Concerti a Roma fino al 18 settembre: da Branduardi al festival di Corviale, dagli evergreen di Cole Porter ai tributi a Miles Davis e Gabriella Ferri

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE

Rock/Greg in versione country chiude la stagione del Village Celimontana

Per la serie “Greg ogni lunedy” stasera Claudio Gregori, da sempre appassionato del rock’n’roll e del rockabilly che invase l’America degli anni ’50, passa al country. Protagonista della serata, che è l’ultimo appuntamenti della stagione del Village, sarà infatti la formazione Greg's Country Spirit: tre musicisti e due vocalist per portare “una mandria di canzoni nelle praterie del country”, la musica ruspante e granitica da cui è nato il rock. Con un mix di bluegrass, honky tonk e hillbilly, il Country Spirit vi proporrà i brani di Johnny Cash, Hank Williams, Merle Haggard e Wayne Hancock. La band: Greg, voce e chitarra; Max Paiella, voce; Francesco D’Agnolo, pianoforte; Danilo Biggioni, contrabbasso; Stefano Corrias, batteria.

Village Celimontana, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Cantautrici/Sarah Jane Ghiotti con “Non Siamo tutti Eroi” al Celio

La cantante e arrangiatrice riminese Sara Jane Ghiotti presenta dal vivo a Roma “Non Siamo tutti Eroi”, il suo secondo album uscito a gennaio. E‘ un progetto che indaga l’universo poetico di Piero Ciampi, dopo uno studio approfondito che ne ha rivelato il lato umano, fatto di debolezze, fedi e cadute. Sara Jane ha selezionato alcuni brani per far rivivere il difficile e controverso rapporto di Piero con la donna, attraverso l’esecuzione da parte di organici interamente femminili dei suoi arrangiamenti: una riconciliazione, prima di tutto personale, che finisce per assumere una dimensione più universale.

«La mia scrittura – dice Sara Jane - si è concentrata sul quartetto d’archi, come continuum del mio mezzo espressivo, insieme alla mia voce o abbinato ai diversi strumenti armonici come pianoforte, arpa, vibrafono ma anche coro e ritmica. La rilettura del contrappunto orchestrale degli anni ’60 si è trasformata man mano nella parafrasi del fraseggio pianistico di Gianni Marchetti, storico collaboratore e autore di molte delle musiche di Ciampi. In “Confesso” ho sentito l’esigenza di rendere più violento il suono, introducendo un quintetto di sax, fino ad abbandonare l’armonia nel duello con la batteria di “Andare Camminare Lavorare”, premiando il ritmo linguistico della scrittura di Ciampi. Ho voluto giocare coi significati, sovrapponendo i testi di “Tento Tanto” e “Te lo faccio vedere chi sono io” e ho scelto di rispettare l’irregolarità della metrica di alcuni brani, privi delle comuni quadrature, liberando la spontaneità ritmica della poesia. il disco si chiude tornando all’atmosfera alleggerita di “L’amore è tutto qui”, nel quale la sonorità eterea del theremin asciuga il suono dell’orchestra, fino a diventarne lo spettro».

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE

Jazz/Jonathan Kreisberg e Nelson Veras live al Parco del Celio

“Kreisberg Meets Veras” promette di essere uno dei duo più entusiasmanti del mondo della chitarra e del jazz, e stasera apre la rassegna Jammin’ promossa dal Saint Louis College of Music. Protagonisti due affermati musicisti che hanno infuso grande impegno nel creare un appassionante programma di brani originali che comprende anche rare pagine di musica classica, jazz e tradizioni folkloriche latine: sono Jonathan Kreisberg, newyorkese cresciuto a Miami, e Nelson Veras, brasiliano di Salvador de Bahia, il loro è un viaggio verso la scoperta di un ricco mondo sonoro e di una bellissima amicizia, e bastano le loro chitarre per aprire tutto in bellezza.

