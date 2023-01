I concerti a Roma fino al 3 febbraio: dalla Luna dei Pink Floyd al rap di Peyote, dal piano di Pieranunzi alla batteria di Cazzola

LUNEDI 30 GENNAIO

Jazz/Lino Patruno all’Alexanderplatz con il suo show

Torna il "Jazz Show" del banjoista, chitarrista e bandleader Lino Patruno, che ripercorre la storia del dixieland e del jazz tradizionale con la sua band, fedele al jazz di Chicago e di New York dagli anni '20 agli anni '60 e allo stile degli All Stars di Eddie Condon. Con lui al banjo, che racconta con dettagli e tante informazioni la lunga avventura del jazz degli esordi, suonano Gianluca Galvani alla cornetta, Silvia Manco al pianoforte, Guido Giacomini al contrabbasso, Riccardo Colasante alla batteria, Michael Supnick al trombone, tromba e voce, e il vocalist Clive Riche.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Elegance un tributo al pianista americano Keith Jarrett

S’intitola “The music of Keith Jarrett” l’omaggio che il trio del pianista Emanuele Rizzo, con Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria, propone stasera all’Elegance. Il pianista Keith Jarrett, da Allentown, Pennsylvania, ha suonato con Art Blakey, Charles Lloyd e soprattutto con Miles Davis, fin dai primi anni settanta ha avuto grandi successi nel jazz e nella musica classica sia come leader che come solista, la sua tecnica d'improvvisazione pianistica abbraccia oltre al jazz diversi generi musicali, dalla classica al gospel, al blues e alla musica etnica, ed è considerato uno dei migliori improvvisatori e uno dei pianisti di maggior successo nella storia del jazz.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

MARTEDI’ 31 GENNAIO

Jazz/Il sax di Gianluca Vigliar: doppio live all’Alex con il piano di Karim Blal

Doppia performance del sassofonista Gianluca Vigliar, con la sua band e come special guest Karim Blal, pianista cittadino del mondo: cresciuto a Roma, si è specializzato al conservatorio di Amsterdam e ora vive, suona e insegna a Parigi. Appuntamento di classe.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani sera, ore 21

Musica/All’Elegance Monica Gilardi canta Julie London

Il ritratto musicale di Julie London, cantante americana diventata famosa grazie al singolo “Cry Me a River”, contenuto nel suo primo album “Julie is Her Name” del 1955, e scomparsa nel 2000, viene proposto dalla vocalist Monica Gilardi, con Filippo A. Delogu slla chitarra e Andrea Colella al contrabbasso. Durante la sua lunga carriera Julie ha interpretato brani di Cole Porter, Rodgers & Hart, George Gershwin, Duke Ellington e altri importanti autori, ma con la sua voce calda e sensuale ha sussurrato al pubblico ballad che parlano di amori non corrisposti, con colori e suggestioni tali da eleggerla ispiratrice di molte delle vocalist che vennero dopo di lei. Il successo del suo canto “intimo” si deve anche alla band che l’accompagnava nelle sue prime incisioni: con il grande Barney Kessel alla chitarra e Ray Leatherwood al contrabbasso.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO

Jazz/Omaggio a Chick Corea del trio di Dario Piccioni

"Un tributo al leggendario pianista e compositore Chick Corea: nella sua carriera. lunga sei decenni di attività, ha ottenuto 27 Grammy Awards tracciando nuove strade compositive nell’ambito del jazz e oltre, dagli esordi con Miles Davis alla collaborazione con i nuovi talenti del jazz, il suo stile continua ad ispirare generazioni di musicisti e fan in tutto il mondo": così il contrabbassista Dario Piccioni illustra il suo omaggio al musicista americano scomparso nel 2021. Con lui il pianista Vittorio Solimene e il batterista Michele Santoleri.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con The Mojo Worker

