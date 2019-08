Da Silvestri a Gazzè, da Consoli ad Alpha Blondy: i concerti a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due serate sul Tevere con il quintetto del batterista: oggi e domani il decano del musicisti jazz è in concerto con il sassofonista, il trombettista, il pianistae il contrabbassista: una formazione che è una garanzia di musica elegante e con tutte le carte in regola.Gregory’s By The River, Lungotevere Tor di Nona, stasera e domani, ore 21.30“Triplets” è un viaggio musicale che parte dalla tradizione per arrivare a linguaggi più moderni, con spirito divertente e voglia di trasmettere tante emozioni, sia dolci che amare, proprio come nella vita, ma sempre sostenute dal buon vecchio swing: è l’appuntamento di stasera con due band sul palco. La prima è quella che vede insieme il batterista, la vocalist e pianistae il contrabbassista, ovvero il trio che ha realizzato il disco, che offre otto tracce, tra standards riarrangiati, un brano originale dal titolo “BulgArianTandoj” e due brani cantati, uno dei quali, “You don’t Know me”, è dedicato al grande Ray Charles. Dopo il set di Ariano è la volta di un altro trio, quello formato dal batteristacon il pianistae il contrabbassistaGianicolo in Jazz, piazzale Garibaldi 1, ore 21.30Il lunedì niente jazz ma tango con Celimontango, progetto che trasforma lo spazio verde della villa in una milonga aperta agli appassionati del genere: l’evento è a cura di, al completo di lezioni di tango a cura di due maestri argentini,. E alle 22 concerto della band: sonoal pianoforte,al flauto e al bandoneon, la vocalistal violoncello eal contrabbasso. Nel 2013 hanno fatto un tour in Argentina e lì hanno studiato con maestri come Nicolás Ledesma, Paulina Fain, Ezequel Mantega, Patricia Andrade, Eliana Sosa. Recentemente hanno aperto i live dell’orchestra argentina “Misteriosa Buenos Aires” e hanno partecipato a diversi festival italiani e europei.Village Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20Blues ad alta gradazione ritmica da una delle formazioni più originali del panorama nazionale, cioè i, duo formato da(voce e chitarre) e(percussioni). In cinque anni di attività hanno dato una lunga serie di concerti partecipando ai maggiori festival e alla finale dell’Italian Blues Contest, e hanno alle spalle l’album “The Heart, the Healer and the Holy Groove”, che propone il vasto repertorio della formazione romana: dal Mississippi al biondo fiume capitolino, dalle radici americane al rock e al funk spaziando tra pezzi originali e personalissime cover di classici con qualche sortita in territori meno prevedibili.Letture d'Estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30Ogni martedì si balla nella serata a tema Swing Swing Swing, con spazio per i Lindy Hoppers e gli amanti del ballo nonché lezioni gratuite a cura della scuola scuola Swing Cats. A seguire il concerto di: è un quartetto che suona il jazz di New Orleans e il blues classico, rendendo omaggio a storici artisti come Fats Waller e Bessie Smith ma personalizzando i brani con un sound unico per donare nuova linfa vitale ad un repertorio di per sé tradizionale. Con la vocalist Paola Ronci suonanoalla chitarra e al banjo,al contrabbasso ealla batteria e al washboard, che è l’antica asse di legno per lavare i panni usata come uno strumento a percussione sfregandola con le dita opportunamente munite di ditali metalli, come usavano le nostre bisnonne. La serata è in collaborazione con, che si alterneranno tra palco e consolle.