A seguire suona Extrediction, band del chitarrista e compositore Marco Sinopoli, con Bruno Paolo Lombardi al flauto, Luca Cipriano al clarinetto, Fabio Gianolla al fagotto, Alessandro Gwis al pianoforte, Toto Giornelli al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/All’Elegance Cafè viaggio negli anni ’20 e ’30 con The Swing Dogs

La band degli Swing Dogs riesuma e riproduce il jazz degli anni ’20 e ’30 come se uscisse dal cono di un vecchio grammofono. Lo fanno Guido Giacomini (voce e contrabasso), il sassofonista Piercarlo Salvia e il chitarrista Marco Cortese, che vi accompagnano in una sorta di esperienza filologica sulle orme di Fats Waller, Mills Brothers, Slim & Slam e via di questo passo.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458, ore 21,30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta ogni martedì il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE

Etno Jazz/Al Parco “Alma” di Michele Frascà con Girotto & Mangalavite

Il progetto discografico “Alma”, uscito per l'etichetta del Saint Louis “Camilla Records”, è il frutto del lavoro di un giovane musicista: il chitarrista Michele Frascá, leader della ethno-jazz band romana formata da Sofia Ara al sax e flauti, Adriana Marinucci alla viola, Giulia Anita Bari e Carla Mulas ai violini, Susanna Rubi Garcia al violoncello, Emanuele Guarnieri al piano, Marco Amarelli al contrabbasso, Marco Motta alla batteria e Lorenzo Gurini alle percussioni.

Frascà scrive i primi brani dell'album d'esordio all'età di sedici anni. Nel novembre 2022 entra in studio con i suoi arrangiamenti e compone una ballata per quartetto d'archi, "Aliz" e "Once", titolo più jazzistico del progetto. I brani piacciono a due star del latin jazz, il sassofonista Javier Girotto e il pianista e vocalist Natalio Mangalavite, che sono sul palco stasera. Il 14 novembre il gruppo è entrato in studio e con la collaborazione attiva di Girotto e Mangalavite è nato il disco.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/Al parco del Celio I Siciliani, Ninni Bruschetta & Cettina Donato

Torna in un nuovo sodalizio artistico la coppia dei Siciliani, ovvero il vocalist Ninni Bruschetta e la pianista Cettina Donato, con Celeste Gugliandolo (voce), Dario Cecchini (sax baritono e soprano, flauto), Dario Rosciglione (contrabbasso) e Mimmo Campanale (batteria). A ispirare la loro musica è lo stretto di Messina, patria comune dei due musicisti, quel varco attraversato molte volte dallo scrittore e poeta Antonio Caldarella, originario di Avola e cresciuto tra Napoli, Messina e il resto del mondo. È la sua poesia che torna a vivere nella travolgente interpretazione di Bruschetta, in equilibrio tra recitazione e canto, e le composizioni e gli arrangiamenti firmati da Donato.

A seguire, un imperdibile omaggio a Django Reinhardt con le chitarre di Angelo Debarre, Miraldo Vidal, Raangy Debarre e Simone Magliozzi nonché il violino di Alessandro Vece e il contrabbasso di Paride Furzi. Proveniente da una famiglia gypsy di etnia manouche, Angelo Debarre si ispira alla tradizione musicale di Django e si è imposto tra i chitarristi gipsy jazz più brillanti in circolazione. Doppio live, stasera e venerdì.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera e venerdì, ore 21

Musica/All’Elegance ritorna la band The Jazz Russell

Torna la band The Jazz Russell, che passa con disinvoltura dai brani di Horace Silver alla canzone italiana degli anni '30, dai pezzi tradizionali di New Orleans ai temi di sapore sudamericano, con un repertorio volutamente eterogeneo, senza soluzione di continuità, privo di velleità filologiche o desiderio di coerenza. Sono Filippo A. Delogu alla chitarra, Andrea Nuzzo all’organo Hammond, Light Palone al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria, con brani originali, standard celebri, pezzi meno frequentati e ritmi insoliti: un repertorio volutamente eterogeneo, senza soluzione di continuità, privo di velleità filologiche o desiderio di coerenza..

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/A Corviale Pino Marino nel cuore della canzone

“Al cuore della Canzone” è un festival, alla sua terza edizione, pensato e diretto da Luigi Cinque e Jonathan Giustini, presupponendo che “certe creazioni in musica/parola abbiano una loro entropia che poi è il vero cuore, e che ritrovare quel cuore è ritrovare poesia”. Stasera apre la rassegna il cantautore Pino Marino con il suo Tributo-Omaggio a Franco Battiato, intitolato “Up Patriots To Live”.