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band The Mojo Worker. Aprono la session il vocalist e contrabbassista Giulio Giancristofaro, il chitarrista Vincenzo Grieco e il batterista Mimmo Antonini. Tutti i bluesman e tutte le blueswoman presenti nel club sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO

Jazz/All’Alex tre serate con il trio del pianista Enrico Pieranunzi

Vi aspetta per tre serate il trio del pianista Enrico Pieranunzi, con il contrabbassista danese Thomas Fonnesbaek e il batterista romano Roberto Gatto. Pieranunzi ha alle spalle più di settanta album nei quali spazia dal piano solo al trio, dal duo al quintetto, e collaborando, in concerto o in sala d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron e tanti altri musicisti internazionali.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, da stasera a sabato, ore 21

Jazz/All’Elegance Cafè tribuo a Chat Baker dell’Hammond Chet Trio

Il trio formato da Giambattista Gioia al flicorno, Oliver Von Hessen all’organo Hammond e Andrea Bonioli alla batteria rivisita molti dei classici che il celebre musicista amava suonare (dai primi anni fino ai brani più recenti) cercando di non tradire la proverbiale morbidezza del suono e il dinamismo ritmico melodico di chi accompagnava di volta in volta Chet Baker, uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz, tra i bianchi senza dubbio il migliore. Vocalist dal timbro più che singolare, cantando “My funny Valentine” e altri standard del jazz, si è guadagnato l’olimpo dei grandi della musica del Novecento.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Hip hop/Willie Peyote special guest al Largo Venue

La special guest del mese di febbraio è il torinese Willie Peyote, all’anagrafe Guglielmo Bruno, rapper, MC e cantautore. Si esibirà dal vivo proponendo una selezione dei suoi successi riarrangiati dai musicisti della Dumbo Station, ovvero Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria). Con cinque album all'attivo, tante collaborazioni anche al di fuori della scena hip-hop, nel 2021 Willie era al festival di Sanremo con il brano "Mai dire mai" aggiudicandosi il premio della critica. Stasera è in una delle serate di “It's The Joint!”, evento con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali, e dove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang condurranno la serata. La seconda parte vedrà l'esibizione del cantante soul e rhytm & blues Ainè e degli MC resident Penny e Jekesa, che assieme a Danno e alla resident band daranno vita a una vera e propria jam session tra rap e freesytle.

Largo Venue, largovenue.com, via Biordo Michelotti 2, ore 22

Musica/Al Charity Cafè jam session dedicata a Coltrane e Monk

Stasera c’è una jam session dedicata a John Coltrane e Thelonious Monk. con il chitarrista Enrico Bracco, il contrabbassista Stefano Nunzi e il batterista Andrea Nunzi. Come sempre, tutti i musicisti di jazz sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Elettroacustica/Andrea Melfi al Monk anticipa l’album “Eternlly Frozen”

Il batterista Andrea Melfi, italiano ma di base a Berlino, dopo aver aperto nel 2019 le date in Europa, Stati Uniti e Canada del "Tomorrow Modern Boxes Tour" di Thom Yorke, propone un’esplorazione sonora di percussioni e elettronica. Quello di stasera sarà un ritorno alla dimensione più intima del club, ancora una volta in un set in solo, quasi a salutare una fase musicale in vista di cambiamenti. Melfi anticipa il nuovo album “Eternally Frozen”, in uscita a marzo per la Maple Death Records, che segna il suo passaggio al ruolo di compositore alla direzione di una ensemble di ottoni, l’ensemble Zinc and Copper, già collaboratori di artisti come Eliane Radigue e Phill Niblock.

