“A letto dopo Carosello” con Michela Andreozzi al festival del Castello sul mare

Ultimo aggiornamento: 26 July, 13:01

“Sarà una serata all’insegna del divertimento e della tenerezza”: ci porterà in un viaggio nel nostro passato Michela Andreozzi, notissima attrice di cinema e Tv, regista e protagonista di mille serate sul grande e piccolo schermo che arriva domenica 26 luglio alle ore 21 al Caffeina festival 2020 per le Sere d’estate al Castello di Santa Severa con “A letto dopo Carosello”, un viaggio che è la storia della nostra storia, vista con gli occhi di una bambina che è cresciuta guardando la tv.«E si doveva andare a “letto dopo Carosello”, seguendo la nota frase che conosce bene chi c’era; per chi non c’era - spiega l’attrice - allora sarà "un viaggio di scoperta” in un’Italia brillante e mai dimenticata». Andreozzi sarà protagonista con il varietà sul palco della rocca in riva al mare: «Sul palco io racconterò, impersonerò mia madre, la mia maestra, canterò, compariranno le storiche e magiche sigle di cui Carosello era pieno e faremo anche un gioco a quiz: per chi indovina ci saranno le caramelle Rossana, quelle con la carta rossa che la nonna teneva nel cassetto e non sapevo mai se il cassetto sapeva di Rossana o viceversa. Faremo un viaggio comico, tenero e musicale, dolce come una madeleine nostalgica e buffa».Andreozzi con il tour 2020 festeggia il decennale di uno spettacolo «nato per gioco in un piccolo teatro di Roma» che dopo decine di repliche è oggi nei più importanti festival teatrali italiani ed europei: «Provo a celebrare anche il mio impegno artistico e il mio lavoro - spiega - ogni volta ho il vezzo di aggiungere qualcosa di diverso per sorprendere i tantissimi che l’hanno già visto più volte».Appuntamento domani al Castello di Santa Severa alle 21.