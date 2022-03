Alessandro Fraternali e la Buddy's Place Big Band in concerto: show il 7 marzo all'Auditorium Parco della Musica

Il chitarrista jazz Alessandro Fraternali, omaggerà in concerto il 7 marzo 2022 suo fratello Virgilio, poliedrico e geniale trombonista romano, venuto a mancare nel 2018. Il palcoscenico sarà l'Auditorium Parco della Musica di Roma e l'evento comincerà alle 21. In questa occasione incontra la Buddy's Place Big Band in uno spettacolo sbalorditivo e ad alta energia con un'orchestra di sedici elementi diretta dal M° Tiziano Liburdi e coordinata dal M° Fabio Balducci. L'orchestra riprende l'eredità degli arrangiamenti della big band di Buddy Rich, re indiscusso della batteria, riproponendo in maniera fedele e creativa la sua musica piena di energia.

Grande ospite d’eccezione sarà Max Ionata considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l’approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all’estero. Il ritmo è il modo in cui i musicisti si connettono e suonano l'uno con l'altro. Due modi diversi di vivere l'esperienza musicale: l'una dal lato antropologico ed etnomusicologico, scavando nelle radici delle più autentiche musiche popolari ungheresi e l'altra energica e primordiale così come l'enorme talento del più grande batterista di tutti i tempi: “Buddy Rich”.