Monk Club, monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 22

Musica/Al Fonclea gli One More Blues di Luca Biagini

Gli One More Blues sono sete musicisti romani accomunati da un autentico amore per il blues. Tra loro il batterista Luca Biagini, per anni la band degli Apple Pies, storico tributo ai Beatles, l'armonicista Giuseppe Prosperi, che ha preso parte all ultimo tour di Alex Britti, e il pianista Luciano Gargiulo, per anni nella band di Roberto Ciotti.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

VENERDI’ 3 FEBBRAIO

Rock/Al Parco della Musica “Pink Floyd Moon” con i Pink Floyd Legend

L’Opera rock di Micha Van Hoecke (scomparso un anno fa) con le canzoni dei Pink Floyd arriva all’Auditorium con l’accompagnamento musicale dal vivo dei Pink Floyd Legend e i danzatori della Compagnia Daniele Cipriani. È stata la musica dei Pink Floyd a ispirare questo lavoro al celebre coreografo e regista, con brani indimenticabili e canzoni senza tempo, che fanno da ponte tra rock e musica classica, con «una musica che ha un’anima e che, nell’immaginario collettivo, è legata alla giovinezza interiore di tutti noi», diceva van Hoecke.

Punto di partenza della creazione è il celebre brano “Shine on You Crazy Diamond” in cui i quattro Pink Floyd – Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e David Gilmour – rendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett che si era perso nelle regioni sconosciute della “luna”, intesa come malattia mentale.

In “Pink Floyd Moon” Syd è interpretato da Raffaele Paganini, affiancato dai talenti della Compagnia Daniele Cipriani, e il sound psichedelico e le liriche ammalianti dei Pink Floyd vengono interpretate dal vivo dall’odierna e acclamata band italiana Pink Floyd Legend, diretta da Fabio Castaldi. A oltre mezzo secolo dall’allunaggio “fisico”, un sapiente gioco di luci, laser e videoproiezioni trasforma lo spazio scenico in una surreale luna dove visioni oniriche s’incrociano per creare mondi siderali, apparentemente lontani eppure molto vicini perché dentro di noi. E’ un viaggio nel mondo della luna interiore dell’essere umano, non solo luogo di follia e senno smarrito bensì simbolo della poesia, della fantasia, della vita stessa.

«È la mia autobiografia che racconta anche la vita di ogni uomo – spiegava Micha van Hoecke – la storia delle nostre vite che procedono a cicli, con un movimento circolare come quello della musica e della danza delle stelle, della rotazione della luna: un moto scandito da un continuo processo di nascita-morte-rinascita». E aggiungeva: “La vita non è altro che la stoffa dei sogni di cui scriveva Shakespeare, una stoffa che viene continuamente ordita, tramata, disfatta e ritessuta”.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Metal/I Sons of Thunder live al Largo Venue

La formazione dei Sons Of Thunder, band che si muove rumorosamente fra rock e metal, nasce a Roma nel 2017, debutta come live band e si è poi esibita in molti club italiani facendosi spazio nel circuito underground. Ha un soud sporco e grezzo e una grande energia live, e vede sul palco il vocalist e chitarrista Joe Thunder, i chitarristi Chris Peck e Thunder Gek, il bassista Thunderbunny e il batterista ThunderD.

Largo Venue, largovenue.com, via Biordo Michelotti 2, ore 22

Jazz/Alla Casa il duo Natalino Marchetti e Simone Alessandrini

Il duo nato dall’incontro tra gli echi popolari della fisarmonica di Natalino Marchetti e il lirismo evocativo del sassofono soprano di Simone Alessandrini, propone un insolito dialogo tra le sonorità dei due strumenti, protagonisti di una sorta di conversazione estemporanea dagli esiti del tutto originali. Il duo darà vita ad uno spettacolo di ampio respiro, presentando brani originali e omaggiando i compositori del ‘900 in un viaggio attraverso generi apparentemente distanti e inconciliabili, dal jazz e dal latin alle sonorità mediterranee, offrendo di volta in volta una lettura incentrata sulla comprensione e l’espressione delle peculiarità che ciascun brano suggerisce. Chiavi di volta sono l’estemporaneità e l’improvvisazione, strumenti per eccellenza di espressione diretta e immediata.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/All’Elegance “Almost like being in love”, serata per Ella Fitzgerald