Corviale, Giardino del Punto ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella, via Marino Mazzacurati 76, ingresso libero, dalle ore 17.30

Blues/Al Charity Jam & Friends com i Black Cat Bones

Tornano gli appuntamenti di Blues Jam & Friends con i Black Cat Bones, in una session coordinata dal vocalist e chitarrista Paolo Re, con Andrea Di Giuseppe all’armonica, Lucio Carletti al basso e Lorenzo Francocci alla batteria. Come sempre, tutti i BluesMan e le BluesWoman presenti nel locale sono invitati a salire sul palco.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

Cantautori/Martina Petracca, Beatrice La Sala e Sils all’Auditorium

Triplo live stasera al Parco della Musica, protagoniste tre donne: la cantautrice romana Martina Petracca, la chitarrista siciliana Beatrice La Sala e la cantautrice di Terracina Sils, cioè Silvia Iannacci.

Petracca, annata 2000, appassionata di jazz e di ambiente, con Miriam Petitta e Massimiliano Martinelli alle chitarre, Sara Annecchini alle tastiere, Laura Candela al contrabbasso e Ruben Mammano alla batteria, presenta il progetto “Empatia”, ovvero "entrare nel sentimento", parola che è anche il suo nome d’arte, e cosa può desiderare di più un musicista quando suona di fronte a un pubblico? Il suo primo singolo è “Ora no” e descrive il legame che potrebbe diventare un amore vero e bellissimo ma che, come spesso accade, arriva nel momento sbagliato del proprio percorso di vita.

Beatrice La Sala, vocalist e chitarrista, annata 1998, da Sciacca, Agrigento, ama la musica da quando era bambina e dopo le prime esperienze in alcune band vola a Roma per studiare al Saint Louis College of Music, suona in varii locali e viene notata dal contrabbassista Andrea Rosatelli che con il batterista Bernardino Ponzani è in trio con lei. «Voce tagliente, chitarra che sa essere ruvida e passionale, Beatrice è a suo agio tanto con la black music quanto con gli echi europei», dicono. Oggi ha il suo primo disco “Sure Know Something”.

Silvia Iannacci, vocalist, chitarrista, batterista e pianista, annata 1996, è in quartetto con Natascha Giustini alla chitarra, Andrea Rosatelli al basso e Roberto Palladino alla batteria. Anche lei sta preparando il suo primo album, con suoi inediti e le cover dei brani che più la rappresentano.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, teatro Studìo Borgna, ore Cavea, ore 21

Jazz/Al Parco Celio il quartetto del chitarrista Francesco Bruno

Si chiama “Onirotree” il progetto e album del chitarrista Francesco Bruno che raccoglie nove canzoni popolari, alcune scritte secoli fa, della tradizione greca, sefardita, luso-brasiliana, italiana, occitana, più “Violeta”, brano del musicista dedicato anni fa alla figura della cantante cilena Violeta Parra, sul quale il poeta Fabio Simonelli ha scritto un toccante testo. Al suo fianco la vocalist Silvia Lorenzo, il contrabbassista Andrea Colella e il batterista Marco Rovinelli.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, dalle ore 21

Jazz/All’Elegance la band dei Dixie Flyer Passengers

Dixie Flyer Passengers: il nome ricorda un treno, il Dixie Flyer, che nei primi anni del '900 attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida, toccando le città più significative nella storia del jazz. Come in un viaggio, il gruppo ripropone il repertorio tradizionale jazz e blues dei primi anni del '900 soffermandosi sui brani degli anni '20 interpretati da grandi blueswomen come Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey. Sono la vocalist Cecilia Panichelli, anche al washboard, Davide Richichi alla tromba, Daniele Corvasce al banjo e Cristian Antinozzi al contrabbasso.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Al Charity jam session dedicata a Billie Holiday

Una jam session dedicata al ricordo della grande Billie Holiday, con la vocalist Marianna Voloscina, il trombettista Giambattista Gioia, il pianista Gerardo del Monte e il batterista Massimiliano De Lucia. Tutti i musicisti presenti nel club sono invitati a partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 16 SETTEMBRE