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21Blues Night con i, nuova formazione romana jump blues & swing che di nuovo ha solo il nome: è formata da musicisti molto conosciuti della scena romana e non solo. Il pianistaha il boogie nelle mani e una voce che lascia il segno,è un punto di riferimento della chitarra jump blues,al contrabbasso viene dal rockabilly ma fa escursioni nel jump e nello swing, mentrealla batteria ha tutta l’energia dei vent’anni.Letture d'Estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30E’ il “Concerto per il clima”, firmato dal cantautore, ad aprire l’edizione 2019 di Festambiente, l’ecofestival più atteso dell’estate che si svolge nel Parco della Maremma e offre musica, cinema, mostre, spettacoli e laboratori per bambini, incontri, per immergersi nell'ambiente a tutto tondo in una località vicina a molti luoghi di villeggiatura amati dai romani.Il live di Daniele è una data unica creata appositamente per Festambiente, una chicca che ci parlerà di futuro e di come salvare il nostro pianeta, anche da noi stessi. Con l’ultimo album “La terra sotto i piedi” Silvestri offre uno spettacolo intenso, pieno di emozioni, in cui si lancerà un appello di mobilitazione e di speranza (#palcoperilclima) insieme alla sua band e con due ospiti che apriranno la serata,Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, è un cantautore e musicista romano che nell’edizione 2018 di Sanremo è arrivato secondo fra le Nuove Proposte e ha ricevuto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, il Premio della critica Mia Martini, il Premio Enzo Jannacci di Nuovoimaie e la Targa Pmi. Anche Diodato (Antonio Diodato, da Aosta, annata 1981, famiglia pugliese, romano d’adozione, cresciuto fra Italia e Svezia) ha un solido percorso musicale: rispetta le regole della canzone d’autore ma lascia ampio spazio al rock col quale è cresciuto. Per i dettagli: www.festambiente.itFestAmbiente, via della Riforma, Rispescia (Grosseto), ore 22Pianista, vocalist, compositrice, arrangiatrice,ha un lungo passato nel jazz: ha collaborato con Roberto Gatto, Renzo Arbore, Sandro Deidda, Dario Deidda, Fabio Zeppetella, Lino Patruno e tanti altri, e il suo repertorio comprende molti standard americani ma anche le sue composizioni, caratterizzate da un dialogo ritmico e melodico tra la voce, il piano e gli altri strumenti. Con lei suonanoal contrabbasso ealla batteria.Gregory’s By The River, Lungotevere Tor di Nona, ore 21.30, per anni voce di punta di alcuni tra i più prestigiosi cori gospel di Harlem, torna con il suo "Butterfly Blues Tour". «Ho avuto un dono e voglio dividerlo con la gente», dice, e nel suo nuovo tour europeo propone un viaggio nel meglio della black music. Americana di Washington DC, annata 1982, Nareda ha una delle voci soul più apprezzate, ha collaborato con Bishop Donnie Graves, Richard Smallwood, Dr. Mattie Moss Clark, The Clark Sisters, Fred Hammond e altri, è la voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem. Con queste e altre formazioni ha cantato in Italia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Austria. Nel 2015, con il nome di Noreda Street, è stata una dei 5 solisti del concerto dedicato ai 150 anni della Croce Rossa Italiana svolto a Torino con un coro di ben 250 elementi. Con lei suonano(piano e tastiere),(chitarra),(contrabbasso) e Glauco Di Sabatino (batteria). Una vocalist da non perdere.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Il duo, composto da(voce, fisarmonica, trombone, bombardino, pianoforte e tastiere) e(contrabbasso, loop, cori, sampled drums), ha viaggiato per le strade di Italia, Usa, Germania, Lussemburgo, Polonia e India, raccogliendo successi e organizzando laboratori musicali con i bambini degli orfanotrofi e delle scuole indiane. La coppia, che si definisce «un treno metropolitano che tocca le stazioni più colorate della musica etnica, dall’indie folk ai Balcani, da Roma al flamenco passando per il klezmer, sulle ali del ritmo e della giocosità», è in concerto con i suoi hit e i brani dell’ultimo album "Caffè Fortuna", che parla di migrazione, di speranza e di lavoro. Fra i brani ci sono “Taranta Migrante”, composto dopo il tragico naufragio di Lampedusa del 2013, una versione molto particolare di "Maremma Amara" e il classico balcanico "Ajde Jano".Letture d'Estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30Dopo due successi discografici come “Two for Duke” e “Two for Stevie”, il sassofonistae il pianistatornano insieme per un nuovo tour intitolato “Two for You”: è una sintesi dei due dischi nella quale ripropongono i brani e l’immaginario di due colossi come Duke Ellington e Stevie Wonder. Il progetto dei due protagonisti del nostro jazz vede pianoforte e sax dialogare alla perfezione, mantenendo un profondo rispetto verso