Una serata per ricordare e celebrare “The first Lady of song”: Ella Fitzgerald, una delle più grandi interpreti della storia del jazz, vincitrice di 13 Grammy, con oltre 40 milioni di dischi venduti, scomparsa nel 1996. «Non ho mai saputo quanto fossero belle le nostre canzoni finché non le ho sentite cantare da lei», disse una volta Ira Gershwin, fratello del compositore George. Dagli albori negli anni ’30 della Swing Era come solista nella orchestra di Chick Webb alle trionfali tournée in America ed Europa, dalle storiche incisioni negli anni ’50 e ’60 per la prestigiosa etichetta Verve alle sue performace con brani di Duke Ellington, Cole Porter, Gershwin, Rodgers & Hart, Irving Berlin e i celeberrimi duetti con Louis Armstrong (non vi perdete, se li trovate magari in download, gli album “Ella and Louis” e “Ella and Louis Again”) che restano un vero patrimonio del songbook americano, vi aspetta un bel viaggio. “A night for Ella, Almost like being in love” vede sul palco la vocalist Laura Sciocchetti, Lewis Saccocci all’organo Hammond, Jordan Corda al vibrafono e Francesco Merenda alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, stasera e domani sera, ore 21.30

Jazz/Al Charity le chitarre di Chester Harlan e Enrico Bracco

A circa 15 anni di distanza riprende la collaborazione tra due chitarristi, Chester Harlan e il romano Enrico Bracco, che questa volta ampliano il loro duo a quartetto con Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. È l'occasione per i due leader (Harlan, nato a Alassio e cresciuto fra Roma, Parigi, Brooklin e il Berklee College of Music di Boston) di cimentarsi con un repertorio più ampio che spazia dalle composizioni originali ad arrangiamenti di standard e brani originali del repertorio jazzistico. L'interplay e la flessibilità timbrica che risiede nell'utilizzo di chitarre elettriche, effettistica e chitarre acustiche rappresenta la cifra stilistica del quartetto.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Cantautori/Al Fonclea tutto Battisti con Anime Latine

S’intitola “Battisti per amico” il tributo di Anime Latine, band fondata nel 1994 dal vocalist Luca Vicari e dal batterista Francesco De Chicchis, che ripropone tutto il repertorio più doc del cantautore.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 4 FEBBRAIO

Blues/Una notte al Charity con il trio dei Butterfly

il trio Butterfly, formato dal chitarrista Bruno Marinucci, da Pierpaolo Ranieri al contrabbasso e da Marco Rovinelli alla batteria, musicisti di diversa provenienza incontrati artisticamente a Roma, dove attualmente risiedono, è l'evoluzione di un precedente progetto, il Bruno Marinucci Trio, attraverso cui i musicisti hanno cominciato a confrontarsi con un repertorio di brani originali. Ranieri adesso è anche ai live electronics e i brani della band riflettono le tre anime dei musicisti caratterizzate da una curiosità verso forme linguistiche sempre nuove, che soprattutto rifuggano etichette stilistiche. Fra un concerto e l’altro il trio sta lavorando dal 2021 al materiale del suo nuovo disco. Molto intensa l'attività concertistica che li ha portati in vari club e festival, tra cui il Deltablues Festival di Rovigo con Seamus Blake e il “Fano Jazz By the Sea” in apertura del concerto di John Scofield.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Aìla Casa il quartetto del batterista Gianni Cazzola

Musicalmente attivo da ben 65 anni, la carriera del batterista Gianni Cazzola è colorita da innumerevoli collaborazioni con artisti provenienti da tutto il mondo, da Billie Holiday a Chet Baker, Lee Konitz, Franco Cerri, Lou Bennet, Luca Flores, Franco D’Andrea e molti altri. Definito dal critico Arrigo Polillo come “l’Art Blakey italiano”, Cazzola decide di riunire quattro giovani musicisti (lui compreso) in gruppo pieno di swing: sono Cesare Mecca alla tromba, Andrea Candeloro al pianoforte e Carlo Bavetta al contrabbasso, che interpretano diversi celebri standard americani per poi muoversi verso sonorità più pertinenti al periodo hard bop con brani originali firmati da tutti i componenti, creando un percorso musicale all’insegna dello swing nella sua forma più genuina.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Rock/Con i Tree Gees tutti i Bee Gees al Fonclea