Jazz/Un altro triplo live al Parco: Urban Quartet, Alessio Mazzei e “A” Quintet

Tre formazioni anche stasera in scena al Teatro Studio: sono l’Urban Quartet (jazz mainstream e standard tratti dall’enorme song book americano, con il chitarrista Gianluca Robustelli, Giuseppe Sacchi al pianoforte, Vincenzo Quirico al contrabbasso e Federico Balestra alla batteria), il quintetto del chitarrista Alessio Mazzei (con la vocalist Emanuela Maglione, il pianista Emanuele Bono, Ludovico Aru al contrabbasso e Federico Balestra alla batteria, propone brani originali fra jazz, rock, pop e progressive, evitando la tradizione bebop) e l’”A” Quintet della vocalist Emanuela Maglione (con il trombettista Valerio Apuzzo, il pianista Emanuele “Manny” Fioretti, Vincenzo Quirico al contrabbasso e Federico Balestra alla batteria, offre da ricercati jazz tunes a poliedrici brani del jazz contemporaneo, più composizioni originali a firma individuale e collettiva, anche qui con l’improvvisazione come strumento di dialogo declinato nelle sue molteplici forme, dal jazz della tradizione alle sonorità del primo ventennio di questo nuovo millennio).

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, teatro Studìo Borgna, ore 21

Cantautori/Angelo Branduardi, voce e piano live a Ostia Antica

Appuntamento con la musica di Angelo Branduardi, questa volta in duo con il pianista e polistrumentista Fabio Valdemarin, in un concerto acustico che si chiama “Piano e voce” e va alla ricerca delle emozioni più profonde e delle immediate comunicazioni tra musicisti e pubblico, grazie anche alla presenza del pianoforte a coda, strumento che renderà più suggestive le composizioni previste in scaletta. Branduardi e Valdemarin eseguiranno brani famosi e meno conosciuti, anche tratti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” (con la quale Angelo ha ripreso suoni dei secoli passati), senza dimenticare i suoi classici. Con Valdemarin, musicista di formazione classica con tendenza alle divagazioni pop e jazz, già collaboratore di Vanoni, Mannoia, Lavezzi e altri, il concerto sarà complesso: non solo il violino e le chitarre di Angelo, ma anche il pianoforte, l’organo, le tastiere, la tromba di Fabio.

Teatro Romano di Ostia Antica, via dei Romagnoli 717, ore 21

Jazz/Doppio live oggi e domani con Emanuele Urso Big Band

Il clarinettista e batterista Emanuele Urso, soprannominato “The King of Swing”, propone un viaggio negli anni '40, periodo della transizione tra lo swing e la nuova corrente del bop, con protagonisti come Charlie Parker, Wardell Gray, Fats Navarro, Charlie Christian, Dizzy Gillespie, Teddy Wilson, Benny Goodman, Art Tatum, Louis Armstrong, Charlie Shavers. Il mix dei due stili è qualcosa di particolare, un progetto interessante con una sonorità unica e partiture inedite che escono in gran parte da tre pianisti geniali: Tadd Dameron, Mary Lou Williams e Mel Powell. Il secondo set vedrà Urso alla batteria con un altro progetto che si rifà ai quartetti di Gene Krupa degli anni 40' 50’ e '60. A seguire il batterista Armando Bertozzi con il suo ArmanCord Trioz: il chitarrista Gabriele Giovannini e il bassista Giulio Ciani, ospiti il sassofonista Pericle Odierna e il pianista Stefano Proietti.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera e domani, dalle ore 21

Jazz/Giulia Lorenzoni, una notte con Cole Porter

La vocalist, attrice e scrittrice Giulia Lorenzoni propone un omaggio a uno dei più grandi autori di canzoni, Cole Porter, scomparso nel 1964 dopo aver lasciato un mare di evergreen, da “Night and Day” a “Let's Do It”. Giulia, che è in quartetto con Tobias Nicoletti al pianoforte, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Gianluca Costa alla batteria, ha pubblicato quattro dischi e due libri e ha collaborato con figure del calibro del maestro Luciano Michelini e dello storico del jazz Adriano Mazzoletti.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Swing/La Parigi degli anni ’30 con il violino di Menapace