due artisti che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia. Ellington ha scritto alcune delle più importanti pagine del jazz mondiale, mentre Wonder, nella sua natura blues e pop, è stato un innovatore nella composizione moderna pur mantenendo un forte legame con la tradizione. Sono due figure che nonostante le diversità hanno molto in comune. a cominciare dal blues che è parte integrante dalla musica nera: non a caso Wonder era un fan di Ellington e molti dei suoi passaggi armonici sono legati agli standard jazz più famosi. Da questo punto di incontro parte “Two for you”: un confronto nel quale Dado Moroni e Max Ionata aprono la porta del cuore, ascoltandosi reciprocamente e creando ogni volta uno spettacolo che, partendo dalle stesse composizioni, genera musiche e melodie sempre nuove.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21Un ferragosto con, cioè(voce, chitarra, armonica),(chitarra),(basso) e(cognome sardo, batteria). La formazione di Pisa, una delle più solide del nostro rock indipendente, è reduce da diversi trionfali tour con oltre 100 mila spettatori, e propone i brani del penultimo album “Il fuoco in una stanza” (del 2018, sul tema dei rapporti umani: figli, genitori, famiglia, dolore…) uscito due anni dopo “La terza guerra mondiale”, e i suoi hit, vent’anni di brani raccolti in “Vivi si muore”, antologia pubblicata quest’anno. I Circus hanno girato mezzo mondo, Australia compresa, hanno inciso e venduto dieci album (quello del 2009 s’intitolava “Andate Tutti Affanculo”, tanto per dare un’idea) più la recente raccolta, hanno collaborato con artisti come Violent Femmes, Pixies e Talking Heads, e il loro rock è una via di mezzo fra il punk americano e la nostra canzone d’autore.Apre il concerto il rock alternativo di, chitarrista, cantautore e producer, con la band dei: sono il bassista, il chitarrista e vocaliste il batteristaFestAmbiente, via della Riforma, Rispescia (Grosseto), ore 22«Swing is my religion» è sempre stato lo slogan di, il sassofonista, pianista, vibrafonista e arrangiatore in concerto stasera con la sua Swing Valley Band, che offre i grandi classici della Swing Era e di band come quelle di Duke Ellingtonn, Count Basie, Benny Goodman e così via. Con lui(tromba),(sax tenore e voce),(chitarra),(contrabbasso),(batteria) e la vocalistLetture d'Estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30Max Gazzè lo conoscete tutti: eccellente bassista e musicista, autore di opere “sintoniche” e colonne sonore, cantautore, artista capace di spostarsi in ambiti diversi sempre con successo, torna a Festambiente con un live di eccezione, un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, la band di sempre:(chitarre),(batteria),(tastiere) e(trombone), più una particolare sezione di fiati. Ogni concerto di Gazzè ha una sua particolarità, chissà che proporrà nella sua unica data in Toscana. E a mezzanotte e mezza, a Piazza Economia Civile, tocca alla band toscana, che parte dalla teatralità e dalla tradizione nazionale per costruire il suo alternative rock metal assolutamente fuori dagli schemi.FestAmbiente, via della Riforma, Rispescia (Grosseto), ore 22Il tour "Testimone del tempo", show che vede il bassista dei Poohportare sul palco, insieme a una band che include anche il figlioalla batteria e alla direzione musicale e la figlianel ruolo di corista, una selezione di grandi classici del repertorio pop/rock internazionale e italiano oltre che a una selezione sia dei successi della band, sia della sua produzione da solista.Vasanello (Viterbo), piazza della Repubblica, ore 21.30Una band che riunisce quattro talenti del nostro jazz, quattro artisti che hanno raccolto successi nei maggiori club e festival di tutto il mondo e con parecchi dischi alle spalle: è quella guidata dal chitarristae dal contrabbassista, con il pianistae il batterista. Offrono un doppio live sulle sponde del Tevere.Gregory’s By The River, Lungotevere Tor di Nona, stasera e domani, ore 21«Una band dedita ai live, che si trova a suo agio soprattutto sul palco e che suona sempre d’istinto»: così il vocalist e chitarrista, 42 anni, riassume, il gruppo milanese che torna in concerto. Al suo fianco ci sono il