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formato da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), il gruppo ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendovi la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, via Crescenzio 82°, fonclea.it, 06-6896302, ore 21

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Cantautori/Caterina Cropelli e Cascate live al Parco della Musica

Partendo dalla piccola Val di Sole e passando per X Factor, a distanza di due anni dal suo primo omonimo album che ha superato i 3 milioni e mezzo di ascolti su Spotify, Caterina Cropelli, 27 anni, torna con il secondo lavoro in studio, intitolato “In queste stanze piene” e arrangiato da Clemente Ferrari, già produttore per Max Gazzè e Fiorella Mannoia. Tante le collaborazioni presenti nel disco: tra queste la scrittura di Gio Evan nella ballad “Groenlandia” e di Anansi in “Casa mia”. Spiega la giovane cantautrice che nel nuovo album «sono racchiusi gli ultimi tre anni della mia vita come se fossero una fotografia cantata. Ho deciso di chiamare il mio primo disco “Caterina” perchè questo lavoro mi ha fatta crescere, e mi sento grata e fortunata per questa nuova possibilità che mi è stata data».

Apre il live di Cascate, che si definisce “duo pop sovversivo a cascata”: sono i romani Caterina Magliozzi e Luca Frasca, che dopo l’Ep d’esordio “Giardini“ presentano “Routine”, il primo brano estratto dal nuovo corso della band.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Musica/All’Elegance tributo di Pirone a Frank Sinatra

Il trombonista e arrangiatore Massimo Pirone, con Riccardo Fassi all’organo Hammond e Carlo Battisti alla batteria, presenta il suo progetto dedicato a Frank Sinatra. Offre un concerto dalle sfumature jazz e swing, interpretando con eleganza i brani che hanno reso celebre il mito di The Voice in tutto il mondo: “Portrait of Sinatra” contiene i brani più importanti della carriera di Frank arrangiati per regalare alla memoria del grande artista un omaggio originale, da “Witchcraft” a “All the Way” passando per “I’ve Got you under my Skin”, “Fly me to the Moon” e altri intramontabili successi.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Max Paiella in concerto all’Alexanderplatz

Il vocalist, chitarrista, attore e imitatore romano Max Paiella, già eroe del programma “Il Ruggito del Coniglio”, offre una delle sue performance piene di sorprese, battute, musica e ironia. Vi divertirete.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Soul/Al Fonclea in viaggio con gli Enjoying70 Trio

Enjoying 70 il Trio propone un repertorio essenzialmente anni 60 e 70 con qualche perla di altre epoche. Canzoni senza tempo, classici intramontabili della musica italiana e straniera, per far divertire, cantare e ricordare. Sono il chitarrista Stefano Della Rovere (anche piano e ukulele), il chitarrista Maurizio Matrisciano e il chitarrista e vocalist Guido Giorgio Gori. Riproducono l’atmosfera originale degli anni 60 e 70 e spiegano che con loro "si canta, si sogna e si balla".

Foncea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Blues/Aperitivo al Charity con Al Core Duo

Un viaggio nella black music con Ar Core Duo, ovvero il chitarrista e vocalist Massimo Cantisani e il batterista Marco Calderano, anche al synth. In repertorio classici del soul come "Let's Get In On" di Marvin Gaye, "Easy" di Lionel Richie, "Let's Stay Together" di Al Green, fino a brani della black music contemporanea come: "Valery" di Amy Winehouse, "The Bird" di Anderson Paak, "Bag Lady" di Erykah Badu o "Perfect" di Ed Sheeran.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18.30