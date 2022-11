Alessio Fiorucci da talent scout a scrittore, trova il successo come Istanpoet

Recita poesie su Instgram e in breve colleziona oltre 100 mila follower. Da quando organizzava alla Marina di Civitavecchia i Concerti per Amatrice portando artisti del calibro di Gigi D’Alessio per raccogliere fondi per le popolazioni terremotate, di acqua ne è passata sotto i ponti e di strada Alessio Fiorucci ne ha fatta tanta. Talent scout e agente, Fiorucci, 36enne, tra collaborazioni e produzione ha curato volti noti come Valeria Marini e promosso talenti locali fino ad arrivare ad aprire una propria agenzia la “Sheky agency”.

Negli anni della pandemia ha tirato fuori anche un altro aspetto di se quello di scrittore prima e di Istanpoet di recente. «Due anni fa nel 2020 è uscito il mio primo libro, che s'intitola “Ciao, passi a leggermi?”, - racconta Alessio Fiorucci – e questo primo esperimento è andato bene e mi ha permesso di tuffarmi nel mondo dell'editoria. Poi tre mesi fa ho deciso di cambiare rotta. E sono nate le poesie recitate sui social. In tre mesi sono aumentati i miei followers, sono diventati più di 100 mila. Ed è uscito il mio secondo libro, “Sai brillare anche con le nuvole”, in poche settimane le copie – racconta emozionato Fiorucci - sono andate a ruba». Su Instagram le sue poesie sono diventate virali: tanti italiani all'estero, Canada e Stati Uniti, richiedono le sue poesie sui social. Così, Fiorucci si è laureato sul campo “Instanpoet”. «Non avrei mai immaginato tutto questo. Adesso, però, - prosegue - sono felice di condividere i versi sui social. Perché tutti devono capire che non sono soltanto terreno di scontro e di offese. Sui social c'è chi, come me, ama far sognare e recitare versi. Per questo ora il mio prossimo obiettivo è puntare all’estero». Le poesie di Fiorucci tradotte anche in inglese, stanno volando nelle vendite ed sono già sold le copie autografate in uscita il prossimo 12 dicembre.