chitarrista, il bassistae il batterista, e insieme ai loro recenti successi (come ”Così sbagliato”, proposto a Sanremo nel 2018) suonano il materiale del nuovo album “V”, uscito subito dopo il festival. «E’ un disco semplice, senza fronzoli, diretto, fatto in fretta, praticamente dal vivo, e inciso a casa mia, dove registriamo tutto e facciamo eterne prove», spiega Sarcina. E la fretta? «Benvenuta: ci ha dato tanta energia, ci ha reso più pragmatici, è stata una spinta potentissima. La nostra musica è così: deve uscire fuori subito, live, senza ripensamenti. Noi facciamo le cose che ci vengono, che ci piacciono e che suonano bene». Quale gruppo piace alle Vibrazioni? «Quelli che ci hanno coinvolto di più sono i Led Zeppelin, l’unica formazione che mette tutti noi d’accordo».Cisterna di Latina, piazza XIX Marzo, ore 22Torna come ogni venerdì il clarinettista e batteristaalla testa della sua orchestra, con la vocalistalla tromba,al trombone,al sax,alla chitarra,al pianoforte,al contrabbasso e. Il repertorio è quello del jazz della Swing Era americana, periodo 1935-1945, con gli arrangiamenti originali di Benny Goodman, Glenn Miller e Fletcher Henderson, studiati e riproposti in concerto.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22, voce e chitarra, propone ”Pe’ strada romana passo cantanno”, recital di canti di transumanza e serenate, canti di viandanti e di lavoro di Roma e dell’Agro Romano, intervallati da curiose piccole storie. Sono le canzoni tipiche dei carrettieri, dei pellegrini, degli stagionali, degli innamorati, per un racconto romano di chi parte e chi torna, un canto di strade di chi va lontano e di chi non andrà mai via.Letture d'Estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30Massimo Urbani, romano di Monte Mario, era un sassofonista straordinario, pieno di energia, che una volta salito sul palco offriva con il suo sax alto un jazz geniale, fatto di mille invenzioni, innovazioni, creatività: ha girato il mondo, ha suonato a New York con la band di Enrico Rava, ha collaborato con grandi colleghi, ma purtroppo se n’è andato a soli 36 anni, nel giugno 1993, e la sua scomparsa ricordò a molti quella del grande Charlie Parker. Oltre a una dozzina di splendidi dischi ha lasciato un ricordo intenso ella sua musica, e l’altosassofonistagli rende omaggio riproponendo i brani più belli e strazianti della sua breve e intensissima vita: accompagnato dalla voce narrante dell’attrice, è in trio con il pianistae il contabbassistaVillage Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Un'estate on stage per, tra rock e sound acustico in concerti speciali durante i quali propone le due anime che l’hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera. L’alternanza di rock e acustico sarà possibile grazie all’aiuto di una formazione unplugged composta da violino (), violoncello () chitarra e mandolino (), e di una band di strumenti elettrici, con chitarra (), basso () e batteria (). In base alla location e all'atmosfera, lo spettacolo cambierà. Saranno concerti speciali che si terranno tutti in contesti particolari, tra palcoscenici inusuali e luoghi suggestivi. L’ultimo album in studio di pubblicato da Carmen Consoli è “L’abitudine di tornare” del 2015, mentre nel 2018 è uscito “Eco di sirene”, terzo disco dal vivo della sua carriera dopo “L’anfiteatro e la bambina impertinente” e “Un sorso in più”. Carmen è da sempre paladina dei diritti umani, e per questo, oltre che per il suo valore artistico, è la donna giusta per salire sull’ecologico “Palco per il clima”.FestAmbiente, via della Riforma, Rispescia (Grosseto), ore 22.30Ha suonato dovunque, dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Inghilterra (a uno dei loro concerti c’era addirittura la regina madre) a tutta l’Europa, ha avuto tante variazioni nella formazione e adesso la, la storica, schiera due dei fondatori: sono il batterista e vocaliste il bassista, insieme al violinista e multistrumentistae altri musicisti, da(batteria) a(tastiere),(chitarra elettrica) e(tastiere, chitarra). Il "The Very Best Tour" prende il nome dall'ultima antologia della band, che è uscita nell’ottobre 2018 e raccoglie i maggiori successi dei 48 anni di