Il trio del violinista Viero Menapace, con Andrea Zacchia alla chitarra e Emanuele Rizzo alla fisarmonica, propone un viaggio nella Parigi degli anni ’30 con un repertorio molto ballabile: centro e cardine del live sarà lo swing in tutte le salse, dal jazz manouche a quello di matrice New Orleans e al blues. Violino, chitarra e contrabbasso gli strumenti che daranno vita a brani come “Sweet Georgia Brown”, “Lady be Good”, “Nuages”, “Carbonaro’s Blues”. Il violinista romano, con il suo Hot Jazz Violin, promuove il suo strumento come parte integrante del jazz fin dalle sue origini.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Musica/A Corviale tributo a Gabriella Ferri di Vanessa e Egidio

La violinista e vocalist Vanessa Cremaschi e il chitarrista Egidio Marchitelli propongono il recupero di una grande essenza romana, quella della straordinaria Gabriella Ferri, scomparsa otto anni fa, nel recital “Ti Regalo Gli Occhi Miei”, affettuoso concerto-omaggio presentato in varie occasioni.

Corviale, Giardino del Punto ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella, via Marino Mazzacurati 76, ingresso libero

SABATO 17 SETTEMBRE

Etno Jazz/Al Parco terra feconda con Suzanne, Residenza, Perciballi e Galeazzi

Per la rassegna “Una striscia di terra feconda” alle 18 arriva Suzanne, un gruppo francese nuovissimo, composto da giovani musicisti (Maëlle Desbrosses, sax e voce, Pierre Tereygeol, chitarra e voce, e Hélène Duret, clarinetti) che propongono un jazz strano, quasi vicino alla musica etnica, condito da una malinconia folk che unisce una regale scrittura e improvvisazione.

Poi tocca a Residenza 2022, gruppo italo-francese vincitore del Bando Nazionale 2021, con Luca Perciballi (chitarra, elettronica), il sassofonista e vocalist Thomas De Porquery, il contrabbassista Andrea Grossi e il batterista Andrea Grillini, con un percorso di Organic Gesture (labirintiche strutture modulari, poliritmi e aggiornamenti di tecniche seriali) che produce strutture a metà tra la composizione e la forma canzone, un mosaico di piccoli spunti reiterati e ipnotici da ricombinare in un flusso improvvisativo e collettivo.

E a chiudere in bellezza c’è un trio doc formato da Carlo Rizzo, il tamburello più veloce del mondo, dal grande Vincent Courtois al violoncello, uno strumento che nelle sue mani diventa unico e capace di passare dalla musica classica al jazz con una tranquillità straordinaria, e la splendida voce viaggiante di Lucilla Galeazzi, trio che va avanti fra pop e jazz. Il repertorio è un racconto delle loro storie musicali, da “Bella Ciao” (attualmente la canzone italiana più conosciuta al mondo) a stornelli e saltarelli tipici del centro Italia, da una poesia di Biagio Marin (“La Luze de oro” messa in musica) a una “Ninna Nanna” scritta da Courtois, da una canzone calabrese, “La Muntagnella” a una serie di tarantelle nate come balli teraupetici.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, dalle ore 18

Jazz/All’Elegance con Massimo Pirone omaggio a Nat King Cole

Il trombonista Massimo Pirone offre un progetto nato dalla sua passione per il vocalist e pianista Nat King Cole (scomparso nel lontano 1965), tributo doveroso anche perché tra l’altro ha preso parte a due tournée italiane della figlia di Nat, Natalie Cole. Con lui sono sul palco il vocalist Pierluca Buonfrate, il pianista Oliver von Essen e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30

Blues/Al Charity un viaggio dal Mississippi a Chicago

Una Blues Night con la band dei Blues Corner, cioè Luca Vaglica (voce e armonica), Emiliano Caivano (chitarra), Frankie Rametta (basso) e Andrea Albanese (cajon). La formazione offre un viaggio nella terra del blues, dal profondo sud del Mississippi fino a Chicago, con brani di autori che vanno da Robert Johnson e Big Bill Broonzy a Little Walter e Muddy Waters.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Musica/A Corviale Raffaello Simeoni e Peppe Voltarelli

Doppio appuntamento a Corviale per il festival “Al cuore della canzone”, protagonisti Raffaello Simeoni, cantastorie e musicista, e il cantautore Peppe Voltarelli, già Targa Tenco.

