicate aperture psichedeliche. Hanno suonato in quasi tutti i live club di Roma e dintorni e in diverse rassegne e festival aprendo i concerti di Joe Victor, Ardecore, Adriano Viterbini e altri.(voci e chitarre),(basso) e(batteria) presentano il loro ultimo album “Canzoni per i sassi e per i fiori” e la loro musica s’ispira all’indie rock americano anni 90, al noise, al rock psichedelico anni 70, al cantautorato folk rock e al blues.Le Mura, via di Porta Labicana 24, ore 22Se n’è andato solo sei mesi fa, all’età di 88 anni, il brasiliano João Gilberto, chitarrista, interprete e cantautore che insieme a Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e Carlos Lyra ha inventato la bossa nova, e stasera gli rende omaggio il trio della vocalist e chitarrista, con il batteristae come special guest il sassofonista. Proporranno le tante canzoni rese celebri da João, con le quali racconteranno il suo lato mistico ma anche quello fantasioso e allegro.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Jazz/ o alla Casa ie“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock, e oggi si torna nel secolo scorso con, band nata nel 2013 per riproporre i successi più famosi degli anni '50 e '60, da Wanda Jackson a Brenda Lee, Little Richard e tanti altri, e con cover di hit rivisitati in chiave vintage per ballare, scatenare e divertire il pubblico. Sono la vocalist, il chitarrista, il bassista Roberto Battilocchi e il batterista. Prima della band lezione di ballo con la scuola di RomaCotton Club, via Bellinzona 2, ore 21E’ un appuntamento fisso della domenica l’Open Swing Lab del club del Pigneto, laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader, dal chitarristae dal contrabbassista, in programma ogni due domeniche. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana. Più di una jam session, una vera e propria scuola di musica a palco aperto dove non mancano le incursioni di chi balla il lindy hop.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22