carriera del gruppo. All’interno dello spettacolo c’è anche uno spazio per ricordare la leggendaria collaborazione con Fabrizio De Andrè, nello storico tour e album del 1978.Anzio, Villa Adele, via di Villa Adele, ore 22La vocalisté cresciuta nella musica, e partendo dalle radici del blues ha lasciato contaminare il proprio percorso con varie altre sonorità black, tra jazz di inizio secolo, soul, gospel e New Orleans style. Ha una profonda voce da contralto e una forte personalità, e fa rivivere la musica d’un tempo nei suoi spettacoli. Ci sa fare e non è un caso che si siano rivolti a lei e alla sua incredibile vocalità molti professionisti come Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen.Letture d'Estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30è il nome d’arte di Seydou Koné (Dimbokoro, Costa d’Avorio, annata 1953), vocalist reggae molto popolare nella West Africa che si è esibito spesso in Italia, anche a Fiesta. Canta sia in "dioula" (dialetto ivoriano) che in francese, in inglese, in arabo e in ebraico. Fa parte dellae ha collaborato anche con i jamaicani The Wailers. Alpha è una figura storica del reggae e il tema principale della sua musica è politico: ha inventato il termine francese "democrature" (combinazione tra democrazia e dittatura) con il quale definisce alcuni governi africani, punta sulla spiritualità e promuove l'unità dei tre monoteismi (ebraismo, cristianesimo e islam) al punto che durante i suoi tour porta con sé la stella di Davide, una Bibbia e il Corano. Ha girato il mondo (dalla Liberia agli Stati Uniti, dal Ghana a mezza Europa), sul palco ha una grande energia alla faccia dei suoi 66 anni, ha inciso 25 album e nell’ultimo, “Human Race”, lancia un messaggio di speranza che guarda al futuro e alla pace. Pre e After Show con ile due ospiti, il sassofonistadei Bluebeaters e il trombonista, cioè, degli Uppertones.FestAmbiente, via della Riforma, Rispescia (Grosseto), ore 22Nel lontano 1949 Louis Armstrong venne a Roma e diede il nome di “Roman New Orleans Jazz Band” alla formazione dixieland guidata da Carlo Loffredo, che dopo una serie di controversie è diventata sia la prima che la seconda Roman New Orleans Jazz Band. «Ho avuto la soddisfazione di suonare tanto con la prima che con la seconda, diventata poi Carlo Loffredo Jazz Band», dice il trombonista, che poi ha guidato la Roman Dixieland Few Stars e ora è leader della, in concerto stasera. Insieme a Pavese souno sul palco il grandeal clarinetto, il trombettista, il chitarristaal sousaphone.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Torna a Roma il finlandese, sassofonista e compositore già al fianco di star come Joe Henderson, McCoy Tyner, Bob Mintzer, Dave Liebman, Vince Mendoza, Maria Schneider. Annata 1964, Pekka ha un sound energico e ispirato e alterna sax soprano e sax alto in un viaggio fatto di scambi, improvvisazioni e interplay con i suoi compagni di palco: in Italia sono il contrabbassistae il batteristaGregory’s By The River, Lungotevere Tor di Nona, stasera e domani, ore 21“Storytellers” è l’album d’esordio del giovane sassofonista e compositore, inciso per l’etichetta Parco della Musica Records. E’ un’opera prima nella quale Alessandrini, al sax alto e soprano, è accompagnato daalla tromba,al basso elettrico, contrabbasso ed effetti,alla batteria eal sax tenore in tre brani del disco. “Storytellers” si compone di sette brani originali e fortemente evocativi che creano un’architettura complessa: un album ispirato nel quale i singoli brani sono tessere di un più ampio mosaico narrativo.Gianicolo in Musica, piazzale Garibaldi 1, ore 21.45La vocalistpropone la serata “Rock Around the Moon“, una speciale conferenza definita scientifico/storico/informativa corredata da racconti, aneddoti, contributi video e brani musicali eseguiti dal vivo: la protagonista è la Luna, nattara nel cinquantenario dello sbarco del 21 luglio 1969 dall’astrofisico. “Rock Around the Moon” si diverte a trovare connessioni e collegamenti, anche abbastanza liberi e leggeri, tra scienza e storia, il tutto con la musica proposta dalla voce di Raffaella e dalla chitarra diLetture d'Estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30