Corviale, Giardino del Punto ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella, via Marino Mazzacurati 76, ingresso libero

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Musica/Al Parco “Giocajouer” con la Jazz Campus Orchestra di Massimo Nunzi

Giornata piena per la rassegna “Una striscia di terra feconda”: la mattina musica con “Giocajouer”, il progetto che vede fianco a fianco la Jazz Campus Orchestra Kids & Junior e la clarinettista francese Hélène Duret. Verranno eseguite musiche originali appositamente create da lei e da Massimo Nunzi, che dirige l’orchestra, con i testi dello scrittore Yann Apperry. E’ il primo progetto internazionale realizzato dalla Jazz Campus Orchestra.

Alle 18 le voci di Roberto Ottaviano e Serena Fortebraccio, con il pianoforte di Benjamin Moussay, propongono “Chansons pour une autre vie”, un repertorio nel senso più ampio del termine: canzoni senza tempo e senza limiti che vengono consegnate a un ipotetico futuro, così che il loro contenuto e la loro bellezza continuino a essere preservati come una sorta di antidoto per la salvezza. Ottaviano, ora senatore della musica pugliese nel mondo, sceglie la voce intensa e profonda di Serena e il talento in ascesa di Moussay per dare vita a questo progetto di vera poesia musicale.

E alle 21, dopo “Passages Duet” (danza, con Virgilio Suieni e i clarinetti di Louis Sclavis) arriva il quartetto della contrabbassista Federica Michisanti, con Louis Sclavis al clarinetto basso, Vincent Courtois al violoncello e Michele Rabbia alle percussioni. Il gruppo di Federica propone composizioni che mantengono una sonorità che attinge alla musica colta europea e all’avanguardia jazzistica, lasciando molto spazio all’improvvisazione estemporanea e arricchite dal contributo della batteria. Seguirà la registrazione di un disco di produzione italo francese per la Parco della Musica Records.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, dalle ore 10.30

Rock/A Corviale gli ‘A67, Targa Tenco 2022 per “Jastemma”

La band degli ‘A67, napoletani di Scampia, hanno appena vinto con “Jastemma” la targa Tenco per il miglior album in dialetto, e stasera sono in concerto alla rassegna di Corviale. La formazione: il vocalist Daniele Sanzone, il chitarista Enzo Cangiano, il bassista Gianluca Ciccarelli e il batterista Mirko Del Gaudio. Il titolo del loro disco, jastemma, in napoletano non è solo la bestemmia ma anche una maledizione, e nel nostro caso è una jastemma d’amore che, nella sequenza di attese puntualmente deluse, suona come un ostinato inno alla vita, un affascinante blues dell’anima che va oltre le ferite ancora aperte di una periferia urbana come quella del famoso quartiere partenopeo.

Corviale, Giardino del Punto ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella, via Marino Mazzacurati 76, ingresso libero

Jazz/Al Celio rivive, con Luca Martella, il Gaber del signor G

Dopo uno straordinario successo torna a Roma Luca Martella con il suo “Storie dei signor G”, ispirato e dedicato agli splendidi spettacoli di Giorgio Gaber e Sandro Luporini applauditi da tutta l’Italia. Luca, grazie alla somiglianza con Giorgio e alla sua abilità di attore, fa rivivere la parabola gaberiana in un recital che prende atto della nuova realtà per affrontarla, deriderla, soffrirne e allo stesso tempo proporre una riflessione come utile strumento di consapevolezza per le nuove generazioni. Potrete riascoltare brani e monologhi che hanno fatto la storia del teatro-canzone, come “Lo shampoo”, “Torpedo blu”, “Destra-Sinistra”, “Io non mi sento Italiano”, “Qualcuno era comunista” e così via. Nello show si ride, ci si commuove, si riflette e ci si emoziona. Come con Giorgio.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/All’Elegance Cafè tributo a Miles Davis

S’intitola “Three Miles” la serata omaggio dedicata a Miles Davis, grande musicista, genio e innovatore la cui musica segna l'entrata del jazz nell’epoca moderna. Il suo album “Kind of Blue” del 1959 è considerato il disco più bello della storia del jazz, ha collaborato con altri mostri sacri, da Charlie Parker e Dizzy Gillespie, John Coltrane e Cannonball Adderley. A rendergli un tributo reinterpretando i suoi classici più noti è il trio formato da Giambattista Gioia alla tromba e al flicorno, Emanuele Rizzo all’organo Hammond e Andrea Bonioli alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30