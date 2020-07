Baglioni in concerto al Viminale: sorpresa per i passanti a Roma

Sorpresa per i passanti che questa sera si trovavano nei pressi del Viminale e che hanno potuto assistere a un’esibizione non annunciata di Claudio Baglioni con orchestra. Il cantautore romano si è presentato alle prove del Concerto della Polizia di Stato, in programma domani sera proprio in piazza del Viminale, di fronte al Ministero dell’Interno. Accompagnato dagli elementi dell’orchestra della Polizia di Stato, Baglioni ha fatto ascoltare alcuni dei suoi più grandi successi, da “Strada facendo” a “La vita è adesso”, passando per “Avrai” e “Mille giorni di te e di me”, per la gioia di fan e curiosi, che si sono radunati di fronte alla piazza per assistere allo show.



